Вы знаете карту мира наизусть или на улицах города заплутаете? Пройдите сложный тест по географии

Придется поднапрячь извилины, чтобы ответить на все вопросы правильно

224
Источник:

Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

Сколько всего непознанного и неизведанного существует в мире. Но, к счастью, еще сотни лет назад люди начали изучать разнообразные факты о Земле и передавали эти знания из поколения в поколение.

Правда, будучи детьми, не все осознают их ценность. А потому на уроках географии многие плевали в потолок и задирали одноклассников, пока учитель пытался посеять зерно знаний в юных головах.

Пришла пора проверить, насколько вы были прилежным учеником. Попробуйте ответить на семь вопросов нашего теста по географии. И не ищите подсказок, шпаргалок у нас точно нет!

Тест по географии
1 / 7

Начнем с простого. Сколько субъектов насчитывается на территории Российской Федерации?

  • 89

  • 101

  • 55

Понравилось проходить тест? Делитесь своими результатами в комментариях. А затем попробуйте пройти наш предыдущий тест по географии. Уверены, вам придется подумать над ответами.

А как у вас со знаниями времен СССР? Эта быстрая викторина поможет понять, как хорошо вы знакомы с бытом прошлого столетия. А еще подарит приятное ностальгическое настроение.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
География Тест Интересный факт
Комментарии
4
Гость
38 минут
Тест интересный, но не хватает интерактивной карты для проверки ответов.
Гость
39 минут
В моём городе все улицы знаю, а вот с картой мира сложнее.
Читать все комментарии
