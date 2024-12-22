В чем встречать Новый год, чтобы привлечь удачу: совет ярославского астролога

Астролог рассказала, в каких цветах встречать Новый год Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Астролог из Ярославля Мария Орлова рассказала, как и в чем встретить 2025 год, чтобы привлечь удачу.

Символом нового года по китайскому календарю будет зеленая деревянная змея. Именно из этого исходят астрологи, когда дают советы об особенностях празднования.

— Встречать 2025 год лучше всего в кругу семьи или друзей, создавая добрую и мирную обстановку, так как змее важно чувствовать уют и гармонию. Декорировать дом можно яркими красками зеленого, синего или желтого цвета, а также приобрести деревянные фигурки змеи, которые станут талисманом на весь год. Украсить свою елочку лучше всего зеленым, сине-голубым, сапфировым цветами, — посоветовала Мария Орлова.

В праздничной одежде, по словам астролога, основным цветом будет зеленый. В образе можно использовать желтый, оранжевый, синий, черный и красный оттенки — они также будут гармонично сочетаться с энергией хозяйки года. Можно использовать аксессуары из кожи змеи, а также змеиные принты как в наряде, так и в украшении дома.