Ярославцы раскупили все билеты на концерт поп-звезды 90-х

Ярославцы раскупили все билеты на концерт поп-звезды 90-х

Чьи песни так хотят послушать местные жители

10 163
Татьяна Буланова даст концерт в Ярославле | Источник: Татьяна Буланова / TelegramТатьяна Буланова даст концерт в Ярославле | Источник: Татьяна Буланова / Telegram

Татьяна Буланова даст концерт в Ярославле

Источник:

Татьяна Буланова / Telegram

Ярославцы раскупили билеты на концерт(12+) Татьяны Булановой. Сольник пройдет 6 ноября в КЗЦ «Миллениум».

«Все места разобраны», — сообщили 76.RU на кассе концертной площадки.

Согласно данным на сайте КЗЦ «Миллениум», большой зал вмещает до 1448 зрителей.

«На юбилейном концерте прозвучат все самые любимые и проверенные временем хиты: „Мой ненаглядный“, „Не плачь“, „Ясный мой свет“ и многие другие», — обещают организаторы мероприятия.

Билеты на сольник поп-артистки стояли от 2,9 до 5 тысяч рублей.

Новый виток популярности

Татьяна Буланова начала свою профессиональную музыкальную карьеру в 1989 году, когда стала солисткой группы «Летний сад». Пять лет она проработала в составе коллектива и за это время было выпущено множество хитов, которые Буланова поет до сих пор. Среди них, песни — «Не плачь», «Странная встреча», «Ясный мой свет» и другие.

В 1994 году она начала сольную карьеру, подарив слушателям известные композиции: «Не отрекаются любя», «Ясный мой ангел», «Белая черемуха», «Серебро» и др.

Многие песни Булановой стали «саундтреком 90-х» для миллионов слушателей, особенно благодаря характерной лирической подаче и меланхоличному стилю. Однако в последние годы о певице было мало слышно. Она почти не давала сольных концертов, да и на передачах на ТВ тоже нечасто появлялась. Казалось, что эпоха песен Татьяны Булановой уже позади. Но не тут-то было!

Как и Надежда Кадышева, благодаря соцсетям Буланова вновь оказалась в тренде. Ее песни начали слушать зумеры, а видео с концертов набирают миллионы просмотров и сотни тысяч лайков.

По данным «Яндекс Музыки», песни Татьяны Булановой за последний месяц слушали более 5,2 млн раз.

Миллионы людей в соцсетях обсуждают танцоров Татьяны Булановой

Источник:

Городские медиа

Но и на этом не всё! В начале августа в соцсетях завирусились вырезки с концертов Булановой. Только на этот раз объектом обожания поклонников стала не сама певица, а ее танцоры.

Хореографию, которую в Сети уже окрестили «энергосберегающей», мгновенно подхватили как тренд. Многие блогеры и медийные личности пытались повторить танец под песню «Один день». В их числе, журналистка Ксения Собчак, актриса Лиза Моряк и др.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Татьяна Буланова Певица Концерт
