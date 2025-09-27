НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Развлечения Скупили билеты за месяц! Какие концерты ярославцы готовы штурмовать уже сейчас — афиша

Скупили билеты за месяц! Какие концерты ярославцы готовы штурмовать уже сейчас — афиша

Кто из звезд приедет в столицу Золотого кольца этой осенью

Какие концерты пройдут в Ярославле осенью 2025 года

Какие концерты пройдут в Ярославле осенью 2025 года

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU, Александр Ощепков / NGS.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU, Серафима Пантыкина / Городские медиа

Осень традиционно считается сезоном премьер и концертных туров. За лето артисты успевают обновить репертуар и с новой гастрольной программой отправляются по России.

В этом материале мы собрали афишу концертов в Ярославле, которые пройдут в ближайшие месяцы. Рассказываем, сколько стоят билеты на сольники и к кому их раскупают за три месяца до выступления.

Концерт «Зверей»

Группа «Звери» выступит в Ярославле 16 октября

Группа «Звери» выступит в Ярославле 16 октября

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В столице Золотого кольца состоится акустический концерт рок-группы «Звери» (12+). Выступление запланировано на 16 октября в КЗЦ «Миллениум».

За месяц до концерта ярославцы начали активно покупать билеты. Чтобы послушать музыку любимой группы, придется выложить от 4 до 9 тысяч рублей. Уже разобраны первые ряды у сцены, где находятся самые дорогие места. Почти не осталось билетов в бельэтаже — их цена колеблется от 4 до 7,5 тысячи рублей.

Билеты на концерт «Зверей» стоят от 4 до 9 тысяч рублей

Билеты на концерт «Зверей» стоят от 4 до 9 тысяч рублей

Источник:

«Яндекс. Афиша»

Группа «Звери» — популярная российская рок-группа, чье имя стало символом поп-рок-сцены 2000-х годов. Коллектив, созданный в 2001 году лидером Романом Билыком, прославился такими хитами, как «Напитки покрепче», «Для тебя», «До скорой встречи» и «Районы-кварталы», без которых до сих пор не обходится ни один праздник.

Концерт Стаса Михайлова

Концерт Стаса Михайлова в Ярославле пройдет 19 октября

Концерт Стаса Михайлова в Ярославле пройдет 19 октября

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

19 октября в КЗЦ «Миллениум» выступит (6+) любимец женщин бальзаковского возраста Стас Михайлов. Большая часть зала уже раскуплена. Однако еще доступны места в партере — их стоимость варьируются от 6,5 до 12 тысяч рублей.

Осталось считаное количество билетов

Осталось считаное количество билетов

Источник:

«Яндекс. Афиша»

Стас Михайлов — один из самых известных российских певцов и авторов песен. Его мелодичные романтические композиции, такие как «Без тебя», «Всё для тебя» и «Ты рядом» собирают полные залы и регулярно возглавляют чарты. Певец активно гастролирует по России, радуя поклонников живыми выступлениями и сохраняя статус одного из самых востребованных исполнителей современной российской эстрады

Концерт Сергея Лазарева

Сергей Лазарев даст два концерта в Ярославле

Сергей Лазарев даст два концерта в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославль со своей новой программой «Шоумен» приедет Сергей Лазарев. В нашем городе он выступит (16+) два дня подряд — 26 и 27 октября в КЗЦ «Миллениум».

Выступление Сергея вызвало ажиотаж среди ярославн. На первый день концерта не попасть — все билеты раскуплены. На второй день осталось совсем немного мест.

Ярославцы раскупили билеты на концерты Сергея Лазарева

Ярославцы раскупили билеты на концерты Сергея Лазарева

Источник:

«Яндекс. Афиша»

Осенние концерты Сергея Лазарева в Ярославле — уже ежегодная традиция. В 2023 и 2024 годах певец также давал у нас в городе по два сольника подряд, и каждый раз собирал полные залы зрителей. Как это было — публиковали в репортаже.

Сергея Лазарева знают еще со времен группы Smash. Однако большую популярность он обрел после участия в «Евровидении». Там Лазарев участвовал дважды, однако победить так и не смог.

Сергей умудряется завоевывать всё новую аудиторию, его хиты не покидают топ-чарты. Одни из самых популярных сейчас: «Сдавайся», «Снег в океане», «Это всё она», «Я не боюсь», «Шепотом» и другие. Певец привозит в регионы музыкальные шоу с переодеваниями и танцевальными номерами.

Концерт «Руки Вверх!»

Сергей Жуков даст концерт в Ярославле

Сергей Жуков даст концерт в Ярославле

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Под песни этой группы выросли миллениалы. Звезда 90-х Сергей Жуков даст стадионный концерт в Ярославле 9 ноября. Выступление группы «Руки Вверх!» (12+) пройдет в «Арене-2000».

Билеты стоят от 3,3 до 5,3 тысячи рублей. Танцпол обойдется в 4,3 тысячи, а чуть дешевле можно приобрести билеты на сидячие места в отдалении зала.

Ярославцы уже начали раскупать билеты на концерт группы «Руки Вверх!»

Ярославцы уже начали раскупать билеты на концерт группы «Руки Вверх!»

Источник:

«Яндекс. Афиша»

«Руки Вверх!» — легендарная российская поп-группа, ставшая символом молодежной диско- и поп-культуры 1990-х и 2000-х годов. Коллектив, возглавляемый Сергеем Жуковым, подарил слушателям хиты «18 мне уже», «Студент», «Крошка моя» и «Он тебя целует», которые до сих пор регулярно звучат на радиостанциях и входят в сборники лучших песен группы.

Концерт Егора Крида

10 ноября Егор Крид даст концерт в Ярославле

10 ноября Егор Крид даст концерт в Ярославле

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Любимец зумеров Егор Крид выступит с концертом (12+) в Ярославле 10 ноября. Концерт запланирован в «Арене-2000».

Билеты на сольное выступление артиста стоят от 4 до 9 тысяч рублей. Самые дешевые — на танцполе. В фан-зоне у сцены билет обойдется в 6,5 тысячи рублей. Уже активно разбирают места в секторах.

Билеты на концерт Крида стоят от 4 до 9 тысяч рублей

Билеты на концерт Крида стоят от 4 до 9 тысяч рублей

Источник:

«Яндекс. Афиша»

Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) — российский певец, автор песен и рэпер, ставший известным в 2012 году после выхода дебютного хита «Любовь в сети». Благодаря мелодичным композициям, современному звучанию и харизматичной подаче Крид быстро завоевал популярность среди молодежной аудитории.

Следующие годы его карьеры ознаменовались выпуском хитов «Сердцеедка», «Потрачу», «Невеста» и успешными каверами, включая «Миллион алых роз», которые регулярно занимали верхние строчки чартов. Популярность Егор Крид получил во время работы в лейбле Black Star, после чего начал сольную карьеру.

Концерт Сергея Трофимова в Ярославле

Сергей Трофимов выступит в Ярославле 12 ноября

Сергей Трофимов выступит в Ярославле 12 ноября

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сергей Трофимов даст сольный концерт (12+) в Ярославле 12 ноября в КЗЦ «Миллениум». Билеты стоят от 2 до 6 тысяч рублей. Самые дешевые — на балконе, в отдалении зала. По данным на 19 сентября, большинство мест в зале еще не раскуплено.

Ярославцы пока не очень активно покупают билеты на концерт Трофимова

Ярославцы пока не очень активно покупают билеты на концерт Трофимова

Источник:

«Яндекс.Афиша»

Сергей Трофимов (известный также как Трофим) — российский певец, автор песен и музыкант, чье творчество сочетает элементы рока, шансона и городской лирики.

Он обрел популярность благодаря песням «Город Сочи», «Снегири», «Московская песня», «Ветер в голове», «Я скучаю по тебе», «Не рассказывай», «Голуби» и «Дальнобойная».

Концерт Александра Серова

Александр Серов даст концерт в Ярославле

Александр Серов даст концерт в Ярославле

Источник:

alexander_serov_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

15 ноября в «Руки Вверх! Баре» выступит Александр Серов (12+). Билеты на концерт стоят от 2 до 6 тысяч рублей. Самые дешевые места как обычно находятся на танцполе, а за столами по обе стороны сцены — самые дорогие, по 6 тысяч рублей. По состоянию на 19 сентября большая часть зала остаётся пустой.

Алекандр Серов — российский певец, чье имя стало синонимом романтической эстрады 1980–1990-х годов. Его хиты, такие как «Я люблю тебя до слёз», «Ты меня любишь», «Мадонна» и «Как быть?», стали символами целой эпохи. Мелодичные баллады в его исполнении трогают сердца слушателей и по сей день.

Вот уже 45 лет Серов выступает на сцене и продолжает быть востребованным. Ежегодно у него бывают гастрольные туры по России, которые собирают целые залы.

К слову, изначально концерт певца планировался 27 сентября, но ближе к дате выступления сольник перенесли почти на два месяца.

Концерты Басты

Концерт Басты в Ярославле пройдет 27 ноября

Концерт Басты в Ярославле пройдет 27 ноября

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Баста даст большой стадионный концерт (16+) в Ярославле 27 ноября. Сольное выступление пройдет в «Арене-2000».

Билеты стоят от 3 до 8 тысяч рублей. Танцпол разделен на два сектора: фан-зона у сцены и обычный. Сидячие места недалеко от сцены стоят от 6 до 8 тысяч рублей. Самые бюджетные — кресла в отдалении стадиона.

Ярославцы уже активно скупают билеты на концерт Басты

Ярославцы уже активно скупают билеты на концерт Басты

Источник:

«Яндекс.Афиша»

Баста (Василий Михайлович Вакуленко) — российский рэпер, певец и продюсер, один из самых известных представителей современной хип-хоп сцены. Популярность ему принесли треки «Моя игра», «Сансара», «Медлячок», «Мама» и «Когда я смотрю на небо».

Баста сочетает в своем творчестве рэп, R&B и поп, а его музыка привлекает широкую аудиторию. Он основал лейбл Gazgolder, где развиваются новые артисты, активно гастролирует по России и странам СНГ, собирая полные залы. Песни Басты остаются популярными среди слушателей разных поколений.

Ранее мы также публиковали большую афишу развлечений на сентябрь.

Собираетесь на концерт этой осенью?

Конечно, уже купил(а) билет
Да, но пока не решил(а), на какой
Нет
Свой вариант напишу в комментариях
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Концерт Афиша
