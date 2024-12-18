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Культура Новый год — 2025 «Главная рождественская сказка»: ярославцы раскупили билеты на новогодний балет «Щелкунчик»

«Главная рождественская сказка»: ярославцы раскупили билеты на новогодний балет «Щелкунчик»

Спектакль покажут в кинотеатрах города

770
4 комментария

Балет «Щелкунчик» будут транслировать в кинотеатрах

Источник:

В кинотеатрах Ярославля раскупили билеты на трансляцию балета «Щелкунчик» (6+) в постановке Большого театра в предновогодние дни. Напомним, из-за ажиотажа балет покажут в кинотеатрах России и других странах 30 и 31 декабря.

По данным на 18 декабря, в «Киномаксе» раскуплены десятки мест, однако до аншлага еще далеко. На 30 декабря в залах в «Ауре» осталось чуть больше 20 мест, в основном свободны первые ряды. В «Альтаире» на этот же день выкуплены центральные места. На 31 декабря показа нет.

— Трансляция «Щелкунчика» со сцены Большого театра! Главная рождественская сказка, обязательная составляющая новогодних праздников, чудо и волшебство, предчувствие и ожидание праздника, гениальная и любимая музыка: всё это «Щелкунчик», сказочный балет по мотивам сказки Гофмана, — указано на сайте сети кинотеатров «Киномакс».

«Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского впервые был поставлен 6 декабря 1892 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Это спектакль по мотивам сказки Эрнста Гофмана. Ранее мы также публиковали разбор, как во всем мире не получилось «отменить» Чайковского.

Цены на балет — выше обычного похода в кино — 750 рублей за место.

В Брагине не так много желающих посмотреть легендарный балет

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В «Ауре» остались места в первом ряду

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В кинотеатрах «Синема Стар Ярославль», «Киноформат», кинозале КЗЦ «Миллениума» на данный момент нет афиши на период с 25 декабря по 1 января.

Традиционно в декабре в Москве выстраиваются многометровые очереди ради балета, который стал одним из символов Нового года. В этом году Большой театр поменял условия продажи, открыв аукцион. Наши коллеги из MSK.RU публиковали историю россиянки, которой удалось урвать билет на культовый спектакль.

ПО ТЕМЕ
Афиша Кино Кинотеатр Щелкунчик Балет Новый год
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Комментарии
4
Гость
3 часа
А чё мужик в ритузах ? Не понял, чё то как-то не скрепно
Гость
4 часа
Не православное это зрелище.
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