Скупили билеты за месяц! Какие концерты ярославцы готовы штурмовать уже сейчас — афиша

Какие концерты пройдут в Ярославле осенью 2025 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Александр Ощепков / NGS.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU, Серафима Пантыкина / Городские медиа

Осень традиционно считается сезоном премьер и концертных туров. За лето артисты успевают обновить репертуар и с новой гастрольной программой отправляются по России.

В этом материале мы собрали афишу концертов в Ярославле, которые пройдут в ближайшие месяцы. Рассказываем, сколько стоят билеты на сольники и к кому их раскупают за три месяца до выступления.

Концерт «Зверей»

Группа «Звери» выступит в Ярославле 16 октября Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В столице Золотого кольца состоится акустический концерт рок-группы «Звери» (12+). Выступление запланировано на 16 октября в КЗЦ «Миллениум».

За месяц до концерта ярославцы начали активно покупать билеты. Чтобы послушать музыку любимой группы, придется выложить от 4 до 9 тысяч рублей. Уже разобраны первые ряды у сцены, где находятся самые дорогие места. Почти не осталось билетов в бельэтаже — их цена колеблется от 4 до 7,5 тысячи рублей.

Билеты на концерт «Зверей» стоят от 4 до 9 тысяч рублей Источник: «Яндекс. Афиша»

Группа «Звери» — популярная российская рок-группа, чье имя стало символом поп-рок-сцены 2000-х годов. Коллектив, созданный в 2001 году лидером Романом Билыком, прославился такими хитами, как «Напитки покрепче», «Для тебя», «До скорой встречи» и «Районы-кварталы», без которых до сих пор не обходится ни один праздник.

Концерт Стаса Михайлова

Концерт Стаса Михайлова в Ярославле пройдет 19 октября Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

19 октября в КЗЦ «Миллениум» выступит (6+) любимец женщин бальзаковского возраста Стас Михайлов. Большая часть зала уже раскуплена. Однако еще доступны места в партере — их стоимость варьируются от 6,5 до 12 тысяч рублей.

Осталось считаное количество билетов Источник: «Яндекс. Афиша»

Стас Михайлов — один из самых известных российских певцов и авторов песен. Его мелодичные романтические композиции, такие как «Без тебя», «Всё для тебя» и «Ты рядом» собирают полные залы и регулярно возглавляют чарты. Певец активно гастролирует по России, радуя поклонников живыми выступлениями и сохраняя статус одного из самых востребованных исполнителей современной российской эстрады

Концерт Сергея Лазарева

Сергей Лазарев даст два концерта в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославль со своей новой программой «Шоумен» приедет Сергей Лазарев. В нашем городе он выступит (16+) два дня подряд — 26 и 27 октября в КЗЦ «Миллениум».

Выступление Сергея вызвало ажиотаж среди ярославн. На первый день концерта не попасть — все билеты раскуплены. На второй день осталось совсем немного мест.

Ярославцы раскупили билеты на концерты Сергея Лазарева Источник: «Яндекс. Афиша»

Осенние концерты Сергея Лазарева в Ярославле — уже ежегодная традиция. В 2023 и 2024 годах певец также давал у нас в городе по два сольника подряд, и каждый раз собирал полные залы зрителей. Как это было — публиковали в репортаже.

Сергея Лазарева знают еще со времен группы Smash. Однако большую популярность он обрел после участия в «Евровидении». Там Лазарев участвовал дважды, однако победить так и не смог. Сергей умудряется завоевывать всё новую аудиторию, его хиты не покидают топ-чарты. Одни из самых популярных сейчас: «Сдавайся», «Снег в океане», «Это всё она», «Я не боюсь», «Шепотом» и другие. Певец привозит в регионы музыкальные шоу с переодеваниями и танцевальными номерами.

Концерт «Руки Вверх!»

Сергей Жуков даст концерт в Ярославле Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Под песни этой группы выросли миллениалы. Звезда 90-х Сергей Жуков даст стадионный концерт в Ярославле 9 ноября. Выступление группы «Руки Вверх!» (12+) пройдет в «Арене-2000».

Билеты стоят от 3,3 до 5,3 тысячи рублей. Танцпол обойдется в 4,3 тысячи, а чуть дешевле можно приобрести билеты на сидячие места в отдалении зала.

Ярославцы уже начали раскупать билеты на концерт группы «Руки Вверх!» Источник: «Яндекс. Афиша»

«Руки Вверх!» — легендарная российская поп-группа, ставшая символом молодежной диско- и поп-культуры 1990-х и 2000-х годов. Коллектив, возглавляемый Сергеем Жуковым, подарил слушателям хиты «18 мне уже», «Студент», «Крошка моя» и «Он тебя целует», которые до сих пор регулярно звучат на радиостанциях и входят в сборники лучших песен группы.

Концерт Егора Крида

10 ноября Егор Крид даст концерт в Ярославле Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Любимец зумеров Егор Крид выступит с концертом (12+) в Ярославле 10 ноября. Концерт запланирован в «Арене-2000».

Билеты на сольное выступление артиста стоят от 4 до 9 тысяч рублей. Самые дешевые — на танцполе. В фан-зоне у сцены билет обойдется в 6,5 тысячи рублей. Уже активно разбирают места в секторах.

Билеты на концерт Крида стоят от 4 до 9 тысяч рублей Источник: «Яндекс. Афиша»

Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) — российский певец, автор песен и рэпер, ставший известным в 2012 году после выхода дебютного хита «Любовь в сети». Благодаря мелодичным композициям, современному звучанию и харизматичной подаче Крид быстро завоевал популярность среди молодежной аудитории. Следующие годы его карьеры ознаменовались выпуском хитов «Сердцеедка», «Потрачу», «Невеста» и успешными каверами, включая «Миллион алых роз», которые регулярно занимали верхние строчки чартов. Популярность Егор Крид получил во время работы в лейбле Black Star, после чего начал сольную карьеру.

Концерт Сергея Трофимова в Ярославле

Сергей Трофимов выступит в Ярославле 12 ноября Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сергей Трофимов даст сольный концерт (12+) в Ярославле 12 ноября в КЗЦ «Миллениум». Билеты стоят от 2 до 6 тысяч рублей. Самые дешевые — на балконе, в отдалении зала. По данным на 19 сентября, большинство мест в зале еще не раскуплено.

Ярославцы пока не очень активно покупают билеты на концерт Трофимова Источник: «Яндекс.Афиша»

Сергей Трофимов (известный также как Трофим) — российский певец, автор песен и музыкант, чье творчество сочетает элементы рока, шансона и городской лирики. Он обрел популярность благодаря песням «Город Сочи», «Снегири», «Московская песня», «Ветер в голове», «Я скучаю по тебе», «Не рассказывай», «Голуби» и «Дальнобойная».

Концерт Александра Серова

Александр Серов даст концерт в Ярославле Источник: alexander_serov_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

15 ноября в «Руки Вверх! Баре» выступит Александр Серов (12+). Билеты на концерт стоят от 2 до 6 тысяч рублей. Самые дешевые места как обычно находятся на танцполе, а за столами по обе стороны сцены — самые дорогие, по 6 тысяч рублей. По состоянию на 19 сентября большая часть зала остаётся пустой.

Алекандр Серов — российский певец, чье имя стало синонимом романтической эстрады 1980–1990-х годов. Его хиты, такие как «Я люблю тебя до слёз», «Ты меня любишь», «Мадонна» и «Как быть?», стали символами целой эпохи. Мелодичные баллады в его исполнении трогают сердца слушателей и по сей день. Вот уже 45 лет Серов выступает на сцене и продолжает быть востребованным. Ежегодно у него бывают гастрольные туры по России, которые собирают целые залы.

К слову, изначально концерт певца планировался 27 сентября, но ближе к дате выступления сольник перенесли почти на два месяца.

Концерты Басты

Концерт Басты в Ярославле пройдет 27 ноября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Баста даст большой стадионный концерт (16+) в Ярославле 27 ноября. Сольное выступление пройдет в «Арене-2000».

Билеты стоят от 3 до 8 тысяч рублей. Танцпол разделен на два сектора: фан-зона у сцены и обычный. Сидячие места недалеко от сцены стоят от 6 до 8 тысяч рублей. Самые бюджетные — кресла в отдалении стадиона.

Ярославцы уже активно скупают билеты на концерт Басты Источник: «Яндекс.Афиша»

Баста (Василий Михайлович Вакуленко) — российский рэпер, певец и продюсер, один из самых известных представителей современной хип-хоп сцены. Популярность ему принесли треки «Моя игра», «Сансара», «Медлячок», «Мама» и «Когда я смотрю на небо». Баста сочетает в своем творчестве рэп, R&B и поп, а его музыка привлекает широкую аудиторию. Он основал лейбл Gazgolder, где развиваются новые артисты, активно гастролирует по России и странам СНГ, собирая полные залы. Песни Басты остаются популярными среди слушателей разных поколений.

Ранее мы также публиковали большую афишу развлечений на сентябрь.