НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 752мм 81%
Подробнее
6 Пробки
USD 81,19
EUR 93,51
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Беспилотная опасность
«Умные решения» в недвижимости
Пропал музейный кот Василий
Продают легендарный недострой
Афиша на ноябрь
Скандал из-за детских костюмов
Последствия атаки БПЛА
Отработки для студентов-медиков
Развлечения В Ярославль приедет Татьяна Буланова. Изучаем райдер поп-звезды

В Ярославль приедет Татьяна Буланова. Изучаем райдер поп-звезды

При каких условиях певица готова выступить с концертом

802
Стал известен райдер Татьяны Булановой | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUСтал известен райдер Татьяны Булановой | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Стал известен райдер Татьяны Булановой

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Татьяна Буланова выступит в Ярославле с сольным концертом (12+) вечером 6 ноября. Поклонники певицы за несколько недель до мероприятия выкупили все места в КЦЗ «Миллениум».

Редакция StarHit публиковала райдер Булановой. На удивление, одна из самых востребованных певиц 2025 года не требует ничего сверхъестественного.

«Для работы женщине необходимо такси не ниже бизнес-класса, номера для нее и команды в гостинице уровня не меньше четырех звезд. Помимо этого, всему коллективу должны предоставить суточные в размере 35 тысяч рублей», — сообщают в StarHit.

Если при частных гастролях требуется перелет, Буланова для себя просит только место в салоне бизнес-класса. В общем, при большой загруженности знаменитость не ущемляет себя в базовом комфорте.

По данным StarHit, за 20 минут своего выступления на частных мероприятиях народная артистка берет порядка 800 тысяч рублей. Программа на 40 минут стоит уже один миллион рублей, а за час исполнительница хочет получить 1,5 миллиона рублей.

Какие ещё мероприятия пройдут в Ярославле в ноябре — читайте в этом материале.

Пойдете на концерт Татьяны Булановой?

Да
Нет
Не успел(а) купить билеты
Отвечу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Татьяна Буланова Концерт Райдер
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY3
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
Гость
1 час
А у нас месячные в размере 35 тр, а этим суточные подавай .
Гость
59 минут
Это не народная звезда. Шамана бы с Мизулиной на подтанцовке.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление