НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +14

3 м/c,

сев.

 750мм 88%
Подробнее
5 Пробки
USD 80,59
EUR 93,84
Пожар в промзоне. Видео
Сбер вернул оплату айфоном
Ожидается опасная погода
Ярославский бренд покорил Россию
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Причина утренних пробок
Какие обследования пройти осенью
Построят новый мост через Волгу
Пришвартовался белоснежный теплоход
Ярославец — о жизни без зрения
Происшествия «У палатки никого нет»: новое видео с пика Победы поставило точку в истории пропавшей альпинистки — кадры

«У палатки никого нет»: новое видео с пика Победы поставило точку в истории пропавшей альпинистки — кадры

Палатка спортсменки закрыта

693
6 комментариев
Наталья долгое время занималась альпинизмом и горными походами | Источник: natalina_1022 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Наталья долгое время занималась альпинизмом и горными походами | Источник: natalina_1022 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Наталья долгое время занималась альпинизмом и горными походами

Источник:

natalina_1022 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Появилось новое видео с палаткой альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы 12 августа с травмой ноги. Видео опубликовала в своем Telegram-канале телеведущая Виктория Боня.

«Нам удалось запустить дрон, сегодня, 2 сентября, на пик Победы. Наталья Наговицина упокоилась с миром», — написала Виктория в личном блоге.

Палатка альпинистки закрыта, в ней нет признаков жизни

Источник:

maga.fpv / Telegram

Известно, что сын альпинистки обратился к телеведущей Виктории Боне с просьбой помочь спортсменке. Эту информацию в своих соцсетях подтверждала и сама Боня.

По словам Виктории, она долгое время и сама отказывалась верить в смерть Наговициной. Поэтому сделала всё, что было в ее силах.

Сын альпинистки верит, что мать еще можно спасти

Источник:

59.RU

Телеведущая очень просила специалистов, чтобы они подольше покружили над палаткой Натальи. Была надежда на то, что спортсменка до сих пор жива и может подать знак, если заметит беспилотник. Однако этого не произошло.

«Новые кадры показывают нам, что в палатке, где Наталья Наговицина находится, нет никаких признаков жизни. Палатка закрыта, и Наталья находится в ней. Мы сделали всё, чтобы наше сердце успокоилось и мы точно понимали, что не оставили человека там без проверки. Конечно, прошло много времени, но я как мать и как дочь не могла просто успокоиться», — сообщила Боня.

Телеведущая поблагодарила Министерство обороны Кыргызстана. Она поделилась, что обращалась во многие инстанции, но безуспешно. Боня подтвердила, что это сложная ситуация.

Источник:

Городские медиа

«Многие думают, что можно было взлететь, поехать и сейчас забрать. Нет, это так не работает, это совсем другая атмосфера и плотность воздуха. Только летчики высшего пилотажа могут достичь высоты 7100 метров, для этого нужны специальные вертолеты», — комментирует телеведущая.

Еще Боня ответила на самые частые вопросы о том, зачем люди ходят в горы и рискуют собственной жизнью. Телеведущая считает, что это определенный способ познания себя и мира, тяга к приключениям, без которой человечество не могло бы продвинуться вперед.

За судьбой российской альпинистки, застрявшей со сломанной ногой на пике Победы, следила вся страна. Спортсменка две недели находилась на высоте около 7200 метров в горах Киргизии. Многие до последнего верили в ее эвакуацию, а близкие были уверены, что Наговицина жива.

Однако спасательная операция завершилась 25 августа. После этого ежедневно вскрывались новые подробности, которые привели Наговицину к «роковой Победе». Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Альпинизм Смерть Трагедия Гора Спасатели МЧС
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Достали уже твердить тут об этом
Гость
1 час
Странная логика. Раз палатка закрыта, а возле нее никого нет, то спортсменка умерла? Может, она внутри? Понятно, что умерла, на такой высоте без пищи и с травмой не прожить.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Мнение
Двое суток без сна и стертая в кровь кожа. Как ультрамарафонец в 50 лет пробежал 312 километров за 48 часов
Сергей Тюменцев
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление