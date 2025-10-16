«В финале всё скоротечно»: на экраны вышел детектив, снятый в Ярославле. Стоит ли смотреть?

В главном герое больше не видят смелого сыщика, а скорее уставшего от работы следователя Источник: кадры из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год

Четыре года назад на волне возрастающего интереса к советским маньякам на экраны вышел первый сезон «Душегубов» (18+) — сериала про убийства, совершенные в прошлом веке. Мрачная история о душителе в Витебске понравилась зрителям, проект НТВ продлили. Второй сезон снимали в Ярославской области с декабря 2024-го по март 2025-го. Для съемок здание областного правительства превратили в прокуратуру.

Первые серии проекта вышли в эфир 6 октября. Поклонники следователя Ипатьева с нетерпением ждали продолжения, но то, что они получили в итоге, им не совсем понравилось. Публикуем первые отзывы.

Режиссер второго сезона — Алексей Быстрицкий, он уже снимал в Ярославле сериалы, в том числе «Стражник» (16+) с Макаром Запорожским и «Заповедный спецназ» (16+) с Максимом Дроздом в главных ролях, а также работал над московским проектом «Пуля» (18+) с Никитой Панфиловым в главной роли.

О чем второй сезон сериала «Душегубы»

Во втором сезоне «Душегубов» действия разворачиваются в 1989 году. Главного героя, следователя Ипатьева в исполнении Сергея Марина, переводят в Москву за особые заслуги. В столице перед ним стоит сложная задача — найти сразу двух маньяков, для сравнения в первом сезоне он ловил только одного. Работать он будет в паре с другим следователем — Ковальским, которого играет Максим Стоянов.

Первым делом нужно найти сбежавшего из психиатрической больницы каннибала Самойлова. Его лечащий врач Баженов, несмотря на возражения коллег, был уверен, что сможет помочь пациенту. Однажды он ослабил охрану, и преступник оказался на свободе.

Трейлер второго сезона сериала «Душегубы» Источник: AMEDIATEKA / vk.com

Прототипы маньяков в «Душегубах»

После побега в Москве начинают происходить убийства. Кто-то присылает обычному рабочему Гаврилову коробку с отрубленной женской головой и запиской с угрозами. Подозрения падают на Самойлова, но Ипатьев быстро понимает, что почерк другой. В городе появился еще один преступник, но кто он — только предстоит узнать.

Создатели сразу отмечают, что, как и первый сезон, сериал основан на реальных событиях. Образ Самойлова списан с казахского каннибала Николая Джумагалиева, известного как Железный Клык. Он страдал шизофренией и на фоне навязчивой идеи стать сверхчеловеком убивал женщин. После ареста в 1979 году он признался как минимум в 10 убийствах, но предполагают, что их было намного больше. Маньяка признали невменяемым и отправили в психиатрическую больницу, откуда он сбежал так же, как и герой сериала в 1989 году. Его ловили полтора года и смогли найти только после одной из краж.

Для образа второго маньяка за основу взяли кишиневского убийцу Александра Скрынника — Молдавского Чикатило. Он несколько лет убивал и расчленял девушек, после поимки его расстреляли.

Чем закончился второй сезон сериала «Душегубы»

После побега каннибал Самойлов похищает жену своего психиатра Галину. В финале сезона Ипатьев с Ковальским нашли его, но спасти женщину они не успели. Сам каннибал, понимая, что его снова запрут в больнице, выбирает себе другую участь — и сжигает себя заживо.

Во втором сезоне «Душегубов» Ипатьев должен поймать двух маньяков Источник: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год

В последних сериях Ипатьеву удается найти, кто присылал коробки с частями тела семье Гавриловых. Убийцей оказался друг семьи Григорий Радионов. Мужчина мстил Федору за смерть своей девушки Яны, которая была любовницей Гаврилова и умерла после их расставания. Во время поимки Радионов успевает взять в заложники дочь Гаврилова и ранит ее, но оперативникам удается достать ее живой и отправить Григория под стражу.

Отзывы на второй сезон сериала «Душегубы»

В отзывах зрители отмечают, что второй сезон стал намного мрачнее и кровожаднее, чем первый, а в сочетании с тем, что история основана на реальных событиях, некоторым было смотреть действительно жутко.

— Вторую часть не отрываясь смотрела, все серии. Хоть и были очень предсказуемые сюжеты, даже с мужем спорили, я сразу предугадала второго маньяка, но всё равно смотрелось всё в напряжении и сопереживании положительным героям, — пишет одна из зрительниц после просмотра.

Некоторые посчитали, что второй сезон, несмотря на проработанную атмосферу, получился слабее первого из-за того, что создатели много времени уделили не расследованиям, а личным проблемам главных героев.

— Истории с уже известным маньяком труднее поддерживать интригу на должном уровне, поэтому ввели достаточно много второстепенных линий. Вся драма практически строилась на личных историях героев, а не на расследовании. Ну и Радионова в этот раз нам подсовывали слишком карикатурно, в первом сезоне маньяк так легко не читался, — разочарована одна из зрительниц.

В сюжет сериала легли истории настоящих маньяков Источник: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год

— Стоило ли с нетерпением ждать второй сезон сериала «Душегубы», чтобы увидеть такую низкопробную ерунду? Не спас ситуацию даже мой любимчик Сергей Марин в главной роли, на общем сером фоне его ленивая игра не впечатлила совершенно, — написали в отзывах. — Видна рука другого режиссера, снимали наспех, много непродуманных деталей.

Такое чувство, что вместо яркого художественного фильма посмотрела мрачную криминальную хронику. зритель

Особенно от поклонников сериалу досталось за финал. Многие посчитали, что в последние серии попытались уместить слишком много, из-за чего получилась сумбурная каша, а не завлекательная детективная история.

— Умеют наши сценаристы испортить финал — сезон получился классный, интересный и напряженный, но в финале всё так скоротечно протекает, и этого мало, между героями нет никакого взаимодействия, и все друг к другу относятся с каким-то безразличием, а так не надо, — высказываются в комментариях к сериалу.

Зрители спорно приняли продолжение детектива Источник: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, НТВ, 2025 год

Однако нашлись и те, кто всё же остался под впечатлением от второго сезона. Особенно много таких среди тех, кто не смотрел первый и только планирует это сделать.

— Сериал получился динамичным, со своей особой атмосферой, с закрученным кровавым сюжетом, с отличной игрой актеров в основных ролях. Съемки качественные, картинка четкая. Страшные кадры трупов частично замазаны. Есть фотографии, документы, которые, как я подозреваю, являются реальными и документальными. И тем горше и страшнее эта история, — поделилась впечатлениями одна из зрительниц.