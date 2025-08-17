НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Вы вообще такое видели? Что за предмет времен СССР изображен на фото?

Вы вообще такое видели? Что за предмет времен СССР изображен на фото?

Попробуйте отгадать за 30 секунд

Что это за предмет времен СССР | Источник: Avito.ruЧто это за предмет времен СССР | Источник: Avito.ru

Что это за предмет времен СССР

Источник:

Avito.ru

Ну что, соскучились по ностальгическим викторинам? Если так, то вам точно пора пройти новый выпуск нашей еженедельной рубрики.

Предлагаем попробовать отгадать, что за предмет времен СССР изображен на фото выше? У некоторых дома до сих пор валяется такая штуковина. Ну а эту мы отыскали на сайте для публикации объявлений «Авито».

Можно усложнить себе задачу и попробовать дать правильный ответ за 30 секунд. А мы дадим подсказку: выбрать нужно из трех предложенных вариантов ответов.

И так, что за предмет изображен на фото выше?

  • Бритва;

  • Ручная машинка для сбора катышков с одежды;

  • Машинка для поднятия петель.

Как использовали этот предмет?

На фото — машинка для поднятия петель на трикотажных изделиях, чулках и колготках. С помощью машинки выступающую петлю аккуратно поддевали и переносили на лицевую сторону. Затем петлю фиксировали, чтобы она не выскочила обратно. Таким образом внешний вид изделия обновлялся, а срок его службы продлевался.

Получилось угадать?

Да
Нет

Если вы уверены, что знаете времена СССР как свои пять пальцев, предлагаем вам пройти еще один тест и угадать, как использовался этот необычный предмет в прошлом столетии.

А еще можно попробовать пройти тест, который поможет определить возраст вашего мозга. Для этого нужно решить всего одну головоломку.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
СССР Предметы быта
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
