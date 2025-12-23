«Я как будто узнала себя с другой стороны»: что стоит за дерзкими переменами Глюк'оZы

Латекс и черный цвет теперь частые спутники певицы Источник: glukozamusic / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После того как Наталья Ионова дала жару на концерте в Красноярске летом 2024 года, об артистке «Глюкозе» настоятельно советовал забыть ее бывший продюсер Максим Фадеев. Сама же она не стала долго распинаться в объяснениях, а пустилась во все тяжкие. И вот в 2025 году «девочка из мультика» с картонным голосом уже не выгуливает нарисованного добермана, а уходит в полный отрыв на дискотеках, всем своим видом давая понять, что в 39 лет жизнь только начинается.

Показав свое истинное лицо, Глюк'оZа до онемения обескуражила бывших немногочисленных поклонников, а особо чувствительные люди понесли иконы в храмы, чтобы избавить ее от нечистого. Но есть и те, кто рад, что Наталья Ионова наконец-то нашла себя. Так что же случилось с «Глюкозой» и как она изменилась за короткий срок?

«Макс меня заметил»

Наталья Ионова с детства была непростым ребенком. В школу ходить не любила, часто слонялась по улицам с мальчишками, хулиганила, в раннем возрасте попробовала алкоголь и запрещенные вещества. Что не давало ей окончательно свалиться в пропасть, так это бабушка, которая ее воспитывала (родители, по словам самой Ионовой, лишились работы в годы перестройки и спились), да любовь к кино.

В 11 лет Наталья прошла кастинг в «Ералаш», за ним были работы в фильмах «Война Принцессы» (12+) и «Триумф» (18+).

Именно во время съемок «Триумфа» она познакомилась с Максимом Фадеевым. Тот как раз работал над проектом «Глюк'оZа» и предложил Ионовой стать его голосом.

— Наверное, нужно было оказаться в той ситуации, чтобы Макс меня заметил. Хоть в фильме и было более 12 человек, которые тоже употребляли наркотики и пили портвейн. Видимо, я это делала как-то по-особенному, искусно, — рассказывает о знакомстве Наталья.

Фадеев отнесся к Глюкозе с особым отеческим трепетом и мастерством пиарщика. Прежде чем показать девочку публике, ее стали тщательно готовить и делать из нее звезду. И даже когда первые песни были записаны, а мультяшные клипы сняты — Фадеев хранил интригу и не показывал, как выглядит певица в жизни.

— У меня было полтора года подготовки, пять дней в неделю, суббота и воскресенье — выходной. Я на метро приезжала в офис, там был преподаватель, танцы, постановка речи, — вспоминает Наталья.

Впервые Ионова вышла на сцену в финале второй «Фабрики звезд» (16+) в 2003 году.

Фадеев сохранил в образе дерзкий нрав Натальи, лишь добавив лоска. На каждом выступлении она была в кедах или массивных ботинках, носила косички, хвостики или косую челку. Неформалкой ее тогда нельзя было назвать, но уж точно не пай-девочкой.

«Я наконец-то чувствую себя женщиной»

Со временем Наталья остепенилась, вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова и полностью сменила имидж. Чтобы соответствовать состоятельному супругу и своему новому статусу обеспеченной девушки, она на глазах превратилась в леди. Вместо кроссовок — шпильки, рваные колготки и девчачьи платья сменила на элегантные наряды.

Муж не стал запирать Глюкозу в золотой клетке. Всего на год Наталья уходила в тень, чтобы родить первую дочку, но как только та смогла оставаться с няней, Глюкоза уже была на сцене. Александр нашел общий язык с «музыкальным отцом» Натальи и открыл с Фадеевым продюсерский центр. Всё складывалось как нельзя лучше.

Навсегда стать мисс элегантность и запереть в себе бунтарку Наталья всё же не смогла. В 2011 году у нее вышел новый альбом «Транс-ФОРМА», и с этого момента началось ее очередное преображение.

— Старой Глюк'oZы больше не будет, я меняюсь — трансформируюсь. Музыка тоже меняется. Мы полностью совпадали с оторвой-мультяшкой все 10 лет совместной жизни. А обновленного робота мы называем Кибер Глю, — сообщила поклонникам Наталья. — И это не робот-домохозяйка, а девушка сегодняшнего дня — дерзкая, сексуальная и наэлектризованная, крепкие формы, железные нервы, связь с «паутиной» и открытый взгляд.

Ионова стала завсегдатаем тусовок и вечеринок, где ее видели в откровенных платьях и с ярким макияжем. Наталью часто критиковали и просили вернуть прежний образ, на что она с непониманием отвечала: ей нравится, а мнение других ее не особенно волнует.

— В детстве я надевала три пары колготок для того, чтобы зазор между моих худощавых ног уменьшился (я потела, потела, но терпела). А сейчас я наконец-то чувствую себя женщиной, чувствую себя сексуальной. Мне нравятся моя фигура, грудь, ноги. Мне нравится надевать на себя красивые вещи. Мне нравится украшать вещи собой: не чтобы вещь украшала меня, а я украшала то или иное платье, — отстаивала свои желания Наталья.

