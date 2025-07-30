Самый верный актер российского кино: личная жизнь Алексея Комашко — звезды сериала «Между нами глубокое море»

На экране он мачо, но в жизни заботливый и преданный муж и отец Источник: Алексей Комашко / Vk.com

Персонажи Алексея Комашко чаще всего выступают этакими современными рыцарями, которые всегда приходят на выручку дамам, попутно похищая их сердца. В жизни актер тоже, кажется, способен сразить любую наповал, а его обаяние и мужественность то и дело дают почву для разговоров о романах с экранными партнершами. Однако все эти разговоры оказываются лишь домыслами — на деле Алексей оказался завидным семьянином.

Цирк уехал, а актерство осталось

Если бы кто-то сказал маленькому Алексею, что, когда он вырастет, будет играть серьезных полицейских, тот бы, скорее всего, не поверил. До пяти лет Комашко жил в Запорожье рядом с цирком, часто ходил туда на представления и грезил, что, когда вырастет, будет точь-в-точь как Олег Попов выходить в костюме клоуна и смешить людей.

Источник: Алексей Комашко / Vk.com

После развода родителей Алексей перестал мечтать о выступлениях на арене. Вместе с мамой он переехал в другой район, и до цирка оттуда было слишком уж далеко. Зато поблизости оказался зал, в котором репетировал ансамбль его матери, и она постоянно брала его с собой. Оттуда Комашко попал на бальные танцы, где его заметили и позвали на небольшую роль глашатая на новогоднем утреннике.

После этого Алексей увлекся актерством. Он перешел в театральную студию и загорелся мечтой поступить после школы в консерваторию. Но с этим пришлось подождать. Мама посчитала эту идею слишком рискованной и предложила сначала получить надежную профессию. Алексей согласился и стал художником-постановщиком.

Источник: Алексей Комашко / Vk.com

За время учебы страсть к актерству у Алексея нисколько не угасла и он поступил в Театральный институт Саратовской государственной консерватории имени Леонида Собинова. Причина, по которой его выбор пал именно на этот вуз, довольно проста: здесь когда-то учился его кумир Евгений Миронов.

«Это моя самая дорогая награда»

С первого курса преподаватели театрального института не верили, что Комашко надолго здесь задержится, и думали, что для него это лишь мимолетное увлечение. Однако Алексей так рьяно взялся за учебу, что в считаные месяцы заставил педагогический состав сменить свое мнение. В мастерской народного артиста России Александра Григорьевича Галко, где учился Комашко, начинающий актер прислушивался ко всем советам преподавателей, упорно работал и корпел над учебниками.

— Александр Григорьевич научил нас не просто быть хорошими артистами, он научил нас жить, и за это ему низкий поклон, — вспоминал позже Алексей. — До сих пор, за какую бы роль я ни взялся, я думаю, как бы разобрал ее Александр Григорьевич, что бы придумал и чем бы ее наполнил. Он абсолютный авторитет для меня.

В конце третьего курса старания Алексея вознаградились с лихвой — ему присудили премию Евгения Миронова как одному из лучших студентов, и он смог встретиться с человеком, который когда-то его так вдохновил.

Источник: sati-sgk.ru

— Это моя первая и самая дорогая награда. На вручение нужно было приехать в Москву, где до этого я ни разу не был. Два события в один день — это было впечатляюще. К тому же к этим двум добавилось еще знакомство с самим Евгением Мироновым! — вспоминает Комашко.

Но на этом сюрпризы для Алексея не закончились — Миронову так понравился способный молодой актер, что после встречи он посоветовал Олегу Табакову, в театре которого тогда служил, присмотреться к талантливому саратовскому студенту. В результате Алексея Комашко постепенно начали вводить в спектакли на небольшие роли в театре-студии Табакова. А в 2005 году, получив диплом, он стал полноценным артистом этого коллектива и окончательно перебрался в Москву.

Одна любовь длиной в жизнь

Работать в Москву Комашко перебрался уже не один, а вместе со своей женой Галиной Вахрушевой. Он с ней познакомился, еще когда ему было 13 лет. В театральной студии его поставили в пару вместе с милой брюнеткой, дочкой руководителя. Ей и оказалась его будущая жена.

Источник: Алексей Комашко / Vk.com

Совместные темы для разговора и нежная дружба между молодыми людьми медленно переросли в любовь, и в 19 лет пара поженилась. Правда, первое время между молодыми стояло расстояние: Алексей учился в Саратове, а Галина — в Запорожье на переводчика. Но Вахрушева отказалась оставаться в родном городе и работать по профессии, а поехала вместе с мужем в Москву, где посвятила себя семье.

Брак для Алексея — что-то вечное. Видя в детстве, как грустит его мама, он пообещал, что если женится, то раз и навсегда, и никогда не оставит семью и детей. Комашко до сих пор, спустя больше 30 лет после встречи с любимой, стойко держит обещание. Правда, после переезда в столицу легко было не всегда.

Источник: Алексей Комашко / Vk.com

Вместе с работой в театре Комашко начал сниматься в кино и прославился благодаря роли майора Платонова в сериале «Тайны следствия» (16+). Алексей настолько убедительно играл любовь с Анной Ковальчук на экране, что поклонники сериала поверили, что между актерами действительно есть чувства.

Поползли разговоры об их романе, а также постоянные сравнения Галины и Анны, где преимущество было не на стороне жены Алексея. Та после учебы на переводчика посвятила себя семье и стала домохозяйкой, редко появлялась на публике с мужем и не давала интервью.

Источник: alexeykomashko / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пара смогла пережить непростой период и решила для себя, что будет еще больше беречь свое семейное счастье от людей и их любопытных глаз. Алексей практически не дает интервью и не делится подробностями своей личной жизни. Известно, что, как в песне, у них с Галиной четыре сыночка и лапочка дочка. Несмотря на большую семью, пара не исключает, что в будущем у них появятся еще дети.

Источник: кадр из сериала «Обмен» (16+), реж. Виктор Татарский, «Триикс Медиа», 2014 год

Сейчас Алексей регулярно снимается как минимум в двух громких экранных проектах и играет в театре. Как признается актер, сил и уверенности ему придает семья, которая его во всем поддерживает.

— Театр Табакова — моя творческая семья, а Галина и дети — мой надежный тыл, — придерживается принципа Алексей.