На Эльбрусе оборвалась канатная дорога — погибли люди: новости 12 сентября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 12 сентября.

Центробанк принял решение по ключевой ставке

Центробанк установил ключевую ставку на уровне 17%. Такое решение принял совет директоров банка на заседании, прошедшем 12 сентября.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, говорится в сообщении регулятора.

Эксперты считают, что теперь в России снова начнут расти цены на товары и услуги. Подробнее о новых проблемах рассказали в материале.

Владимира Соловьева хотели убить

На телеведущего Владимира Соловьева готовилось покушение. Его предотвратили сотрудники ФСБ. Об этом сообщается в Telegram-канале самого журналиста.

В Ульяновской области сотрудники ФСБ и Пограничной службы задержали жителя Димитровграда 1989 года рождения. По данным следствия, с апреля 2024 по июнь 2025 года он планировал покушение на телеведущего. Для воплощения плана мужчина несколько раз ездил в Москву, чтобы выяснить маршрут, по которому журналист передвигается по городу.

В Милане решили судьбу сборной на зимней Олимпиаде

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не допустила россиян к отбору на зимнюю Олимпиаду-2026. Об этом 12 сентября сообщил президент Федерации бобслея России (ФБР) Анатолий Пегов.

В столице предстоящей зимней Олимпиады состоялся конгресс IBSF, где 51 делегат решал судьбу российских спортсменов на предстоящих соревнованиях, пишет ТАСС. Как уточнил президент ФБР, участие России поддержали только девять человек, 36 человек проголосовали против, а шестеро решили воздержаться.

Стало известно содержание завещания Джорджо Армани

Покойный итальянский модельер Джорджо Армани оставил детальные инструкции, которые в конечном итоге должны привести к продаже его многомиллиардной модной империи. Об этом свидетельствуют положения его завещания, с которыми ознакомилось агентство Reuters.

Согласно документам, Армани, скончавшийся 4 сентября в возрасте 91 года, распорядился передать часть акций своей компании Giorgio Armani S.p.A. — фонду Джорджо Армани. Однако ключевым условием является то, что его ближайшие наследники обязаны в течение нескольких лет найти покупателя для бренда. Подробнее обо всех положениях завещания читайте в материале.

Появился список стран-участников «Интервидения»

Торжественная жеребьевка состоялась сегодня в Национальном центре «Россия». На международном музыкальном конкурсе выступят представители 23 стран.

Порядковые номера всех участников «Интервидения-2025»:

Куба. Кыргызстан. Китай. Египет. США. Кения. Казахстан. ОАЭ. Россия. Бразилия. Таджикистан. Катар. Мадагаскар. Саудовская Аравия. Колумбия. Эфиопия. Венесуэла. Сербия. ЮАР. Вьетнам. Белоруссия. Узбекистан. Индия.

Жеребьевка проходила согласно алфавитному порядку. Конкурсант или представитель делегации от каждой страны по очереди подходил к большому круглому столу. В центре его высился могучий царь-самовар, вокруг которого были расставлены кружки. Стол этот можно было крутить, как барабан в «Поле чудес». В кружку, которая доставалась конкурсанту, наливали горячий чай. Под воздействием кипятка из самовара на ней проявлялся порядковый номер. Финал шоу пройдет уже 20 сентября на Live Арене.

Землю ждет магнитная буря

Геомагнитная обстановка ухудшится в ближайшие выходные на Земле, возможны магнитные бури второго и третьего уровней. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Причина — крупная корональная дыра на Солнце — формируемые звездой потоки ветра теперь направлены в сторону Земли и достигнут ее орбиты примерно через трое суток. Пик ожидающейся магнитной бури на Земле наступит 14–16 сентября.

Подозреваемого в убийстве соратника Трампа поймали

Отец подозреваемого в убийстве правого активиста Чарли Кирка помог правоохранителям задержать своего сына, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, 22-летний Тайлер Робинсон признался отцу в содеянном, тот велел ему сдаться. Мужчина позвал на помощь пастора молодежной церкви, который, в свою очередь, вызвал маршалов США.

