«У палатки никого нет»: новое видео с пика Победы поставило точку в истории пропавшей альпинистки — кадры

Наталья долгое время занималась альпинизмом и горными походами Источник: natalina_1022 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Появилось новое видео с палаткой альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы 12 августа с травмой ноги. Видео опубликовала в своем Telegram-канале телеведущая Виктория Боня.

«Нам удалось запустить дрон, сегодня, 2 сентября, на пик Победы. Наталья Наговицина упокоилась с миром», — написала Виктория в личном блоге.

Палатка альпинистки закрыта, в ней нет признаков жизни Источник: maga.fpv / Telegram

Известно, что сын альпинистки обратился к телеведущей Виктории Боне с просьбой помочь спортсменке. Эту информацию в своих соцсетях подтверждала и сама Боня.

По словам Виктории, она долгое время и сама отказывалась верить в смерть Наговициной. Поэтому сделала всё, что было в ее силах.

Сын альпинистки верит, что мать еще можно спасти Источник: 59.RU

Телеведущая очень просила специалистов, чтобы они подольше покружили над палаткой Натальи. Была надежда на то, что спортсменка до сих пор жива и может подать знак, если заметит беспилотник. Однако этого не произошло.

«Новые кадры показывают нам, что в палатке, где Наталья Наговицина находится, нет никаких признаков жизни. Палатка закрыта, и Наталья находится в ней. Мы сделали всё, чтобы наше сердце успокоилось и мы точно понимали, что не оставили человека там без проверки. Конечно, прошло много времени, но я как мать и как дочь не могла просто успокоиться», — сообщила Боня.

Телеведущая поблагодарила Министерство обороны Кыргызстана. Она поделилась, что обращалась во многие инстанции, но безуспешно. Боня подтвердила, что это сложная ситуация.

Источник: Городские медиа

«Многие думают, что можно было взлететь, поехать и сейчас забрать. Нет, это так не работает, это совсем другая атмосфера и плотность воздуха. Только летчики высшего пилотажа могут достичь высоты 7100 метров, для этого нужны специальные вертолеты», — комментирует телеведущая.

Еще Боня ответила на самые частые вопросы о том, зачем люди ходят в горы и рискуют собственной жизнью. Телеведущая считает, что это определенный способ познания себя и мира, тяга к приключениям, без которой человечество не могло бы продвинуться вперед.

За судьбой российской альпинистки, застрявшей со сломанной ногой на пике Победы, следила вся страна. Спортсменка две недели находилась на высоте около 7200 метров в горах Киргизии. Многие до последнего верили в ее эвакуацию, а близкие были уверены, что Наговицина жива.