Тест Думаете, знаете советские фильмы? Эти кадры угадают только заядлые киноманы

Думаете, знаете советские фильмы? Эти кадры угадают только заядлые киноманы

Такой киноклассики вы еще не видели

395
Таких «Джентльменов удачи» (6+) хочется смотреть только вместе с чаем и бубликами | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Таких «Джентльменов удачи» (6+) хочется смотреть только вместе с чаем и бубликами

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

В Сети всё не утихает тренд «вязаный мир», когда любое изображение без спиц и пряжи можно сделать таким, будто его только что с любовью связала бабушка. Мы не смогли пройти мимо такого лампового эффекта и превратили кадры из советских фильмов в очаровательные вязаные картинки. Проверьте, сможете ли вы в них узнать культовые сцены и угадать, из какого они кино.

ТЕСТПройден 107 раз
1 / 10

Скоро этот фильм будет идти по всем каналам, узнали его?

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)

  • «По семейным обстоятельствам» (12+)

  • «Одиноким предоставляется общежитие» (18+)

2 / 10

Кадр точно узнают все любители сказок.

  • «Королевство кривых зеркал» (12+)

  • «Старик Хоттабыч» (0+)

  • «Сказка о потерянном времени» (0+)

  • «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+)

3 / 10

Вспомните, из какого фильма эта пара?

  • «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)

  • «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+)

  • «Невероятные приключения Шурика» (12+)

  • «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)

4 / 10

Какой фильм мы связали здесь?

  • «Гостья из будущего» (6+)

  • «Москва — Кассиопея» (0+)

  • «Подземелье ведьм» (12+)

  • «Лиловый шар» (6+)

5 / 10

Узнали героев на этой картинке?

  • «Жестокий романс» (12+)

  • «12 стульев» (6+)

  • «Не может быть» (12+)

  • «За спичками» (12+)

6 / 10

Из какого вязаного кино этот момент?

  • «Девушка без адреса» (12+)

  • «Девчата» (0+)

  • «Весна на Заречной улице» (12+)

  • «Три тополя на Плющихе» (12+)

7 / 10

Что это за фильм?

  • «Формула любви» (0+)

  • «Барышня-крестьянка» (12+)

  • «Обыкновенное чудо» (0+)

  • «О бедном гусаре замолвите слово» (12+)

8 / 10

Эту сказку вспомнят только настоящие знатоки.

  • «Сказка о звездном мальчике» (0+)

  • «Сказка странствий» (0+)

  • «На златом крыльце сидели» (12+)

  • «Не покидай…» (12+)

9 / 10

Готовы говорить как на духу, какой это фильм?

  • «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+)

  • «Любовь и голуби» (12+)

  • «Вокзал для двоих» (12+)

  • «Калина красная» (0+)

10 / 10

Герои какого фильма катались на коньках?

  • «Покровские ворота» (6+)

  • «Усатый нянь» (0+)

  • «Карьера Димы Горина» (6+)

  • «Зимняя вишня» (12+)

Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Тест Кино Отдых Развлечение
Комментарии
5
Гость
1 час
Опять ИИ боты резвятся. Пора пересматривать два первых Терминатора и грустить ))))
Гость
44 минуты
Сейчас самый актуальный фильм Кин Дза Дза.
Читать все комментарии
Гость
