Тест для ярославцев-киноманов: угадайте советский фильм по последнему кадру

Всем известно, что одна из вещей, на которые можно смотреть бесконечно, — это советское кино. Но насколько хватало вас при просмотре? Вы всегда досматривали фильмы до конца или выключали, не дождавшись финальных титров? У нас есть 10 способов это проверить, и не думайте, что будет слишком легко. Механика этого теста до безобразия проста: мы показываем вам финальный кадр из советского фильма, а вы пробуете угадать, что это за кино такое.
«Дай лапу, Друг» (12+)
«Белый Бим Черное Ухо» (6+)
«Ко мне, Мухтар!» (6+)
«Собачье сердце» (12+)
«Старик Хоттабыч» (0+)
«Берегись автомобиля» (12+)
«Служебный роман» (6+)
«Москва слезам не верит» (18+)
«Весна на Заречной улице» (12+)
«Девчата» (0+)
«Королева бензоколонки» (6+)
«Неподдающиеся» (12+)
«Морозко» (0+)
«Варвара-краса, длинная коса» (6+)
«Огонь, вода и… медные трубы» (6+)
«Финист — Ясный сокол» (12+)
«Чародеи» (0+)
«Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
«Фантазии Веснухина» (6+)
«Не может быть!» (12+)
«12 стульев» (6+) 1966 года
«12 стульев» (6+) 1971 года
«12 стульев» (12+) 1976 года
«Золотой теленок» (0+)
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+)
«Спортлото-82» (6+)
«Пес Барбос и необычный кросс» (0+)
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+)
«Осенний марафон» (12+)
«Джентльмены удачи» (6+)
«Отпуск в сентябре» (12+)
«Маленькая Вера» (18+)
«Курьер» (18+)
«Авария — дочь мента» (16+)
«Интердевочка» (18+)
«Розыгрыш» (16+)
«Чучело» (12+)
«Вам и не снилось…» (12+)
«Доживем до понедельника» (12+)
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