Незадолго до сообщения CNN Дональд Трамп в интервью Fox News сообщил, что преступник задержан и что его выдал кто-то из знакомых.

Бывшего президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы

В Бразилии Федеральный верховный суд приговорил бывшего президента Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы. Его признали виновным в попытке государственного переворота.

Суд посчитал, что Болсонару устроил заговор зимой 2023 года, чтобы сорвать вступление в должность нового президента Лулы да Силвы. Планы могли дойти до убийства нового лидера.

Приговор вызвал возмущение в администрации США. Госсекретарь Марко Рубио назвал его «политическим преследованием» и «охотой на ведьм». Приговор власти США считают несправедливым.

Маргарита Симоньян рассказала, как борется со «страшной» болезнью

Главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, как идет ее лечение. Она вернулась домой после недавней операции.

«Мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на Него и благодарю всех вас», — сообщила Симоньян.

О болезни журналистка рассказала 8 сентября. Она не назвала конкретный диагноз, но призналась, что болезнь «страшная и тяжелая».

В России хотят изменить правила утильсбора

Российские автопроизводители ищут способы поднять утильсбор: главы КАМАЗа, ГАЗа и «Соллерса» направили в Минпромторг письмо с предложением пресечь импорт автомобилей по льготным ставкам (для физлиц) и поменять методику расчета — учитывать не объем мотора, а его мощность. Сегодня Минпромторг уже разработал новый механизм расчета.

Авторы письма предлагают изменить принцип исчисления утильсбора. Сейчас ключевым параметром является объем двигателя, что, по мнению автопромышленников, не отражает действительности. Так, моторы объемом 1–2 литра могут иметь мощность и 100 л. с., и 250 л. с., но по нынешним правилам размер утильсбора для них одинаковый: 667 тысяч рублей для новых машин и 1,174 миллиона рублей для подержанных. Авторы предлагают привязать шкалу к мощности, как это сделано, например, с акцизом и транспортным налогом.

Минпромторг дал свой ответ довольно быстро. Там уже подготовили новый механизм расчета утильсбора с привязкой к мощности двигателя автомобилей. Предполагается, что он начнет действовать уже с 1 ноября.

Люди пострадали при пожаре в психиатрической больнице в Тамбове

Серьезный пожар случился в Тамбовской психиатрической клинической больнице. Об этом сообщает прокуратура области. В результате пожара пострадали несколько пациентов.

До прибытия пожарных персоналом эвакуированы 49 человек. В результате возгорания пострадали пять человек.

Как сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, возгорание случилось в одной из палат. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Тамбова. Их состояние оценивается как стабильное.

Лукашенко признался, что согрешил

Президент Белоруссии Александр Лукашенко публично признался в любви к картофелю во время посещения реконструированного комплекса «Лошицкий» в Минске. Об этом сообщает государственное информационное агентство БелТА.

«Я страшно люблю [картофель]. Вчера согрешил, съел», — заявил глава государства, отметив, что вынужден ограничивать себя из-за диеты.

Люди погибли при аварии на канатной дороге на Эльбрусе

Три человека погибли в результате аварии на канатной дороге на Эльбрусе. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков.

«К сожалению, вынужден сообщить о том, что на горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге погибли два человека. Спасатели работают на месте происшествия, осуществляется эвакуация тел погибших», — написал Коков.

Обстановка на месте ЧП Источник: прокуратура Кабардино-Балкарской Республики / Telegram

Погибшие оказались супругами. Позже Коков написал, что стало известно о третьем погибшем. Его тело обнаружили в небольшом водоеме после эвакуации людей с канатной дороги.

Еще девять человек пострадали. Как сообщили в МЧС по Кабардино-Балкарской Республике, на момент аварии на канатной дороге находились 37 человек, 35 эвакуированы.

Канатная дорога находится на ремонте с 3 по 24 сентября. Ее должны были подготовить к зимнему периоду.

Предварительно, причина аварии — сход троса с ролика одной из опор. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

