НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -9

0 м/c,

 735мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 77,45
EUR 91,48
ПСБ: главные события года
Урлашов вышел из колонии: онлайн
«Умные решения»
Эксклюзив: Урлашов на свободе
Кто ездит в Переславль на выходные
Пострадали в тройном ДТП
Как отметить праздники
Пробки у гипермаркетов
Высотка в частном секторе
Развлечения Тест Самый новогодний тест: угадайте фильм по елке

Самый новогодний тест: угадайте фильм по елке

Давайте уже создавать праздничное настроение

19 062
А вы свою красавицу уже нарядили? А елку? | Источник: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+), реж. Эльдар Рязанов, киностудия «Мосфильм», 1975 годА вы свою красавицу уже нарядили? А елку? | Источник: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+), реж. Эльдар Рязанов, киностудия «Мосфильм», 1975 год

А вы свою красавицу уже нарядили? А елку?

Источник:

кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+), реж. Эльдар Рязанов, киностудия «Мосфильм», 1975 год

До Нового года остались считанные дни, и мы категорически настроены встретить его как следует. Для этого и надо-то всего ничего: нарезать салаты, присмотреть рецепты праздничных напитков, нарядить елку и приготовиться к отдыху в ожидании чуда.

А ждать его куда интереснее и веселее вместе с нашими тестами. Например, с таким, что вы только что открыли. В нем мы объединили самые запоминающиеся елки из новогодних и рождественских фильмов. Ваша задача — угадать их по кадру. Справитесь? Давайте проверим!

Пройден 5624 раза
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Продолжаем заряжаться новогодним настроением вместе! Если вы прошли этот тест, советуем вам изучить, в чем встречать Новый год, чтобы привлечь удачу.

Читайте также:

ПО ТЕМЕ
Инди КузнецоваИнди Кузнецова
Инди Кузнецова
корреспондент эвергрин-редакции
Тест Новый год Угадай по фото Загадка Кино Новогодний фильм
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
21 декабря 2024, 09:17
елочка вам нравится
Гость
1 час
Надо же, даже не подозревал, что так много новогодних фильмов пересмотрел!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не выдерживают период выживания»: преподаватель будущих педагогов — о том, кто учит ваших детей в школах и почему они уходят из профессии
Татьяна Рудак
Преподаватель колледжа цифровых и педагогических технологий
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем