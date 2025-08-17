Вы вообще такое видели? Что за предмет времен СССР изображен на фото?

Что это за предмет времен СССР Источник: Avito.ru

Ну что, соскучились по ностальгическим викторинам? Если так, то вам точно пора пройти новый выпуск нашей еженедельной рубрики.

Предлагаем попробовать отгадать, что за предмет времен СССР изображен на фото выше? У некоторых дома до сих пор валяется такая штуковина. Ну а эту мы отыскали на сайте для публикации объявлений «Авито».

Можно усложнить себе задачу и попробовать дать правильный ответ за 30 секунд. А мы дадим подсказку: выбрать нужно из трех предложенных вариантов ответов.

И так, что за предмет изображен на фото выше?

Бритва;

Ручная машинка для сбора катышков с одежды;

Машинка для поднятия петель.

Как использовали этот предмет? Узнать На фото — машинка для поднятия петель на трикотажных изделиях, чулках и колготках. С помощью машинки выступающую петлю аккуратно поддевали и переносили на лицевую сторону. Затем петлю фиксировали, чтобы она не выскочила обратно. Таким образом внешний вид изделия обновлялся, а срок его службы продлевался.

Получилось угадать? Да Нет

