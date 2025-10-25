«Может позвонить Киркорову, а когда-то раздавал листовки»: мама Вани Дмитриенко — об отношениях с сыном, его заработке и дружбе со звездами

Ваня Дмитриенко — главный хитмейкер лета 2025 года Источник: Валентин Зеленин

Сегодня, 25 октября, кумиру молодежи и главному хитмейкеру лета 2025 года Ване Дмитриенко исполняется 20 лет. Треки этого года «Шелк», «Настоящая» и фит с Анной Пересильд «Силуэт» набирают сотни тысяч прослушиваний, а на концертах поклонницы хором поют полюбившиеся песни.

Ваня признаётся, что его лучший и самый близкий друг — это его мама Светлана. Когда-то она оставила родной город, работу и перевезла всю семью в Москву ради профессионального роста сына. И всё было не зря: его карьера неизменно идет в гору, он уже подарил маме машину и квартиру в Москве. Но, несмотря на это, Светлана продолжает работать психиатром-наркологом в обычной больнице и жить так, словно для нее ничего не поменялось.

Светлана рассказала нам, кто скрывается за сценическим образом Вани Дмитриенко и как устроена личная жизнь кумира молодежи. Первое большое интервью Светланы Павловой — в материале MSK1.RU.

Источник: MSK1.RU

«Вычеркните меня отсюда!»

— Ване исполняется 20 лет. Что вы, как мама, чувствуете, когда думаете о том, какой у вас уже взрослый сын?

— Я не могу поверить до сих пор, что Ване 20 лет. Я уже привыкла к тому, какая взрослая Лера (Валерия — старшая сестра Вани Дмитриенко. — Прим. ред.), которая родилась на два года с небольшим раньше. При этом, когда я с Ваней разговариваю, понимаю, что да, он уже взрослый.

Знаете, такой еще интересный феномен: Ваня родился 25.10.2005. Эта дата магическая. У меня даже сохранилась бирка из роддома, где написана дата рождения. А еще у Вани был прапрадед Ефим, очень добрый человек, но его дату рождения я никогда не знала. Он похоронен вместе с бабушкой далеко в Сибири. Мы поехали туда с Лерой, так как мне важно, чтобы дети знали своих предков. И там мы обнаружили, что прапрадед родился 25.10.1898 года, то есть в один день с Ваней.

— Ваня с ранних лет участвовал в музыкальных конкурсах. Как вам удалось разглядеть его талант еще в детстве?

— Говорить, что я прям заметила предрасположенность к вокалу, неправильно. Я просто всегда считала, что ребенок, кроме того как посещать спортивные мероприятия, должен развиваться творчески. Творчество — это театр, это вокал. То есть это то, что раскрепощает ребенка. И не важно, будет ли он артистом. Навык хорошо говорить, уверенно себя чувствовать в любой компании, находить нужные слова — всё это пригодится в любой сфере.

Просто Ваня был очень активный, он хотел быстрее всего достигать и постоянно просился, чтобы его взяли на занятия в раннем возрасте. Например, брали с четырех лет, а он с трех лет хотел пойти. Мы с руководителем театральной студии уже не знали, как его немножечко отстранить, чтобы он годик еще потерпел. Я сказала, что ему нужно пройти кастинг. Мы приходили за Лерой на занятия, а Ваня там в перерывах будто бы проходил кастинг.

Источник: предоставлено Светланой Павловой

— Как Ваня начал петь?

— Он пел дома, потому что папа всегда был с гитарой (отец Вани — музыкант-любитель. — Прим. ред.), и они все вместе пели. Именно серьезно вокалом стал заниматься в шесть лет. Вокал всегда был Ване наиболее близок. Мы смеемся в семье над фразой, которую он говорил, куда бы мы его ни водили — «Вычеркните меня отсюда!» А вокал был единственным занятием, откуда он не хотел «вычеркиваться».

— Получается, вы развелись с папой Вани, когда ему было 9 лет. Отец как-то участвовал в жизни сына, поддерживал его увлечения?

— До того времени, как мы разошлись, Витя (отец Вани. — Прим. ред.) тоже постоянно возил детей на занятия, на мероприятиях вместе они пели и играли на гитаре.

