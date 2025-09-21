НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

пасмурно, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

 750мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 83,59
EUR 98,88
Школьник вырастил тыкву-гиганта
Раскупили билеты на концерт Лазарева
Афиша на выходные
Ярославский бренд покорил Россию
Отреставрируют церковь
Отремонтируют здание бывшей больницы
«Яавтобус» с символикой Москвы
Когда включат отопление
Причалил немецкий теплоход
Где строят новый мост
Развлечения «На вершину не дошли шесть человек»: врач-рентгенолог из Ярославля рассказал, как покорил Эверест

«На вершину не дошли шесть человек»: врач-рентгенолог из Ярославля рассказал, как покорил Эверест

Забраться на вершину удалось со второго раза

206
Врач из Ярославля забрался на Эльбрус | Источник: Александр СтепановВрач из Ярославля забрался на Эльбрус | Источник: Александр Степанов

Врач из Ярославля забрался на Эльбрус

Источник:

Александр Степанов

Врач-рентгенолог Александр Степанов из Ярославля поднялся на самую высокую горную вершину России и Европы — Эльбрус.

Для Александра это было уже второе восхождение. Два года назад он пытался подняться на Эльбрус, но из-за одышки и нехватки кислорода смог преодолеть лишь высоту в 5642 метра. В этот раз он поставил перед собой цель пройти полностью до вершины и тщательно к ней подготовился: несколько месяцев бегал, занимался боксом, принимал витамины и препараты для поддержки сердца, снижал давление и улучшал переносимость глюкозы.

За две недели экспедиции появилось единственное окно погоды, когда группа смогла выйти на маршрут. Это было 22 августа. Штурм вершины начался в 02:00 из приюта «Бочки» — место, которое служит точкой акклиматизации перед восхождением на вершину и после него.

Так выглядит приют «Бочки» | Источник: Федерация альпинизма РоссииТак выглядит приют «Бочки» | Источник: Федерация альпинизма России

Так выглядит приют «Бочки»

Источник:

Федерация альпинизма России

Подъем на Эльбрус занял 8 часов 48 минут, общий набор высоты составил 1276 метров, а количество шагов к вершине — 15 599.

«Поднимались мы в группе из 36 человек, в ней было две подгруппы. На вершину не дошли шесть человек по разным причинам и на разных высотах, в основном из-за усталости. У кого-то на седловине заболела голова, кто-то вообще отключился, кто-то просто уже не понимал, что происходит, и не мог даже идти дальше. Единственная помощь в таких случаях — это сброс высоты», — рассказал в беседе с 76.RU врач Александр Степанов.

Подъем занял почти девять часов | Источник: Александр СтепановПодъем занял почти девять часов | Источник: Александр Степанов

Подъем занял почти девять часов

Источник:

Александр Степанов

Самым трудным для ярославского врача оказался первый участок подъема — «косая полка».

«Она была просто бесконечной, мы ее шли около двух часов, — вспоминает врач. — Это только часть подъема. Ты видишь вокруг бесконечный одинаковый снежный склон, по которому идешь наискосок по узенькой тропиночке и видишь край, но он всё никак не приближается».

«Косая полка» на Эльбрусе — это участок маршрута на высоте около 5100–5200 метров, представляющий собой длинный траверс по южному склону. Здесь альпинисты идут по снежному и ледовому склону в кошках, используя ледорубы и страховку, и именно этот отрезок считается одним из самых напряженных на пути к вершине.

<p>Александр Степанов</p><p>Александр Степанов</p>

Сказать, что было тяжело, — не сказать ничего. С каждым новым метром вверх нагрузка становилась ощутимее, а кислорода меньше, а еще над головой печет солнце. Дома к такой экспедиции невозможно подготовиться.

Александр Степанов

врач из Ярославля, поднявшийся на Эльбрус

Горная болезнь

Это была вторая попытка Александра подняться на Эльбрус | Источник: Александр СтепановЭто была вторая попытка Александра подняться на Эльбрус | Источник: Александр Степанов

Это была вторая попытка Александра подняться на Эльбрус

Источник:

Александр Степанов

Горная болезнь развивается из-за недостатка кислорода на большой высоте. Основные признаки включают головную боль, тошноту и рвоту, одышку при физической нагрузке, слабость и утомляемость, нарушения сна, а также головокружение и снижение координации.

Как отметил врач из Ярославля Александр Степанов, в их группе также нескольким людям становилось плохо. Обычно для профилактики и облегчения состояния рекомендуется постепенная акклиматизация с остановками на промежуточных высотах, обильное питье для предотвращения обезвоживания и снижение физической нагрузки.

В случае серьезных симптомов единственным надежным методом является немедленный спуск на меньшую высоту.

Маршрут восхождения на Эльбрус | Источник: Городские медиаМаршрут восхождения на Эльбрус | Источник: Городские медиа

Маршрут восхождения на Эльбрус

Источник:

Городские медиа

Напомним, что на днях, 12 сентября, смертельное ЧП произошло на канатной дороге на Эльбрусе. По предварительной информации, случился сход троса с ролика одной из опор. Три человека погибли, еще девять человек пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее вся страна обсуждала трагедию на пике Победы в Киргизии, где погибла альпинистка Наталья Наговицина. Женщину, сломавшую ногу на высоте около 7000 метров, пытались спасти почти три недели. Но в конце августа дрон с тепловизором показал, что признаков жизни нет.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Эльбрус Врач Альпинист
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
18 минут
Интересно, почему группа разделилась? Детали бы не помешали.
Гость
19 минут
Здорово, что врач смог преодолеть трудности! Молодец!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление