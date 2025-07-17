Больше не плачет и хочет ребенка: куда пропадала Татьяна Буланова и как она живет сейчас

Татьяна Буланова признаётся, что до сих пор чувствует себя девочкой и не готова отказываться от этого чувства Источник: Bulanova.com

Звезды девяностых, на несколько лет ушедшие в забвение, в последнее время переживают тот еще ренессанс. Не успел еще слишком далеко уплыть веночек Надежды Кадышевой, как на сцену поднялась Татьяна Буланова. И сегодня она уже не та певица, под песни которой все роняли слезы на бобинник. Буланова выглядит счастливой и энергичной, а молодые исполнители выстраиваются в очередь, чтобы записать с ней дуэт. Но что изменилось в жизни певицы за время отсутствия?

Источник: Городские медиа

«Тут муж, а там любовник — это настолько пошло»

С детства родители видели в Татьяне тихую, примерную девочку, которой суждено было проводить время в библиотеке. Отец-военный настоял, чтобы она честно трудилась в военной академии и одновременно училась на библиотекаря. Однако в глубине души Татьяна мечтала о совершенно другой жизни.

Она с малых лет обожала музыку. Мама привила ей любовь к фортепиано, а к пятнадцати годам Татьяна смело освоила еще и гитару. Душа девушки буквально просила сцены, громких аплодисментов и ярких огней, а бумажки да пыльные полки были ей совершенно чужды.

— Был Новый год и капустник, на котором я спела что-то из репертуара Жанны Бичевской, — вспоминает Татьяна. — Рядом со мной сидел югославский офицер. «А вы еще будете петь?» — спросил он. «Нет», — ответила я. «Тогда я пошел». Так весь факультет прослышал о сотруднице библиотеки, которая поет.

Источник: Bulanova.com

С этого момента Татьяна начала думать, что пора не только мечтать, но и действовать, если она хочет петь на большой сцене. В 1989 году она узнала, что руководитель музыкальной группы «Летний сад» Николай Тагрин отчаянно нуждается в хорошей солистке, и отправилась на прослушивание. Николай принял Татьяну в коллектив, и та бросила институт ради карьеры певицы.

— Мне было наплевать на этот диплом. Я тогда поняла, что наконец-то стану артисткой, — рассказала Татьяна в одном из интервью.

Вскоре, в 1991 году, двадцатидвухлетняя Татьяна стала женой Николая, а спустя два года родила сына Александра. Жизнь казалась почти идеальной, пока супруги не столкнулись с серьезной проблемой семейного бюджета.

— Как-то я пошла и благополучно потратила все наши деньги на что-то. Коле это не понравилось. Но я очень свободолюбивый человек, не люблю рамки. И не раз видела, как мама просила деньги у отца, что мне не нравилось, — признавалась Буланова.

Татьяна предложила мужу раздельный бюджет, и он согласился. Наравне с другими участниками группы Николай платил жене зарплату и давал в долг, если та успевала потратить свою долю.

Источник: Bulanova.com

Однако идиллическая семейная жизнь не длилась вечно. К 2005 году брак окончательно развалился. Татьяна призналась мужу, что безумно влюблена в другого мужчину и не смогла сопротивляться этому чувству.

— Я ушла от первого мужа, потому что влюбилась во второго. Это не в моих понятиях, что у меня тут муж, а там любовник — мне кажется, это настолько пошло. Я сразу Коле всё рассказала. Ему было тяжело, мне было трудно от того, что я ему больно делаю, — корила себя Татьяна.

Ощутив себя преданным, Николай разорвал общение с собственным ребенком и выкинул из дома любые напоминания о бывшей жене. Только спустя несколько лет страсти утихли, Николай женился снова и постепенно простил Татьяну. Сегодня артистка искренне рада, что у них вновь установились теплые дружеские отношения.

«Измена — чисто физический аспект»

Тем самым мужчиной, ради которого Татьяна оставила первого мужа, был звезда футбольного «Зенита» и сборной России Владислав Радимов. Они познакомились в 2004 году. Певице поручили провести интервью с игроком для местной газеты «Наш „Зенит“». Татьяна абсолютно ничего не знала ни о Владиславе, ни о футболе вообще.

— Пусть простят меня спортсмены, но у меня о них было стереотипное мнение. Хотела отказаться, но журналист сказал, что Радимов мечтал поговорить именно со мной, — поделилась Татьяна. — Он оказался очень неглупым человеком, мы разговаривали с ним часа 2 именно благодаря ему, потому что я вообще не знала, что надо спрашивать.

После интервью ни Татьяна, ни Владислав даже не думали менять свою привычную жизнь, но оказалось, что друг без друга им уже никак нельзя. Именно Владислав сделал первый шаг навстречу семейной жизни, предложив певице руку и сердце.

