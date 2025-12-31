Праздник с последствиями: что делать, если в окно влетели фейерверк или петарда

Если в ваше окно попала петарда или другая пиротехника, юрист рекомендует немедленно обраться в полицию Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В новогодние праздники жители многоквартирных домов часто получают неприятный сюрприз в окно в виде петарды или фейерверка. Как возместить ущерб в таком случае и куда обращаться, рассказал юрист Вячеслав Печников.

По его мнению, компенсировать ущерб должен тот, кто его нанес. Однако для этого нужно собрать доказательства.

«А именно: противоправность поведения причинителя, его вина, причинно-следственная связь между его действиями и вашими убытками, а также доказанность размера убытков», — уточнил эксперт.

Если в ваше окно прилетела петарда или какая-то другая пиротехника, следует сразу обратиться в полицию, чтобы зафиксировать инцидент и установить виновного. Печников рекомендовал также провести оценку объема и стоимости причиненных повреждений. Это необходимо, чтобы сформировать последующие требования о возмещении.

После того как виновное лицо установлено, необходимо направить ему письменную претензию. В претензии излагается требование о компенсации ущерба, а также прилагаются копии документов, подтверждающих факт происшествия и размер нанесенного ущерба.

В этом случае важно все грамотно зафиксировать. Не просто указать, что «есть трещина на стекле», но и конкретную сумму, на которую претендует пострадавший, рекомендует юрист.

«Если человек отказывается платить добровольно или просто не отвечает на претензию, остается подать исковое заявление и требовать возмещения через суд», — заявил Печников в разговоре с «Газетой.Ru».

Решающую роль в таких делах обычно играет то, насколько четко собраны все доказательства.