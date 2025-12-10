Думаете, знаете советские фильмы? Эти кадры угадают только заядлые киноманы

В Сети всё не утихает тренд «вязаный мир», когда любое изображение без спиц и пряжи можно сделать таким, будто его только что с любовью связала бабушка. Мы не смогли пройти мимо такого лампового эффекта и превратили кадры из советских фильмов в очаровательные вязаные картинки. Проверьте, сможете ли вы в них узнать культовые сцены и угадать, из какого они кино.
Скоро этот фильм будет идти по всем каналам, узнали его?
«Служебный роман» (6+)
«Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)
«По семейным обстоятельствам» (12+)
«Одиноким предоставляется общежитие» (18+)
Кадр точно узнают все любители сказок.
«Королевство кривых зеркал» (12+)
«Старик Хоттабыч» (0+)
«Сказка о потерянном времени» (0+)
«Новогодние приключения Маши и Вити» (0+)
Вспомните, из какого фильма эта пара?
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+)
«Невероятные приключения Шурика» (12+)
«Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
Какой фильм мы связали здесь?
«Гостья из будущего» (6+)
«Москва — Кассиопея» (0+)
«Подземелье ведьм» (12+)
«Лиловый шар» (6+)
Узнали героев на этой картинке?
«Жестокий романс» (12+)
«12 стульев» (6+)
«Не может быть» (12+)
«За спичками» (12+)
Из какого вязаного кино этот момент?
«Девушка без адреса» (12+)
«Девчата» (0+)
«Весна на Заречной улице» (12+)
«Три тополя на Плющихе» (12+)
Что это за фильм?
«Формула любви» (0+)
«Барышня-крестьянка» (12+)
«Обыкновенное чудо» (0+)
«О бедном гусаре замолвите слово» (12+)
Эту сказку вспомнят только настоящие знатоки.
«Сказка о звездном мальчике» (0+)
«Сказка странствий» (0+)
«На златом крыльце сидели» (12+)
«Не покидай…» (12+)
Готовы говорить как на духу, какой это фильм?
«Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+)
«Любовь и голуби» (12+)
«Вокзал для двоих» (12+)
«Калина красная» (0+)
Герои какого фильма катались на коньках?
«Покровские ворота» (6+)
«Усатый нянь» (0+)
«Карьера Димы Горина» (6+)
«Зимняя вишня» (12+)