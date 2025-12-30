Самый новогодний тест: угадайте фильм по елке

А вы свою красавицу уже нарядили? А елку? Источник: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+), реж. Эльдар Рязанов, киностудия «Мосфильм», 1975 год

До Нового года остались считанные дни, и мы категорически настроены встретить его как следует. Для этого и надо-то всего ничего: нарезать салаты, присмотреть рецепты праздничных напитков, нарядить елку и приготовиться к отдыху в ожидании чуда.

А ждать его куда интереснее и веселее вместе с нашими тестами. Например, с таким, что вы только что открыли. В нем мы объединили самые запоминающиеся елки из новогодних и рождественских фильмов. Ваша задача — угадать их по кадру. Справитесь? Давайте проверим!

Пройден 5624 раза Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Начать тест

Продолжаем заряжаться новогодним настроением вместе! Если вы прошли этот тест, советуем вам изучить, в чем встречать Новый год, чтобы привлечь удачу.

Читайте также: