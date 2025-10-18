Вы о таком и не слышали: угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото

Все дела уже переделаны, и вам нечем себя занять? Самое время, чтобы пройти новый выпуск нашей рубрики «Вечерняя викторина». Предлагаем вам посмотреть на фото выше и понять, в каких целях использовали этот предмет времен СССР.
Сейчас им вряд ли кто-то пользуется по назначению. А потому десятки таких штуковин продают на сайте для публикации объявлений «Авито». Некоторые из них, кстати, еще совсем новые.
И так, внимательно посмотрите на фото выше и попробуйте выбрать один из трех правильных ответов.
Что это за предмет времен СССР?
Барометр «Спорт-4»;
фороптер для проверки зрения;
кинокамера.
Как использовали этот предмет времен СССР
На фото — кинокамера «Спорт-4». Чаще всего ее использовали для любительской съемки. Также можно было запечатлеть самые яркие семейные моменты: дни рождения, свадьбы и встречи с друзьями.
Получилось отгадать?