— А сейчас Ваня общается с папой?

— Да, они общаются по телефону. Когда Ваня приезжает в Красноярск (родной город Вани Дмитриенко. — Прим. ред.), Витя со своей семьей приходит к нему на концерты, и в принципе Ваня заезжает к нему. У них нормальные отношения.

«За советом он может позвонить Киркорову»

— Как вы приняли решение переехать из Красноярска в Москву?

— Мы с детьми поехали на «Поколение NEXT», это был 2018 год. И Ваня стал открытием этого конкурса. Ему дали путевку в Болгарию тогда, в творческий лагерь. Когда все разъезжались, я подошла к организатору конкурса. Мы с ним поговорили, и он сказал, что Ваня неординарно талантлив и ему однозначно тесно будет в Красноярске, поэтому надо переезжать в Москву и заниматься.

Мы оставили в Красноярске всё: и дом, и квартиру, и работу. Я приехала, забрала документы из школы, и только в августе я сказала своим детям, что они в школу идут в Москве. Ваню это очень обрадовало, а Леру поначалу расстроило. У нее был хороший класс, все друзья в Красноярске. Для нее это было очень тяжело, она долго с этим смирялась, мы много разговаривали по этому поводу. Но в итоге она поняла, что здесь у нее больше перспектив и возможностей.

Источник: предоставлено Светланой Павловой

— Замечали ли вы у Вани звездную болезнь, когда к нему в 2021 году пришла большая популярность после выхода трека «Венера-Юпитер»?

— Я не скажу, что у него прям была звездная болезнь. Но то, что тяжело очень справиться с потоком такого внимания, когда у тебя еще не окрепший ум, — это однозначно. Есть испытание деньгами, есть испытание карьерой, статусом, славой. Я считаю, что Ваня проходит это всё достойно. У него иногда бывало такое, что его заносило в каких-то областях нашего общения. Но он всегда слышал, когда я ему говорила, что его несет. Он очень часто советуется, прислушивается к мнению авторитетных артистов. Я знаю, что он может позвонить им и просто спросить совета, потому что считает их опытными людьми в определенных областях.

— Например, к каким артистам Ваня может обратиться за советом?

— Я знаю, что за советом он может позвонить Филиппу Киркорову, потому что он доверяет его мнению. Очень для Вани большой авторитет — Сергей Жуков. Он считает его человеком-легендой и к нему обращается за советом. Ему важно мнение Григория Лепса.

— Изменилось ли отношение Вани к простым вещам, когда так сильно увеличился его заработок?

— Нет. Он сам по себе очень щедрый человек. Эта щедрость проявляется и на семью, и на его друзей, и на просто знакомых. Есть люди, которые пользуются тем, что он в принципе не умеет отказывать. Но он работает над этим.

Он же ведь сам всё это заработал, понимаете? Ваня работает очень много, он трудоголик и устает невероятно: может прийти ко мне, положить голову на колени и просто молчать.

Ваня уважительно относится к любой работе. Он в детстве пытался заработать в местах, про которые я даже не знала. Когда мы еще жили в Красногорске (семья не сразу переехала в саму Москву и какое-то время жила за МКАД. — Прим. ред.), Ване было важно, чтобы у него всегда были свои деньги. Он раздавал листовки у метро и даже не рассказывал мне об этом.

Источник: предоставлено Светланой Павловой

«Люблю своих алкоголиков и наркоманов»

— Ваня помогает вам финансово?

— Очень помогает, да. Он оплачивает обучение Лере, я езжу на машине, которую подарил Ваня. Он может сказать: «Мама, лети на выходные, куда хочешь, ты можешь себе позволить».

— Сильно выросли Ванины гонорары за последнее время?

— Я никогда не интересовалась этим. От того, что я ни в чем не нуждаюсь, мне неудобно даже спрашивать. Мы о деньгах вообще не говорим никогда.

— У вас же профессия совсем не медийная — психиатр-нарколог. При этом вам приходится ходить на интервью и шоу. Каково быть мамой звезды?

