Вы и слова такого не знаете: что это за предмет времен СССР? На ответ — 30 секунд

Что за предмет времен СССР изображен на фото? Источник: Avito.ru

Публикуем новый выпуск нашей постоянной рубрики «Вечерняя викторина». По правилам нужно отгадать, что за предмет времен СССР изображен на фото выше. На ответ дается 30 секунд, но есть подсказка: выбирать нужно из трех вариантов.

Это приспособление мы отыскали на просторах сайта «Авито». Как думаете, что это? Присмотритесь внимательно, раньше о такой штуковине мечтала почти каждая хозяйка.

миксер;

стиральная машинка «Малышка»;

сепаратор.

Как использовали этот предмет? Узнать На фото — сепаратор. Их использовали как в домашних условиях, так и на фермах для того, чтобы разделить обезжиренное молоко и сливки. Принцип работы таков: вращающийся барабан создавал центробежную силу, которая отбрасывала обезжиренное молоко к стенкам, а сливки сгущались ближе к центру.

Удалось ответить правильно? Да, я знал, что это Нет, узнал что-то новое

В предыдущем выпуске «Вечерней викторины» мы тоже показывали неочевидный предмет из прошлого столетия. Отгадать его название смог не каждый.

А может, вы хорошо разбираетесь в географии? Для тех, у кого в школе была твердая пятерка по этому предмету мы подготовили специальный тест. Попробуйте отгадать, что за государство выделено контуром на карте. Только истинные знатоки ответят на все вопросы правильно.