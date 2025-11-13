Международный день мужчин в 2025 году: какого числа и как правильно его отмечать

Мужики! Совсем скоро у вас будет еще один повод потрепать друг друга за бородатые щечки Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Осень щедра на мужские праздники. Только мы отошли от Дня отца, как не за горами нас ждет День сыновей. А между ними будет еще один — Международный мужской день. Праздник этот сравнительно молодой, и не каждый, возможно, о нем слышал, поэтому мы в очередной раз берем на себя роль ликвидаторов праздничной безграмотности и рассказываем вам о лишнем поводе поздравить близких.

Когда Международный мужской день в 2025 году

Первые попытки установить такой праздник как Международный мужской день появились еще в шестидесятых. Тогда одинокие мужские голоса требовали равноправия с женщинами, у которых к тому времени уже было 8 Марта, да только их так никто и не услышал.

Вновь к вопросу мужепраздненства вернулись уже в девяностых. Инициатором стал житель Тринидад и Тобаго и по совместительству преподаватель из университета Вест-Индии Джером Тилуксингх. Поздравляя своего отца с очередным днем рождения, он задумался, почему бы не придумать отдельный мужской день в честь отцов, дедов, сыновей и прочих причастных? Ну и придумал.

А поскольку Тринидад и Тобаго — государство очень скромное по своим размерам, от идеи до реализации здесь проходят считаные дни, так что мысль товарища Тилуксингха быстро получила воплощение. За датой тоже далеко идти не пришлось — профессор предложил отмечать Международный день мужчин 19 ноября , в день рождения своего отца. Возражающих не было, и так оно и повелось.

Вскоре и другие страны, насмотревшись на Тринидад и Тобаго, поняли, что им тоже нужен такой праздник. Так что не прошло и пятилетки, как Международный день мужчин начали отмечать в США, Австралии, Индии, России — всего в 80 странах по всему миру.

Традиции Международного мужского дня

Пока Международный день мужчин проходил стадии метаморфоза, у него появились свои смыслы. То есть это не просто праздник в честь отца Джерома Тилуксингха (с чего бы вдруг), а день, когда каждый мужчина достоин внимания.

В Международный день мужчин принято чествовать профессионалов своего дела, вспоминать тех, кто внес значительный вклад в общество, чьи истории успеха могут стать источником вдохновения. Причем это касается не только ученых, деятелей искусства и других более-менее выдающихся умов, но и обычных семьянинов, которые не перекладывают все обязанности на женщин, а во всем им помогают.

Как отмечают Международный мужской день

Международный мужской день — праздник молодой и неофициальный. Так что и праздновать с федеральным размахом его не принято. Чаще всего 19 ноября проводят небольшие форумы, мастер-классы и открытые уроки, на которых обсуждают мужские темы, проходят встречи с докторами и психологами.

Устоявшихся традиций у Международного мужского дня тоже не то чтобы много, и каждый может сам решить, чем заняться в этот праздник: сходить на историческую лекцию, посмотреть фильм об известных людях, провести его в теплом кругу за семейным столом или в компании других виновников за барной стойкой.

Если вам хочется сделать приятное близкому человеку в Международный мужской день, подарите ему небольшой подарок. Например, ежедневник, куда он запишет планы на будущее, хорошую книгу, рубашку или галстук для важных встреч. Даже небольшой вкусный ужин или совместный поход куда-то — отличная идея, чтобы показать, как сильно вы цените своего отца, друга, сына или мужа.

К слову, несмотря на то, что Международный мужской день — праздник относительно неприметный, у него за без малого 30 лет появились свои противники. Это небольшие, но довольно крикливые группки. Одна из таких, к примеру, в 2015 году выступила против семинаров в честь Международного мужского дня, посчитав, что нужно говорить о проблемах женщин, которым только недавно начали платить одинаковую с мужчинами зарплату и предоставлять равные рабочие места. Другая считает, что Международный мужской день никак не помогает сблизить людей, а делает только хуже, и всячески старается привлечь к этому внимание.

Ну а пока все спорят, мы готовимся отмечать.