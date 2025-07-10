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Развлечения Тест Тест для ярославцев-киноманов: угадайте советский фильм по последнему кадру

Тест для ярославцев-киноманов: угадайте советский фильм по последнему кадру

Проверьте свою память всего за 10 вопросов

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С этим кадром, думаем, ни у кого проблем не возникнет, но есть в советских фильмах и те, что вы ни в жизнь не вспомните | Источник: кадр из фильма «Любовь и голуби» (12+), реж. Владимир Меньшов, киностудия «Мосфильм», 1984 годС этим кадром, думаем, ни у кого проблем не возникнет, но есть в советских фильмах и те, что вы ни в жизнь не вспомните | Источник: кадр из фильма «Любовь и голуби» (12+), реж. Владимир Меньшов, киностудия «Мосфильм», 1984 год

С этим кадром, думаем, ни у кого проблем не возникнет, но есть в советских фильмах и те, что вы ни в жизнь не вспомните

Источник:

кадр из фильма «Любовь и голуби» (12+), реж. Владимир Меньшов, киностудия «Мосфильм», 1984 год

Всем известно, что одна из вещей, на которые можно смотреть бесконечно, — это советское кино. Но насколько хватало вас при просмотре? Вы всегда досматривали фильмы до конца или выключали, не дождавшись финальных титров? У нас есть 10 способов это проверить, и не думайте, что будет слишком легко. Механика этого теста до безобразия проста: мы показываем вам финальный кадр из советского фильма, а вы пробуете угадать, что это за кино такое.

ТЕСТПройден 112 раз
1 / 10

  • «Дай лапу, Друг» (12+)

  • «Белый Бим Черное Ухо» (6+)

  • «Ко мне, Мухтар!» (6+)

  • «Собачье сердце» (12+)

2 / 10

  • «Старик Хоттабыч» (0+)

  • «Берегись автомобиля» (12+)

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Москва слезам не верит» (18+)

3 / 10

  • «Весна на Заречной улице» (12+)

  • «Девчата» (0+)

  • «Королева бензоколонки» (6+)

  • «Неподдающиеся» (12+)

4 / 10

  • «Морозко» (0+)

  • «Варвара-краса, длинная коса» (6+)

  • «Огонь, вода и… медные трубы» (6+)

  • «Финист — Ясный сокол» (12+)

5 / 10

  • «Чародеи» (0+)

  • «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)

  • «Фантазии Веснухина» (6+)

  • «Не может быть!» (12+)

6 / 10

  • «12 стульев» (6+) 1966 года

  • «12 стульев» (6+) 1971 года

  • «12 стульев» (12+) 1976 года

  • «Золотой теленок» (0+)

7 / 10

  • «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+)

  • «Спортлото-82» (6+)

  • «Пес Барбос и необычный кросс» (0+)

  • «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)

8 / 10

  • «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+)

  • «Осенний марафон» (12+)

  • «Джентльмены удачи» (6+)

  • «Отпуск в сентябре» (12+)

9 / 10

  • «Маленькая Вера» (18+)

  • «Курьер» (18+)

  • «Авария — дочь мента» (16+)

  • «Интердевочка» (18+)

10 / 10

  • «Розыгрыш» (16+)

  • «Чучело» (12+)

  • «Вам и не снилось…» (12+)

  • «Доживем до понедельника» (12+)

Ранее мы также предлагали угадать предмет времен СССР.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Кино Советское кино СССР Советские фильмы Советский Союз Фильмы
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