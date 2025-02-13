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Развлечения «Душегубы» Из-за сериала про маньяков в здание ярославского правительства переехала прокуратура

Из-за сериала про маньяков в здание ярославского правительства переехала прокуратура

Рассказываем, что снимают в городе

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1 комментарий
В здании областного правительства в Ярославле сняли популярный детективный сериал | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ здании областного правительства в Ярославле сняли популярный детективный сериал | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В здании областного правительства в Ярославле сняли популярный детективный сериал

Источник:

В здании правительства Ярославской области сняли сцены для сериала про маньяка. Съемки проходили в среду, 12 февраля, во дворике на Советской площади. Как стало известно 76.RU, в центре города продолжают снимать второй сезон популярного детективного сериала «Душегубы» (16+).

— Внутренний двор правительства области был задействован в качестве декораций, имитирующих здание прокуратуры советских времен, где по сюжету фильма правоохранители ведут расследование громких преступлений и успешно добиваются поставленной цели, — рассказали порталу 76.RU в областной администрации.

Сами сотрудники правительства участие в съемках не принимали, общий хронометраж сцены составил всего 40 секунд.

Первый сезон «Душегубов» про витебского душителя вышел в 2019 году, проект попал в шорт-лист премии «Русский Детектив» в номинации «Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив».

У проекта огромная съемочная группа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ проекта огромная съемочная группа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Сцены снимают в разных частях Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСцены снимают в разных частях Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Областное правительство станет прокуратурой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбластное правительство станет прокуратурой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Согласно информации телеканала НТВ, во втором сезоне ретродетектива следователю по особо важным делам Леониду Ипатьеву (его играет звезда сериала «Собор» (18+) Сергей Марин) придется помогать в расследовании московскому коллеге Максиму Ковальскому (его играет Максим Стоянов, известный по фильмам «Сказки Гофмана» (18+) и «Пришелец» (12+)). Мужчинам предстоит поймать двух маньяков. Как позднее выяснится, один из них — первый советский маньяк-каннибал.

Максим Стоянов исполнит роль московского следователя | Источник: пресс-служба НТВМаксим Стоянов исполнит роль московского следователя | Источник: пресс-служба НТВ

Максим Стоянов исполнит роль московского следователя

Источник:

В основу сценария легло реальное уголовное расследование конца 70-х — начала 80-х годов, прототипами злодеев стали советские маньяки Николай Джумангалиев и Александр Скрынник, орудовавшие на территории Молдавской ССР. Имена героев, места действий и время повествования изменены.

— На съемочной площадке работают консультанты, в числе которых полковник милиции в отставке, — сообщали в пресс-службе НТВ.

Режиссер второго сезона — Алексей Быстрицкий, ранее он снимал в Ярославле сериалы «Стражник» (16+) с Макаром Запорожским и «Заповедный спецназ» (16+) с Максимом Дроздом в главных ролях, а также работал над московским проектом «Пуля» (18+), где сыграл Никита Панфилов. Он работает вместе с одним из крупнейших в РФ производителей сериалов, кинокомпанией «Амедиа Продакшн».

Помимо Сергея Марина и Максима Стоянова, во втором сезоне сериала «Душегубы» снимаются Зоя Бербер (Лера из «Реальных пацанов» (16+) или Анна Николаевна из одноименного сериала (18+)), Сергей Епишев (Лева из «Кухни» (18+)), Дарья Урсуляк (Таня из «Мир! Дружба! Жвачка!» (18+)) и другие.

К слову, это не первый сериал, который снимают рядом со зданием администрации Ярославской области. В 2018 году на телевидении вышел сериал «Домашний арест» (18+) про мэра-взяточника, одну из сцен снимали рядом с правительством.

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Комментарии
1
Гость
1 час
про наркоторговцев можно снимать на каждой улице не мешая никому
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