«На вершину не дошли шесть человек»: врач-рентгенолог из Ярославля рассказал, как покорил Эверест

Врач из Ярославля забрался на Эльбрус Источник: Александр Степанов

Врач-рентгенолог Александр Степанов из Ярославля поднялся на самую высокую горную вершину России и Европы — Эльбрус.

Для Александра это было уже второе восхождение. Два года назад он пытался подняться на Эльбрус, но из-за одышки и нехватки кислорода смог преодолеть лишь высоту в 5642 метра. В этот раз он поставил перед собой цель пройти полностью до вершины и тщательно к ней подготовился: несколько месяцев бегал, занимался боксом, принимал витамины и препараты для поддержки сердца, снижал давление и улучшал переносимость глюкозы.

За две недели экспедиции появилось единственное окно погоды, когда группа смогла выйти на маршрут. Это было 22 августа. Штурм вершины начался в 02:00 из приюта «Бочки» — место, которое служит точкой акклиматизации перед восхождением на вершину и после него.

Так выглядит приют «Бочки» Источник: Федерация альпинизма России

Подъем на Эльбрус занял 8 часов 48 минут, общий набор высоты составил 1276 метров, а количество шагов к вершине — 15 599.

«Поднимались мы в группе из 36 человек, в ней было две подгруппы. На вершину не дошли шесть человек по разным причинам и на разных высотах, в основном из-за усталости. У кого-то на седловине заболела голова, кто-то вообще отключился, кто-то просто уже не понимал, что происходит, и не мог даже идти дальше. Единственная помощь в таких случаях — это сброс высоты», — рассказал в беседе с 76.RU врач Александр Степанов.

Подъем занял почти девять часов Источник: Александр Степанов

Самым трудным для ярославского врача оказался первый участок подъема — «косая полка».

«Она была просто бесконечной, мы ее шли около двух часов, — вспоминает врач. — Это только часть подъема. Ты видишь вокруг бесконечный одинаковый снежный склон, по которому идешь наискосок по узенькой тропиночке и видишь край, но он всё никак не приближается».

«Косая полка» на Эльбрусе — это участок маршрута на высоте около 5100–5200 метров, представляющий собой длинный траверс по южному склону. Здесь альпинисты идут по снежному и ледовому склону в кошках, используя ледорубы и страховку, и именно этот отрезок считается одним из самых напряженных на пути к вершине.

Сказать, что было тяжело, — не сказать ничего. С каждым новым метром вверх нагрузка становилась ощутимее, а кислорода меньше, а еще над головой печет солнце. Дома к такой экспедиции невозможно подготовиться. Александр Степанов врач из Ярославля, поднявшийся на Эльбрус

Горная болезнь

Это была вторая попытка Александра подняться на Эльбрус Источник: Александр Степанов

Горная болезнь развивается из-за недостатка кислорода на большой высоте. Основные признаки включают головную боль, тошноту и рвоту, одышку при физической нагрузке, слабость и утомляемость, нарушения сна, а также головокружение и снижение координации.

Как отметил врач из Ярославля Александр Степанов, в их группе также нескольким людям становилось плохо. Обычно для профилактики и облегчения состояния рекомендуется постепенная акклиматизация с остановками на промежуточных высотах, обильное питье для предотвращения обезвоживания и снижение физической нагрузки.

В случае серьезных симптомов единственным надежным методом является немедленный спуск на меньшую высоту.

Маршрут восхождения на Эльбрус Источник: Городские медиа

Напомним, что на днях, 12 сентября, смертельное ЧП произошло на канатной дороге на Эльбрусе. По предварительной информации, случился сход троса с ролика одной из опор. Три человека погибли, еще девять человек пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.