Источник: radimov02 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Поначалу у нас были просто дружеские, хорошие отношения. А потом Влад прислал мне эсэмэску такого содержания, что я подумала: наверное, это розыгрыш… Но потом поняла: нет, он серьезно, — вспоминает Татьяна.

Свадьба состоялась в 2005 году, причем мероприятие вышло довольно камерным. По словам самой Татьяны, именно она оплатила весь праздник и в браке сохраняла правило раздельного бюджета. Муж это принял не сразу, ведь сам он был популярным футболистом и его зарплаты могло хватить на все хотелки жены. Но Татьяну это не волновало, и долгое время она даже не знала, какие суммы есть у него на счету.

— Увидела, сколько он зарабатывает, мама дорогая! — удивлялась Татьяна в интервью.

В 2007 году у пары появился наследник — маленький Никита. Семейное счастье продлилось одиннадцать лет. В 2016 году на одном из телешоу Татьяне раскрыли, что ее муж уже длительное время не хранит верность семье. Как оказалось, новости об изменах супруга она слышала не впервые, но если первый раз она простила, то второй уже не стала.

— То, что мы с Радимовым столько прожили вместе, — это моя заслуга. Приходилось на что-то глаза закрывать. В браке можно многое простить, даже измену. Например, если случилась долгая разлука, измена — чисто физический аспект, но, если человек намеренно развлекается на стороне, вот тут прощать не надо, — решила певица.

После развода супруги продолжали жить вместе, пока Владислав не нашел новое жилье. Казалось, расставание прошло мирно: футболист обещал помогать с ребенком и оставил семье квартиру. Однако вскоре певица сообщила, что бывший муж не платит алименты, что сам Владислав отрицает.

«Из моих трех мужей Валерий — самый лучший»

Личная жизнь Татьяны Булановой сделала крутой поворот в 2019 году, когда давняя подруга Анна Семенович свела ее с бывшим теннисистом и владельцем нескольких заведений в Москве Валерием Рудневым. На тот момент мужчине было 33 года, а Татьяне Булановой 50 лет, но разница в возрасте не стала преградой для их любви. Правда, в начале отношений Татьяна не упускала возможности подшутить над возлюбленным.

— Ты даже не знаешь, кто такие октябрята, и пионеров не застал, — говорила Татьяна Валерию.

Шутки шутками, но легкомысленным и незрелым Татьяна назвать Валерия точно не могла. Уже спустя две недели он познакомился с сыновьями певицы, а через месяц представил Буланову своим родителям.

В 2020 году вскрылись серьезные проблемы со здоровьем певицы. В один из дней Татьяна почувствовала, что у нее отнимается рука, и экстренно поехала в больницу.

Источник: Bulanova.com

— Я, наверное, и не узнала бы, что у меня был инсульт. Просто однажды вдруг начала отниматься левая рука. Я пошла и сделала МРТ: обследование показало, что я пережила инсульт. Я провела некоторое время в больнице, врачи выписали мне лекарства, — поделилась Татьяна.

Во время приступа вместе с Булановой оказался Руднев, который волновался за любимую даже больше, чем она сама.

— Он сильно переживал, испугался, что будет дальше. Он приходил ко мне каждый день, хотя был коронавирус и было нельзя, но он прорывался. Есть у него талант: он может договориться, — рассказала артистка.

Осенью 2022 года Буланова сообщила поклонникам, что обручилась. Певица покрасовалась перед всеми кольцом стоимостью одиннадцать тысяч долларов от ювелирного дома Tiffany. А через полгода влюбленные заключили официальный союз в петербургском ЗАГСе на Английской набережной.

Источник: buslya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В качестве подарка на свадьбу Валерий преподнес супруге ресторанчик в самом сердце культурной столицы страны примерно за полсотни миллионов рублей.

— Из всех моих мужей Валерий — самый лучший, — делилась радостными впечатлениями Татьяна.

Сегодня счастье семьи омрачает одно маленькое неудобство: Татьяна никак не решается переехать из любимого Санкт-Петербурга к супругу в Москву.

— Я считаю, что оставлять и бросать свой город — это предательство, — уверена певица.

Кроме этого, в 2024 году появились разговоры, что в паре проблемы не только из-за отношений на расстоянии, но и из-за 10-миллионного долга Валерия перед банками. Сама певица на все расспросы о деньгах реагирует резко, отнекиваясь, что все эти новости — выдумка:

— Там не совсем долги. Это поручительства. Я в курсе всех его дел. Он свои обязательства по ним сейчас выполняет. Счета ему не блокировали, на нем это никак не отразилось.

Буланова за дела мужа совсем не переживает и уверенно заявляет, что чувствует себя с ним в полной безопасности и даже не против родить ему ребенка.

Источник: Городские медиа