Подробности «Подставила всех»: какие ошибки допустила альпинистка Наговицина на пике Победы

«Подставила всех»: какие ошибки допустила альпинистка Наговицина на пике Победы

Почему спасти Наталью было почти невозможно

По всем правилам, Натальи Наговициной просто не должно было оказаться на пике Победы

Источник: natalina_1022 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ); Триатлон с нуля / T.me

По всем правилам, Натальи Наговициной просто не должно было оказаться на пике Победы

Источник:

natalina_1022 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ); Триатлон с нуля / T.me

История 47-летней альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии, до сих пор вызывает жаркие споры. Женщину, сломавшую ногу на высоте около 7000 метров, пытались спасти почти три недели. Но 27 августа дрон с тепловизором показал: признаков жизни нет. Официально Наговицину признали без вести пропавшей. Однако обсуждение трагедии не утихает. Одни уверены, что ее можно было спасти, другие считают, что исход был предрешен.

Источник:

Городские медиа

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин сообщил, что Наталья была плохо подготовлена к такому восхождению и игнорировала советы гидов.

— Ей не рекомендовали туда идти, сказали: «Вам еще рано». Тем не менее она нашла себе спутника и пошла. Риск из-за низкой подготовки был изначально. Неподготовленным людям в горах делать нечего, — отметил он.

Пятницин подчеркнул, что спортсменка должна была пройти проверку у специалистов.

— Это и есть профилактика смерти, так уберегли не одну жизнь, — отметил альпинист.

По его словам, тело альпинистки вряд ли смогут спустить в обозримом будущем.

— За всю историю с этой вершины не было случаев, чтобы кого-то вытащили не на своих ногах. Ни живого, ни мертвого, — подчеркнул Пятницин. — Наверху осталось много достойных людей со всего мира, 30–50 человек на пике Победы лежат. Сейчас сезон восхождений там закончен.

Кроме того, он опроверг слухи о том, что киргизские спасатели якобы отказали итальянцам в эвакуации.

— Не думаю, что МЧС им дало отбой, как писали, — полагает альпинист. — Скорее всего, там и непогода сыграла, и это было смертельно опасно. Они прилетали за своим соотечественником в первую очередь: там погиб альпинист Лука. Но ничего не мешает им дождаться погоды и прилететь снова. Но за раз спустить обоих итальянцы не смогут: на борт можно взять лишь одного.

Также события прокомментировал альпинист и триатлонист Александр Ищенко. В разговоре с нашими коллегами из издания MSK1.RU он заявил, что Наговицина пошла на пик Победы уже с двойным переломом ноги, полученным еще в мае на другой вершине — Теке-Тор (4479 метров), и намеренно скрыла травму.

Источник:

Триатлон с нуля / триатлон меняет жизнь / T.me

— Эта трагедия началась в альплагере Ала-Арча, когда она сломала ногу на майских праздниках, — рассказал Ищенко.

Тогда именно он участвовал в ее спасении. По словам альпиниста, перелом был настолько очевиден, что Наталью пришлось нести на носилках и готовить эвакуацию вертолетом.

— Наталья лежала в этой «посудине», улыбалась, смотрела фотографии, видео. И тут я узнаю, что на Победе-то наша Наталья, которую мы спасали. У меня первый вопрос — как она там оказалась через два месяца после двойного перелома? Она поступила безответственно, — подчеркнул он.

Ищенко считает, что за такой короткий срок полностью восстановиться было невозможно.

— В таком состоянии нельзя идти в горы, — уверен он. — Спасая ее, погибали люди. А пик Победы — один из самых серьезных объектов в альпинизме. Я сейчас вижу, как нападают на Романа Мокринского, что якобы он ее бросил. А по факту — наоборот. Меня это возмущает, особенно зная, что человек сам действовал абсолютно безрассудно и подставил всех, когда пошел на гору.

По версии альпиниста, Наталья могла скрыть факт травмы и даже обмануть гида.

— Я думаю, что никакой нормальный гид бы не пошел с человеком, который два месяца назад пережил двойной перелом. Это же не поход просто выходного дня, — сказал Ищенко.

Семья погибшей, напротив, уверена, что ее можно было спасти. На днях сын Наговициной настаивал на продолжении спасательной операции и в своем убеждении дошел до следственного комитета РФ. В доказательство жизни своей матери мужчина опубликовал видео, на котором она машет рукой из своей разорванной палатки. После этого Александр Бастрыкин поручил связаться с МЧС, чтобы спасти Наталью с пика Победы.

На видео с дрона от блогера maga.fpv, которым поделился сын альпинистки, попала палатка с Натальей

Источник:

Михаил Наговицин / Vk.com

Сестра Натальи Юлия Луговая, в свою очередь, заявила, что семью альпинистки попросту игнорируют.

— Ну можно же было сообщить хоть что-то? Никто ничего не делал для спасения Наташи. Даже дрон не хотят отправить, — негодует Юлия. — Ссылаются на плохую погоду, но сейчас там уже прояснилось. В какие только организации мы ни обращались, везде игнор. Я в шоке.

Споры о том, кто виноват и можно ли было избежать трагедии, продолжаются. Но факт остается неизменным: пик Победы вновь подтвердил статус одной из самых суровых и опасных вершин планеты.

Илья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Наталья Наговицина Пик Победы Альпинистка Спасательная операция Александр Ищенко
