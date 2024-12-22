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Развлечения В чем встречать Новый год, чтобы привлечь удачу: совет ярославского астролога

В чем встречать Новый год, чтобы привлечь удачу: совет ярославского астролога

Наряды каких цветов лучше надеть в праздничную ночь и чем украсить дом

1 818
5 комментариев

Астролог рассказала, в каких цветах встречать Новый год

Источник:

Астролог из Ярославля Мария Орлова рассказала, как и в чем встретить 2025 год, чтобы привлечь удачу.

Символом нового года по китайскому календарю будет зеленая деревянная змея. Именно из этого исходят астрологи, когда дают советы об особенностях празднования.

— Встречать 2025 год лучше всего в кругу семьи или друзей, создавая добрую и мирную обстановку, так как змее важно чувствовать уют и гармонию. Декорировать дом можно яркими красками зеленого, синего или желтого цвета, а также приобрести деревянные фигурки змеи, которые станут талисманом на весь год. Украсить свою елочку лучше всего зеленым, сине-голубым, сапфировым цветами, — посоветовала Мария Орлова.

В праздничной одежде, по словам астролога, основным цветом будет зеленый. В образе можно использовать желтый, оранжевый, синий, черный и красный оттенки — они также будут гармонично сочетаться с энергией хозяйки года. Можно использовать аксессуары из кожи змеи, а также змеиные принты как в наряде, так и в украшении дома.

Идеальным дополнением образа, по мнению астролога, станут кристаллы, блестки, золото и серебро.

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Комментарии
5
poschehon
11 часов
Только астролог, видимо, забыла, что год змеи наступает 29 января. И то, что описано, можно применять с 29 января
Гость
20 часов
Вспомните при русском Президенте Ельцине кидали петарды, запускали фейерверки, пили шампанское на улице а сейчас ВСЁ ЗАПРЕЩЕНО и никакой жизни НЕТ 😡😡😡👊
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