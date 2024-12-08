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Развлечения Новый год — 2025 обзор За один шар 900 рублей? Сколько стоят новогодние украшения в магазинах Ярославля

За один шар 900 рублей? Сколько стоят новогодние украшения в магазинах Ярославля

Обзор цен на гирлянды и игрушки

551
8 комментариев

Изучаем цены на новогодние украшения в магазинах Ярославля

Источник:

С начала декабря горожане начинают украшать свои квартиры. На елку вешают разноцветные шары, гирлянду и игрушки, окна и балконы тоже украшают огнями, из леса приносят еловые ветви. Со временем игрушки ломаются и портятся. Поэтому ярославцы отправляются в магазины, чтобы закупиться свежими украшениями.

Для этого обзора мы изучили прилавки с сезонными товарами в Ярославле и покажем, что можно купить и сколько это стоит.

«Ашан»

В «Ашане» продаются и елочные украшения, и крупные стоячие игрушки, и гирлянды. Елочные игрушки продаются поштучно. Самые обычные одноцветные шары можно купить за 32 рубля, а со сложными формами, блестками и бантиками — от 100 рублей за штуку. Для елки также продаются различные украшения в виде шишек, сосулек, звезд, животных и так далее — их стоимость в среднем 170 рублей за штуку.

Стоимость кукол варьируется от 790 рублей до 1790 рублей.

Гирлянды бывают разные: холодные и теплые, разноцветные, с обычными лампочками и в виде звезд. Стоимость зависит от метража и производителя. Купить гирлянду можно от 300 рублей до 2500 рублей. Мишура не такая дорогая — около 100 рублей за 2 метра. Венки из имитированных еловых веток стоят от 250 рублей до 1500 рублей.

«СИН»

В магазине «СИН» можно найти небольшой уголок с декором для дома. Шары продают комплектами от 199 рублей до 299 рублей.

Также продаются различные фигурки и куклы. Гномы стоят 1499 рублей, олени стоят 1999 рублей, качающаяся лошадка обойдется в 499 рублей, фигурка похожая на щелкунчика стоит 999 рублей.

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Есть еще несколько украшений, которые добавят новогодней атмосферы в вашу квартиру: свечи, еловые ветки, мишура, календарь, банты, мешки, посуда.

«Лемана Про»

Следующим магазином стал «Лемана Про» («Леруа Мерлен»). Начнем с шаров. На прилавках стоят как готовые наборы с разными игрушками, так и коробки с одинаковыми шарами. Наборы продаются по 200 рублей, по 500 рублей, по 1300 рублей.

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Гирлянды стоят от 100 рублей до нескольких тысяч. Всё зависит от метража и вида лампочек. Так же на прилавках лежат коробки с гирляндой в виде оленя за 3390 рублей.

Фигурка Деда Мороза продается за 2990 рублей, а Щелкунчик стоит 3390 рублей.

Еще несколько интересных украшений, которые удалось найти в магазине: игрушки, олени, звезды, свечи и фонари, венки.

«Дом Маркет»

В «Дом Маркете» тоже есть украшения. Чем необычнее шары, тем они дороже. Набор из 32 шаров стоит 959–1490 рублей.

Игрушки поштучно также продаются. Они сделаны из дерева, стекла, керамики и пластика. Например, большой шар с символом года обойдется в 700 рублей, резные деревянные игрушки стоят 129–299 рублей, стеклянные в виде елки и белочки обойдутся в 599 рублей.

«Kuchenland Home»

В «Kuchenland Home» не так много наборов, как игрушек продающихся поштучно. Шарики хоть и красивые, но стоят гораздо дороже, чем в других магазинах. За набор из шести разных игрушек небольшого размера придется отдать 1490 рублей, шар в виде граната стоит 899 рублей, фигурка лошади обойдется в 990 рублей.

Видов игрушек много: снежинки из имитированных кристаллов, маленькие елки со снегом и фрукты со стразами, фигурки оленей и птиц, а так же шишки и новогодние домики.

Как часто вы покупаете новогодние украшения?

Каждый год обновляю игрушки
Если вижу что-то интересное, то возьму парочку
Нет. У меня уже есть игрушки, зачем мне еще?
Свое мнение выскажу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Новый год Новогодние игрушки Елочная игрушка Украшения Гирлянда
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Комментарии
8
Гость
3 часа
Шарики, обсыпанные блестками, лучше не покупать, - эти блестки потом обсыпаются, и создают дома мусор.
Гость
1 час
Леруа Мерлен Лемана про тоже одно плохого качества продают, цены занебесные, и за облачные
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