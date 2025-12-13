НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Что еще за штуковина дивная? Угадайте, как использовали этот необычный предмет времен СССР

Посмотрите на фото и дайте правильный ответ

Угадайте, что это за предмет времен СССР | Источник: Avito.ruУгадайте, что это за предмет времен СССР | Источник: Avito.ru

Угадайте, что это за предмет времен СССР

Источник:

Avito.ru

Новый выпуск нашей еженедельной рубрики «Вечерняя викторина» уже перед вами. Мы продолжаем цикл тематических мини-тестов, посвященных предметам времен СССР.

Чтобы узнать, как хорошо вы знакомы с той эпохой, нужно лишь угадать, что за предмет времен СССР, найденный на сайте «Авито», изображен на фото выше. Выбрать правильный вариант ответа необходимо из трех предложенных.

И так, что изображено на фото выше?

  • Фен «Ромашка».

  • Косметический прибор.

  • Увлажнитель воздуха для дома.

Что за предмет времен СССР изображен на фото

Перед вами косметический прибор «Ромашка». Женщины использовали его, чтобы распарить кожу перед чисткой лица. Помимо этого «Ромашку» часто использовали для ингаляций. В ванночку устройства вместо воды заливали, например, отвар целебных трав. Таким образом прибор помогал не только в косметических, но и в лечебно-профилактических целях.

Получилось отгадать? Делитесь в комментариях своими воспоминаниями из детства об этом приспособлении. Уверены, что многие наши читатели хорошо знакомы с его назначением.

Кстати, а вы уже прошли предыдущий выпуск «Вечерней викторины»? Правила те же — посмотрите на фото и угадайте, какую функцию выполнял этот предмет времен СССР.

В этом году многие решили поностальгировать и украсить елки игрушками советских времен. Мы нашли, где их можно приобрести, а также рассказали, сколько продавцы просят денег за праздничные атрибуты.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
СССР Предметы быта Викторина
Гость
1 час
Интересно, для чего они были нужны, если не для счёта? Может, для игры какой-то?
Гость
1 час
Видимо, это какой-то артефакт прошлого века.
