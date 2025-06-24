Перформанс за десятки тысяч: Александр Петров даст сольный концерт в центре Москвы

Концерт Александра Петрова в Москве Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











В центре Москвы планируется перформанс актера из Ярославской области за десятки тысяч рублей. Поэтический концерт «Двадцать пять ноль один» (18+) Александра Петрова пройдет в Театре на Таганке 3 августа 2025 года.

Кинозвезда выступит на театральной сцене с авторским моноспектаклем, где будет зачитывать свои стихи.

«Это спектакль о человеке, который ищет, чувствует, ошибается и всё равно продолжает верить. В любовь, в боль, в настоящее, в жизнь», — говорится в афише концерта.

Билеты на концерт Александра Петрова стоят до 50 тысяч рублей Источник: «Яндекс Афиша»











Стоимость билетов варьируется от 7 до 50 тысяч рублей. Однако, согласно данным на 24 июня, большинство мест в зале остаются свободными. Вместимость театра составляет до 489 зрителей.

Кто такой Александр Петров

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» (18+) Александр Петров родился в Переславле-Залесском Ярославской области. После школы он поступил в местный институт. Однако вскоре бросил учебу и переехал в Москву. Там пошел учиться в ГИТИС, попав в группу с Александром Палем («Горько!», 16+) и Александром Молочниковым («Чемпионы», 6+).

Александр Петров снимался в сериале «Обнимая небо» (18+), проектах «Лед» (12+), «Гоголь» (16+), «Т-34» (12+), «Звоните ДиКаприо!» (18+) и «Текст» (18+).

Личная жизнь актера на протяжении многих лет оставалась предметом активного обсуждения. Особое внимание поклонников привлек его роман с актрисой Стасей Милославской, однако в 2023 году пара рассталась.

Вскоре после этого Петров удивил публику новостью о внезапной женитьбе. По словам актера, он познакомился с будущей супругой случайно — на улице — а уже через несколько встреч сделал ей предложение при помощи ветки. Свадьба состоялась спустя несколько месяцев после официальной регистрации брака.