В Ярославль приедет Татьяна Буланова. Изучаем райдер поп-звезды

Стал известен райдер Татьяны Булановой Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Татьяна Буланова выступит в Ярославле с сольным концертом (12+) вечером 6 ноября. Поклонники певицы за несколько недель до мероприятия выкупили все места в КЦЗ «Миллениум».

Редакция StarHit публиковала райдер Булановой. На удивление, одна из самых востребованных певиц 2025 года не требует ничего сверхъестественного.

«Для работы женщине необходимо такси не ниже бизнес-класса, номера для нее и команды в гостинице уровня не меньше четырех звезд. Помимо этого, всему коллективу должны предоставить суточные в размере 35 тысяч рублей», — сообщают в StarHit.

Если при частных гастролях требуется перелет, Буланова для себя просит только место в салоне бизнес-класса. В общем, при большой загруженности знаменитость не ущемляет себя в базовом комфорте.

По данным StarHit, за 20 минут своего выступления на частных мероприятиях народная артистка берет порядка 800 тысяч рублей. Программа на 40 минут стоит уже один миллион рублей, а за час исполнительница хочет получить 1,5 миллиона рублей.

Какие ещё мероприятия пройдут в Ярославле в ноябре — читайте в этом материале.