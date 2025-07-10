Тест для ярославцев-киноманов: угадайте советский фильм по последнему кадру

С этим кадром, думаем, ни у кого проблем не возникнет, но есть в советских фильмах и те, что вы ни в жизнь не вспомните

Всем известно, что одна из вещей, на которые можно смотреть бесконечно, — это советское кино. Но насколько хватало вас при просмотре? Вы всегда досматривали фильмы до конца или выключали, не дождавшись финальных титров? У нас есть 10 способов это проверить, и не думайте, что будет слишком легко. Механика этого теста до безобразия проста: мы показываем вам финальный кадр из советского фильма, а вы пробуете угадать, что это за кино такое.