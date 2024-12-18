«Главная рождественская сказка»: ярославцы раскупили билеты на новогодний балет «Щелкунчик»

Балет «Щелкунчик» будут транслировать в кинотеатрах Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











В кинотеатрах Ярославля раскупили билеты на трансляцию балета «Щелкунчик» (6+) в постановке Большого театра в предновогодние дни. Напомним, из-за ажиотажа балет покажут в кинотеатрах России и других странах 30 и 31 декабря.

По данным на 18 декабря, в «Киномаксе» раскуплены десятки мест, однако до аншлага еще далеко. На 30 декабря в залах в «Ауре» осталось чуть больше 20 мест, в основном свободны первые ряды. В «Альтаире» на этот же день выкуплены центральные места. На 31 декабря показа нет.

— Трансляция «Щелкунчика» со сцены Большого театра! Главная рождественская сказка, обязательная составляющая новогодних праздников, чудо и волшебство, предчувствие и ожидание праздника, гениальная и любимая музыка: всё это «Щелкунчик», сказочный балет по мотивам сказки Гофмана, — указано на сайте сети кинотеатров «Киномакс».

«Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского впервые был поставлен 6 декабря 1892 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Это спектакль по мотивам сказки Эрнста Гофмана. Ранее мы также публиковали разбор, как во всем мире не получилось «отменить» Чайковского.

Цены на балет — выше обычного похода в кино — 750 рублей за место.

В Брагине не так много желающих посмотреть легендарный балет Источник: Сеть кинотеатров Киномакс / kinomax.ru В «Ауре» остались места в первом ряду Источник: Сеть кинотеатров Киномакс / kinomax.ru

В кинотеатрах «Синема Стар Ярославль», «Киноформат», кинозале КЗЦ «Миллениума» на данный момент нет афиши на период с 25 декабря по 1 января.