Поговаривали, что перемены во внешности Натальи связаны с двумя кризисами в ее жизни: возможным разводом с мужем и конфликтом Фадеева с Чистяковым. Мужчины готовили к выпуску мультик «Савва. Сердце воина» (6+), но после того, как картина провалилась, Фадеев обвинил в неудаче бывшего друга. Якобы тот растратил средства, которые откладывались на продвижение.

Отношения Натальи с Фадеевым стремительно портились. В 2020 году тот отказался продлевать контракт и запросил большие проценты с концертов, где Глюкоза поет его песни.

«Предательство выбило меня окончательно»

Несмотря на ссору со своим «музыкальным отцом», Наталья не спешила поливать его грязью и отрекаться от своего прошлого. Наоборот, она продолжала с теплотой говорить о Фадееве, благодарить его и встала на защиту продюсера, когда несколько певиц высказались, что с ним тяжело работать.

— Он мне был как папа, наверное, вот именно музыкальный папа, который меня контролировал, помогал, учил, давал советы. Мы много разговаривали о разном, о событиях в жизни, о том, как прошел мой день. Он мне дал начало и продолжение. То, что я сейчас имею, это, конечно, во многом благодаря Максу, — тепло отзывалась Наталья.

Однако в ответ на все эти лестные слова в 2023 году Ионова получила новую порцию негатива. После того как ее заметили на голой вечеринке Насти Ивлеевой, певицу раскритиковали не только коллеги и фанаты, но и близкий человек — Максим Фадеев. Продюсер посчитал, что Наталья своим поведением опозорила его и перечеркнула годы дружбы.

— Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях. Этот проект создавался для детей, и мне кажется, она выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом, — отрекся от «дочки» Фадеев.

В жизни Натальи начался непростой период. Отказы в сотрудничестве, хейт. На всё это навалилось семейное горе — у певицы умерла бабушка, с которой она с детства была очень близка.

Ионова старалась не показывать, как ей тяжело, и продолжала выступать. Но на концерте в Красноярске летом 2024 года всё пошло не по плану. Певица не попадала в ноты, трогала себя за интимные места, ругалась. Зрители нашли единственное оправдание такому поведению: Глюкоза «под чем-то».

В ответ она оправдывалась, что так на ней отразилось действие лекарств, которые она пьет, чтобы прийти в себя и справиться со стрессом.

— У меня пропал сон, панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства, снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня, — объяснялась Наталья.

Снова хейт, осуждение и колкие фразы от Фадеева, который не поверил словам Натальи и запретил ей петь песни Глюкозы.

— Я всегда относилась к нему с большим уважением и доверила стать крестным отцом моей дочери Лидии. Конечно, такое предательство выбило меня окончательно, — признавалась Наталья.

«Она конкретная наркоманка»

В августе 2024 года Ионова кардинально изменилась. Она удалила все свои старые фотографии и видео, сменила прическу на дерзкий маллет и отказалась от женственных нарядов в пользу неформального стиля. В соцсетях она объявила, что начинает новую жизнь.

— Я как будто узнала себя с другой стороны, какие-то вещи позволила, простила и чего-то перестала бояться. Видимо, когда этот страх уходит — ты больше не боишься экспериментировать и узнавать, на что ты еще способна, — объяснила перемены певица.

Ионова начала писать новую музыку, появляться на публике в латексных панковских образах и снимать видео с техно-танцами. По словам Натальи, дети и муж поддерживают ее новый имидж и никак не мешают ей самовыражаться.

— Он (муж. — Прим. ред.) любит искусство, в прошлом году летом он сделал выставку в МОММА. И вообще, если посмотреть, какое искусство он коллекционирует и собирает, то у него какие-то моменты неординарности тоже присутствуют, ему это нравится. Мне вообще кажется, что современное искусство должно быть слегка сумасшедшим. И подобное сумасшествие и дает такой крутой выстрел, — отвечала на расспросы Наталья.

Но не все оказались настолько лояльны к резким переменам во внешности и манере поведения. Для многих Наталья навсегда ассоциируется с Глюкозой — веселой и яркой. Певицу продолжают подозревать в употреблении запрещенных веществ, в частности, в этом уверен звездный нарколог Василий Шуров. Доктор не верит в слова Натальи про таблетки и душевные переживания.

— Она конкретная наркоманка, которая употребляет определенные вещества, растормаживающие мозг, что она и продемонстрировала в танцах. Это не может быть связано ни с алкоголем, ни с чем другим. Как могут обычные душевные терзания вылиться в извивания под техно-музыку? — поделился врач с нашими коллегами из издания «СтарХит».

Шуров считает, что долгое время Наталью сдерживало влияние Фадеева и поэтому она не позволяла себе всего, чего хотела. Но бунтарское внутреннее «Я» всё же взяло верх. Теперь доктор подозревает, что всё будет только прогрессировать, и если Наталья не остановится, она навсегда потеряет себя.

— Ей новые песни никто не пишет, старые она петь не может, с Максимом Фадеевым она разругалась. Дело серьезное. А наркотики вызывают деградацию мозга, человек ведет себя эксцентрично. Всё странное ему кажется оригинальным. Мозг деградирует из-за сильных наркотиков. Отсюда такое поведение, — поставил диагноз Шуров.