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Развлечения Вы и слова такого не знаете: что это за предмет времен СССР? На ответ — 30 секунд

Вы и слова такого не знаете: что это за предмет времен СССР? На ответ — 30 секунд

Попробуйте правильно ответить на единственный вопрос вечерней викторины

337
1 комментарий
Что за предмет времен СССР изображен на фото? | Источник: Avito.ruЧто за предмет времен СССР изображен на фото? | Источник: Avito.ru

Что за предмет времен СССР изображен на фото?

Источник:

Avito.ru

Публикуем новый выпуск нашей постоянной рубрики «Вечерняя викторина». По правилам нужно отгадать, что за предмет времен СССР изображен на фото выше. На ответ дается 30 секунд, но есть подсказка: выбирать нужно из трех вариантов.

Это приспособление мы отыскали на просторах сайта «Авито». Как думаете, что это? Присмотритесь внимательно, раньше о такой штуковине мечтала почти каждая хозяйка.

  • миксер;

  • стиральная машинка «Малышка»;

  • сепаратор.

Как использовали этот предмет?

На фото — сепаратор. Их использовали как в домашних условиях, так и на фермах для того, чтобы разделить обезжиренное молоко и сливки. Принцип работы таков: вращающийся барабан создавал центробежную силу, которая отбрасывала обезжиренное молоко к стенкам, а сливки сгущались ближе к центру.

Удалось ответить правильно?

Да, я знал, что это
Нет, узнал что-то новое

В предыдущем выпуске «Вечерней викторины» мы тоже показывали неочевидный предмет из прошлого столетия. Отгадать его название смог не каждый.

А может, вы хорошо разбираетесь в географии? Для тех, у кого в школе была твердая пятерка по этому предмету мы подготовили специальный тест. Попробуйте отгадать, что за государство выделено контуром на карте. Только истинные знатоки ответят на все вопросы правильно.

А если нравится опираться на логику, то вам идеально подойдет это испытание. Попробуйте правильно ответить на 10 хитрых вопросов.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
СССР Предметы быта Викторина
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Комментарии
1
Гость
20 минут
сепаратор, как я думаю
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