Вы знаете карту мира наизусть или на улицах города заплутаете? Пройдите сложный тест по географии

Сколько всего непознанного и неизведанного существует в мире. Но, к счастью, еще сотни лет назад люди начали изучать разнообразные факты о Земле и передавали эти знания из поколения в поколение.
Правда, будучи детьми, не все осознают их ценность. А потому на уроках географии многие плевали в потолок и задирали одноклассников, пока учитель пытался посеять зерно знаний в юных головах.
Пришла пора проверить, насколько вы были прилежным учеником. Попробуйте ответить на семь вопросов нашего теста по географии. И не ищите подсказок, шпаргалок у нас точно нет!
Начнем с простого. Сколько субъектов насчитывается на территории Российской Федерации?
89
101
55
Понравилось проходить тест? Делитесь своими результатами в комментариях. А затем попробуйте пройти наш предыдущий тест по географии. Уверены, вам придется подумать над ответами.
А как у вас со знаниями времен СССР? Эта быстрая викторина поможет понять, как хорошо вы знакомы с бытом прошлого столетия. А еще подарит приятное ностальгическое настроение.