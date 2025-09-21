«На вершину не дошли шесть человек»: врач-рентгенолог из Ярославля рассказал, как покорил Эверест

Врач-рентгенолог Александр Степанов из Ярославля поднялся на самую высокую горную вершину России и Европы — Эльбрус.
Для Александра это было уже второе восхождение. Два года назад он пытался подняться на Эльбрус, но из-за одышки и нехватки кислорода смог преодолеть лишь высоту в 5642 метра. В этот раз он поставил перед собой цель пройти полностью до вершины и тщательно к ней подготовился: несколько месяцев бегал, занимался боксом, принимал витамины и препараты для поддержки сердца, снижал давление и улучшал переносимость глюкозы.
За две недели экспедиции появилось единственное окно погоды, когда группа смогла выйти на маршрут. Это было 22 августа. Штурм вершины начался в 02:00 из приюта «Бочки» — место, которое служит точкой акклиматизации перед восхождением на вершину и после него.
Подъем на Эльбрус занял 8 часов 48 минут, общий набор высоты составил 1276 метров, а количество шагов к вершине — 15 599.
«Поднимались мы в группе из 36 человек, в ней было две подгруппы. На вершину не дошли шесть человек по разным причинам и на разных высотах, в основном из-за усталости. У кого-то на седловине заболела голова, кто-то вообще отключился, кто-то просто уже не понимал, что происходит, и не мог даже идти дальше. Единственная помощь в таких случаях — это сброс высоты», — рассказал в беседе с 76.RU врач Александр Степанов.
Самым трудным для ярославского врача оказался первый участок подъема — «косая полка».
«Она была просто бесконечной, мы ее шли около двух часов, — вспоминает врач. — Это только часть подъема. Ты видишь вокруг бесконечный одинаковый снежный склон, по которому идешь наискосок по узенькой тропиночке и видишь край, но он всё никак не приближается».
«Косая полка» на Эльбрусе — это участок маршрута на высоте около 5100–5200 метров, представляющий собой длинный траверс по южному склону. Здесь альпинисты идут по снежному и ледовому склону в кошках, используя ледорубы и страховку, и именно этот отрезок считается одним из самых напряженных на пути к вершине.
Сказать, что было тяжело, — не сказать ничего. С каждым новым метром вверх нагрузка становилась ощутимее, а кислорода меньше, а еще над головой печет солнце. Дома к такой экспедиции невозможно подготовиться.
Горная болезнь
Горная болезнь развивается из-за недостатка кислорода на большой высоте. Основные признаки включают головную боль, тошноту и рвоту, одышку при физической нагрузке, слабость и утомляемость, нарушения сна, а также головокружение и снижение координации.
Как отметил врач из Ярославля Александр Степанов, в их группе также нескольким людям становилось плохо. Обычно для профилактики и облегчения состояния рекомендуется постепенная акклиматизация с остановками на промежуточных высотах, обильное питье для предотвращения обезвоживания и снижение физической нагрузки.
В случае серьезных симптомов единственным надежным методом является немедленный спуск на меньшую высоту.
Напомним, что на днях, 12 сентября, смертельное ЧП произошло на канатной дороге на Эльбрусе. По предварительной информации, случился сход троса с ролика одной из опор. Три человека погибли, еще девять человек пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее вся страна обсуждала трагедию на пике Победы в Киргизии, где погибла альпинистка Наталья Наговицина. Женщину, сломавшую ногу на высоте около 7000 метров, пытались спасти почти три недели. Но в конце августа дрон с тепловизором показал, что признаков жизни нет.