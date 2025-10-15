НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославль приедет популярная рок-группа. Сколько стоят билеты на концерт

В Ярославль приедет популярная рок-группа. Сколько стоят билеты на концерт

Музыканты выступят в КЗЦ «Миллениум»

Концерт группы «Звери» в Ярославле пройдет вечером 16 октября

Концерт группы «Звери» в Ярославле пройдет вечером 16 октября

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославль с концертом (12+) приедет популярная рок-группа «Звери». Сольник пройдет в КЗЦ «Миллениум» 16 октября.

Как уточняют организаторы, на концерте будет представлена акустическая программа главных хитов группы.

«Коллектив не часто выступает в формате акустических шоу, на которых неизменно удивляет публику экспериментами и переосмыслениями, что делает предстоящее мероприятие особенно долгожданным и ценным для поклонников их творчества», — говорится на сайте «Яндекс Афиши».

По данным на 15 октября, большая часть мест в зале раскуплена. Стоимость оставшихся билетов варьируется от четырех до шести тысяч рублей.

Концерт группы «Звери» пройдет в КЗЦ «Миллениум»

Концерт группы «Звери» пройдет в КЗЦ «Миллениум»

Источник:

«Яндекс.Афиша»

Группа «Звери» была основана в 2000 году вокалистом и гитаристом Ромой Зверем, его настоящее имя — Роман Билык. Музыкальный коллектив выступает в жанре рок, за два десятилетия у «Зверей» появились десятки песен, они знамениты своими хитами «До скорой встречи» (12+), «Районы-кварталы» (12+), «Для тебя» (16+) и другими. На премии Муз-ТВ «Звери» побеждали в номинации «Лучшая рок-группа» 9 раз.

Ранее мы публиковали афишу концертов на эту осень. Какие звезды приедут в Ярославль — читайте в этом материале.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
