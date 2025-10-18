НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -3

1 м/c,

южн.

 756мм 100%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,98
EUR 94,58
Зарплаты в садиках
На Соколе сдали новый дом
Повысят налоги
«Умные решения» в недвижимости
Тарифы на парковку
Фоторепортаж из поселка
Новые ёлки
Погода выходных
Ярославцы назвали лучшую столовую
Новый микрорайон у моста
Развлечения Вечерняя викторина Вы о таком и не слышали: угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото

Вы о таком и не слышали: угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото

Попробуйте понять, как использовали эту штуковину в прошлом столетии

374
Попробуйте угадать, что это за предмет времен СССР | Источник: Avito.ruПопробуйте угадать, что это за предмет времен СССР | Источник: Avito.ru

Попробуйте угадать, что это за предмет времен СССР

Источник:

Avito.ru

Все дела уже переделаны, и вам нечем себя занять? Самое время, чтобы пройти новый выпуск нашей рубрики «Вечерняя викторина». Предлагаем вам посмотреть на фото выше и понять, в каких целях использовали этот предмет времен СССР.

Сейчас им вряд ли кто-то пользуется по назначению. А потому десятки таких штуковин продают на сайте для публикации объявлений «Авито». Некоторые из них, кстати, еще совсем новые.

И так, внимательно посмотрите на фото выше и попробуйте выбрать один из трех правильных ответов.

Что это за предмет времен СССР?

  • Барометр «Спорт-4»;

  • фороптер для проверки зрения;

  • кинокамера.

Как использовали этот предмет времен СССР

На фото — кинокамера «Спорт-4». Чаще всего ее использовали для любительской съемки. Также можно было запечатлеть самые яркие семейные моменты: дни рождения, свадьбы и встречи с друзьями.

Получилось отгадать?

Да
Нет

А предыдущий выпуск «Вечерней викторины» вы уже видели? Отгадать назначение предмета с фотографии сможет далеко не каждый.

Хотите попытать себя в знании географии? Чтобы успешно пройти тест и ответить на все вопросы, придется поднапрячься и вспомнить школьные уроки. Набрать максимальный балл получится, только если вы очень внимательно слушали учителя.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
СССР Викторина Предметы быта
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
Я бы не догадался, слишком необычно выглядит.
Гость
1 час
Угадать сложновато, но интересно попробовать!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«Зарабатываю 135 тысяч, плачу банкам 78»: как 33-летний фармацевт справляется с четырьмя кредитами — честный рассказ
Анонимный автор
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление