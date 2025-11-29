Дарят теплые воспоминания: почем в Ярославле продают ёлочные игрушки времен СССР

Какими игрушками времен СССР можно украсить елку Источник: Avito.ru

Один из главных атрибутов Нового года, конечно же, елка. За несколько дней до праздника семьи собираются и наряжают натуральные и искусственные деревья, используя различные игрушки, мишуру, гирлянды и «дождики». Одним из самых популярных трендов является мода на винтаж. Люди все чаще стали использовать для украшения игрушки времен СССР, оставшиеся в закромах их бабушек и дедушек. Мы нашли такие на сайте для публикации объявлений «Авито». Посмотрите, какие игрушки можно отыскать для новогодней коллекции и сравните, были ли когда-нибудь такие в вашей семье. Разноцветные шишки

Кажется, подобные игрушки были в каждой семье Источник: Avito.ru

Кажется, будто в советские годы практически на каждой елке в стране красовались разноцветные шишки. Хрупкие игрушки с осторожностью вешали на ветки и следили, чтобы те не поцарапались или не разбились. Сейчас такие шишки можно приобрести с рук по цене от 150 рублей за штуку. Сосульки

Люди собирали целые коллекции разноцветных сосулек Источник: Avito.ru

Еще более хрупкими, но не менее красивыми были разноцветные стеклянные сосульки. В семьях собирали целые коллекции из разноцветных игрушек. Чтобы повесить их на елку, в петельку вставляли нитку и завязывали ее узлом. Сейчас такие украшения можно приобрести у продавцов примерно по 250 рублей за одну штуку. Ватные Дед Мороз и Снегурочка

Подобные украшения были не у каждого Источник: Avito.ru

А вот такие игрушки были не у всех. Ватные Дедушки Морозы и Снегурочки обычно красовались под елками в советских квартирах. Сейчас они стоят немалых денег — на сайте для публикации объявлений продавцы продают подобные по цене в 4-5 тысяч рублей за штуку. А стоимость комплекта может перевалить и за 10 тысяч рублей. Стеклянные фрукты и животные

Некоторым игрушкам требуется реставрация Источник: Avito.ru

Обладатели игрушек времен СССР продают различные украшения. Например, стеклянные грибочки, фрукты, кролики, птицы и коллекционные фигурки. Подобрать что-то на свой вкус можно по цене в 150 рублей за штуку. Наборы шаров

Можно найти шары с различными узорами Источник: Avito.ru

Один из традиционных атрибутов среди украшений для елок — шары. Можно найти различные наборы времен СССР по разным ценам от 500 до 3 тысяч рублей за набор. Один из продавцов, например, предлагает приобрести 12 шаров за 2500 рублей. Блестящие домики

Подобные домики тоже часто использовали для украшения елки Источник: Avito.ru

Если вы ностальгируете по тем самым разноцветными домикам, которыми украшали елки в прошлом столетии, не спешите расстраиваться. Люди до сих пор публикуют объявления о продаже подобных игрушек. Цены на них устанавливают разные. Некоторые продавцы готовы отдать домик за 90 рублей, а кто-то просит 400 за штуку. Объемные вишенки

А такие ягоды висели на вашей новогодней елке? Источник: Avito.ru

Есть и более редкие экземпляры. Например, объемные розовые вишенки. Цена одной подобной игрушки с небольшими дефектами — 450 рублей. Пластиковые плоские игрушки

Кому-то нравились украшения подобного плана Источник: Avito.ru

Были во времена СССР и менее замысловатые игрушки. Например, плоские двусторонние фигурки. Они могли быть разными: герои сказок, животные, фрукты, бабочки и многое другое. За них можно было не переживать: пластиковой игрушке не грозило разбиться даже при падении с елки. Сейчас их можно приобрести примерно по 100 рублей за штуку. Снегирь на прищепке

Подобная игрушка тоже была не в каждой семье Источник: Avito.ru

В список редкий и необычных игрушек для елок времен СССР можно добавить стеклянного снегиря на прищепке. В интернете можно найти единичные объявление о продаже расписной птички. Приобрести ее можно в пределах 1200-1500 рублей. Звезда на елку

Звезда на верхушке елки была неотъемлемым аксессуаром Источник: Avito.ru