Дарят теплые воспоминания: почем в Ярославле продают ёлочные игрушки времен СССР

Один из главных атрибутов Нового года, конечно же, елка. За несколько дней до праздника семьи собираются и наряжают натуральные и искусственные деревья, используя различные игрушки, мишуру, гирлянды и «дождики».
Одним из самых популярных трендов является мода на винтаж. Люди все чаще стали использовать для украшения игрушки времен СССР, оставшиеся в закромах их бабушек и дедушек.
Мы нашли такие на сайте для публикации объявлений «Авито». Посмотрите, какие игрушки можно отыскать для новогодней коллекции и сравните, были ли когда-нибудь такие в вашей семье.
Разноцветные шишки
Кажется, будто в советские годы практически на каждой елке в стране красовались разноцветные шишки. Хрупкие игрушки с осторожностью вешали на ветки и следили, чтобы те не поцарапались или не разбились.
Сейчас такие шишки можно приобрести с рук по цене от 150 рублей за штуку.
Сосульки
Еще более хрупкими, но не менее красивыми были разноцветные стеклянные сосульки. В семьях собирали целые коллекции из разноцветных игрушек. Чтобы повесить их на елку, в петельку вставляли нитку и завязывали ее узлом.
Сейчас такие украшения можно приобрести у продавцов примерно по 250 рублей за одну штуку.
Ватные Дед Мороз и Снегурочка
А вот такие игрушки были не у всех. Ватные Дедушки Морозы и Снегурочки обычно красовались под елками в советских квартирах. Сейчас они стоят немалых денег — на сайте для публикации объявлений продавцы продают подобные по цене в 4-5 тысяч рублей за штуку. А стоимость комплекта может перевалить и за 10 тысяч рублей.
Стеклянные фрукты и животные
Обладатели игрушек времен СССР продают различные украшения. Например, стеклянные грибочки, фрукты, кролики, птицы и коллекционные фигурки. Подобрать что-то на свой вкус можно по цене в 150 рублей за штуку.
Наборы шаров
Один из традиционных атрибутов среди украшений для елок — шары. Можно найти различные наборы времен СССР по разным ценам от 500 до 3 тысяч рублей за набор. Один из продавцов, например, предлагает приобрести 12 шаров за 2500 рублей.
Блестящие домики
Если вы ностальгируете по тем самым разноцветными домикам, которыми украшали елки в прошлом столетии, не спешите расстраиваться. Люди до сих пор публикуют объявления о продаже подобных игрушек. Цены на них устанавливают разные. Некоторые продавцы готовы отдать домик за 90 рублей, а кто-то просит 400 за штуку.
Объемные вишенки
Есть и более редкие экземпляры. Например, объемные розовые вишенки. Цена одной подобной игрушки с небольшими дефектами — 450 рублей.
Пластиковые плоские игрушки
Были во времена СССР и менее замысловатые игрушки. Например, плоские двусторонние фигурки. Они могли быть разными: герои сказок, животные, фрукты, бабочки и многое другое. За них можно было не переживать: пластиковой игрушке не грозило разбиться даже при падении с елки.
Сейчас их можно приобрести примерно по 100 рублей за штуку.
Снегирь на прищепке
В список редкий и необычных игрушек для елок времен СССР можно добавить стеклянного снегиря на прищепке. В интернете можно найти единичные объявление о продаже расписной птички. Приобрести ее можно в пределах 1200-1500 рублей.
Звезда на елку
И, конечно, куда же без большой звезды на верхушке елки. Сейчас такие экземпляры можно приобрести по цене до 500 рублей. Светящиеся звезды продают дороже. Их стоимость приближается к 1000 рублей.