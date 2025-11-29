НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Развлечения Новый год — 2026 Дарят теплые воспоминания: почем в Ярославле продают ёлочные игрушки времен СССР

Дарят теплые воспоминания: почем в Ярославле продают ёлочные игрушки времен СССР

А у вас такие были?

268
Какими игрушками времен СССР можно украсить елку | Источник: Avito.ruКакими игрушками времен СССР можно украсить елку | Источник: Avito.ru

Какими игрушками времен СССР можно украсить елку

Источник:

Avito.ru

Один из главных атрибутов Нового года, конечно же, елка. За несколько дней до праздника семьи собираются и наряжают натуральные и искусственные деревья, используя различные игрушки, мишуру, гирлянды и «дождики».

Одним из самых популярных трендов является мода на винтаж. Люди все чаще стали использовать для украшения игрушки времен СССР, оставшиеся в закромах их бабушек и дедушек.

Мы нашли такие на сайте для публикации объявлений «Авито». Посмотрите, какие игрушки можно отыскать для новогодней коллекции и сравните, были ли когда-нибудь такие в вашей семье.

Разноцветные шишки

Кажется, подобные игрушки были в каждой семье | Источник: Avito.ruКажется, подобные игрушки были в каждой семье | Источник: Avito.ru

Кажется, подобные игрушки были в каждой семье

Источник:

Avito.ru

Кажется, будто в советские годы практически на каждой елке в стране красовались разноцветные шишки. Хрупкие игрушки с осторожностью вешали на ветки и следили, чтобы те не поцарапались или не разбились.

Сейчас такие шишки можно приобрести с рук по цене от 150 рублей за штуку.

Сосульки

Люди собирали целые коллекции разноцветных сосулек | Источник: Avito.ruЛюди собирали целые коллекции разноцветных сосулек | Источник: Avito.ru

Люди собирали целые коллекции разноцветных сосулек

Источник:

Avito.ru

Еще более хрупкими, но не менее красивыми были разноцветные стеклянные сосульки. В семьях собирали целые коллекции из разноцветных игрушек. Чтобы повесить их на елку, в петельку вставляли нитку и завязывали ее узлом.

Сейчас такие украшения можно приобрести у продавцов примерно по 250 рублей за одну штуку.

Ватные Дед Мороз и Снегурочка

Подобные украшения были не у каждого | Источник: Avito.ruПодобные украшения были не у каждого | Источник: Avito.ru

Подобные украшения были не у каждого

Источник:

Avito.ru

А вот такие игрушки были не у всех. Ватные Дедушки Морозы и Снегурочки обычно красовались под елками в советских квартирах. Сейчас они стоят немалых денег — на сайте для публикации объявлений продавцы продают подобные по цене в 4-5 тысяч рублей за штуку. А стоимость комплекта может перевалить и за 10 тысяч рублей.

Стеклянные фрукты и животные

Некоторым игрушкам требуется реставрация | Источник: Avito.ruНекоторым игрушкам требуется реставрация | Источник: Avito.ru

Некоторым игрушкам требуется реставрация

Источник:

Avito.ru

Обладатели игрушек времен СССР продают различные украшения. Например, стеклянные грибочки, фрукты, кролики, птицы и коллекционные фигурки. Подобрать что-то на свой вкус можно по цене в 150 рублей за штуку.

Наборы шаров

Можно найти шары с различными узорами | Источник: Avito.ruМожно найти шары с различными узорами | Источник: Avito.ru

Можно найти шары с различными узорами

Источник:

Avito.ru

Один из традиционных атрибутов среди украшений для елок — шары. Можно найти различные наборы времен СССР по разным ценам от 500 до 3 тысяч рублей за набор. Один из продавцов, например, предлагает приобрести 12 шаров за 2500 рублей.

Блестящие домики

Подобные домики тоже часто использовали для украшения елки | Источник: Avito.ruПодобные домики тоже часто использовали для украшения елки | Источник: Avito.ru

Подобные домики тоже часто использовали для украшения елки

Источник:

Avito.ru

Если вы ностальгируете по тем самым разноцветными домикам, которыми украшали елки в прошлом столетии, не спешите расстраиваться. Люди до сих пор публикуют объявления о продаже подобных игрушек. Цены на них устанавливают разные. Некоторые продавцы готовы отдать домик за 90 рублей, а кто-то просит 400 за штуку.

Объемные вишенки

А такие ягоды висели на вашей новогодней елке? | Источник: Avito.ruА такие ягоды висели на вашей новогодней елке? | Источник: Avito.ru

А такие ягоды висели на вашей новогодней елке?

Источник:

Avito.ru

Есть и более редкие экземпляры. Например, объемные розовые вишенки. Цена одной подобной игрушки с небольшими дефектами — 450 рублей.

Пластиковые плоские игрушки

Кому-то нравились украшения подобного плана | Источник: Avito.ruКому-то нравились украшения подобного плана | Источник: Avito.ru

Кому-то нравились украшения подобного плана

Источник:

Avito.ru

Были во времена СССР и менее замысловатые игрушки. Например, плоские двусторонние фигурки. Они могли быть разными: герои сказок, животные, фрукты, бабочки и многое другое. За них можно было не переживать: пластиковой игрушке не грозило разбиться даже при падении с елки.

Сейчас их можно приобрести примерно по 100 рублей за штуку.

Снегирь на прищепке

Подобная игрушка тоже была не в каждой семье | Источник: Avito.ruПодобная игрушка тоже была не в каждой семье | Источник: Avito.ru

Подобная игрушка тоже была не в каждой семье

Источник:

Avito.ru

В список редкий и необычных игрушек для елок времен СССР можно добавить стеклянного снегиря на прищепке. В интернете можно найти единичные объявление о продаже расписной птички. Приобрести ее можно в пределах 1200-1500 рублей.

Звезда на елку

Звезда на верхушке елки была неотъемлемым аксессуаром | Источник: Avito.ruЗвезда на верхушке елки была неотъемлемым аксессуаром | Источник: Avito.ru

Звезда на верхушке елки была неотъемлемым аксессуаром

Источник:

Avito.ru

И, конечно, куда же без большой звезды на верхушке елки. Сейчас такие экземпляры можно приобрести по цене до 500 рублей. Светящиеся звезды продают дороже. Их стоимость приближается к 1000 рублей.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Новый год Украшение Игрушка Елка СССР
Гость
59 минут
Помню, как радовался таким игрушкам в детстве!
Гость
1 час
Ёлочные ярмарки — это здорово, но и о современных игрушках забывать не стоит.
Гость