— Я даже, если честно, не задумываюсь о том, что я мама звезды. Мне чаще напоминают об этом медсестры и врачи, просто потому что у них дети следят за Ваней. Я вот иногда просто думаю: зачем я столько работаю, для чего мне это нужно? Но когда я разговариваю с Ваней об этом, то понимаю, что я люблю свою работу, правда. Я люблю больных, своих алкоголиков и наркоманов, я их люблю, лечу.

Медсестра недавно сказала своей дочери, что у нее на работе заведующая — мама Вани Дмитриенко. И дочь ей сказала: «Она такая простая смертная и ходит на работу?». Мне так смешно было. Я говорю: «Да, меня еще ругают, наказывают, лишают всяких стимулирующих баллов, песочат меня на планерках».

— Но вы можете уйти с работы в любой момент, и сын будет вас обеспечивать?

— Да.

Источник: предоставлено Светланой Павловой

«Ваня — очень чувственный парень, прям большой романтик»

— Как Ваня пишет свои песни?

— Мне кажется, он пишет их просто за 5 минут, как пулемет какой-то. Я уже четко это понимаю, что ему важно, чтобы были чувства и эмоции. Причем они должны быть именно глубокие. Это хоть разочарование, хоть страдания, хоть боль какая-то, любовь, конечно же. Для Вани главное — находиться всегда в чувствах.

— А на сейчас у него есть к кому-нибудь чувства? Есть ли смысл вообще девчонкам надеяться?

— Я считаю, девчонкам надеяться смысл есть всегда. Я хочу очень, чтобы у Вани было всё хорошо в этом плане, чтобы рядом был надежный человек, который вдохновляет, который поддерживает. Думаю, что Ваня может сделать любого рядом с собой счастливым. Мне кажется, его избранница будет очень счастлива всегда.

— А на данный момент у него есть избранница?

— Сейчас я могу с уверенностью сказать, что его сердце наполнено любовью.

— Скажите, что Ваня может сделать для девушки в отношениях?

— Ваня — очень чувственный парень, прям большой романтик. Его друзья-парни даже говорят: «Ваня, как хочется быть твоей девушкой иногда». Он способен на многое ради девушки, я даже не говорю про написание стихов и песен. Ваня может устраивать неожиданные поездки, неожиданные какие-то интересные подарки, приехать в любую точку мира, чтобы порадовать человека.

Источник: из личного архива семьи Вани Дмитриенко

«На день рождения заезжала Клава Кока, а Люся Чеботина дарила собачку»

— Ваня часто говорит, что вы — его лучший друг и от вас у него нет секретов. Можете дать совет мамам, как расположить к себе ребенка, чтобы он был искренним и не боялся говорить о своих чувствах и проблемах?

— Мне кажется, нужно разговаривать с ребенком, но не говорить «я знаю, как делать» или «нужно делать так». На мой взгляд, это неправильно. Если Ваня задает мне вопрос, то я говорю, что я бы в такой ситуации сделала так-то, но я никогда не скажу ему, что нужно поступить именно по-моему. Когда ты даешь право выбора, к тебе и прислушиваются больше.

— Ваня живет отдельно от вас с 16 лет. Вам часто не хватает сына?

— Мы созваниваемся каждый день, и чаще всего звонит сам Ваня. Я никогда не контролировала детей. Мне только важно знать, где они находятся. Наши отношения строились на доверии. Однажды Ваня обманул меня, и я сказала ему фразу «Всё, я тебе больше не верю». Это было для него просто ужасное потрясение.

Источник: из личного архива семьи Вани Дмитриенко

— Что это была за ситуация?

— У нас были проблемы с компьютерными играми. Ваня покупал в них виртуальное оружие. Деньги были в общем доступе. Он у меня украл один раз пять тысяч рублей, потом второй раз пять тысяч. Ваня говорит, что был еще и третий раз. Дело было и в том, что он нечестно очень поступил, потому что подумали на другого человека. Когда всё это выяснилось, я ему сказала, что я очень в нем разочарована, потому что потерять веру очень просто, а заслужить ее тяжело. Ваня сделал всё, чтобы заслужить ее вновь.

— День рождения и Новый год Ваня отмечает с семьей?