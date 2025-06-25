«Я конченый двоечник и аутист»: как слетел с катушек Владимир Епифанцев — звезда сериала «Черный пес»

Поклонники до сих пор спорят о его лучших работах, но сам Владимир считает, что главная роль — это он сам Источник: кадр из сериала «Черный пес» (16+), реж. Александр Франскевич-Лайе, НТВ, 2018 год











В мире российского кинематографа немногие личности вызывают такие же полярные мнения, как Владимир Епифанцев. Одни называют его бунтарем и авангардистом, пока другие в шоке от его необычного видения искусства, жизни сразу с несколькими девушками и любви к мухоморам. Что же на самом деле стоит за эпатажным образом исполнителя главной роли в популярном сериале «Черный пес»?

Источник: Городские медиа

«Мама принесла им справку, что я умственно отсталый»

Родился Владимир 8 сентября 1971 года в Москве, в семье творческих людей: отец — актер, мать — театральный художник. Казалось бы, судьба уже расписала ему путь к славе, но юный Володя с пеленок демонстрировал свой независимый характер. Дебют в «Ералаше» (0+) в 1981 году благодаря другу отца мог бы стать началом милой детской карьеры, но нет.

— Мне не очень нравилось. Всё мне казалось специальной тягомотиной: грим, оператор. Всё долго, тяжело, жарко. Первые ощущения были неприятные, надели одежду, которая не подходит по погоде. Пот течет, жарко, — вспоминает Владимир в передаче «Мой герой» (16+).

Коронный серьезный взгляд появился у Епифанцева еще в детстве Источник: кадр из сериала «Ералаш» (0+), реж. З. Давыдов, киностудия имени М. Горького, 1981 год











Школа также не стала для него источником радости. Он ждал веселья, возможности познакомиться с девочками, но получил только скучные уроки и строгую дисциплину в классе, которую ему никогда не получалось соблюдать.

— Не было ни одного учителя, к которому я бы с радостью шел на урок. И в конце школы мама принесла им справку, что я умственно отсталый, для того чтобы мне выдали аттестат, — признается Епифанцев. — У меня в детстве действительно была стертая форма дизартрии, вызванная родовой травмой. Она проявлялась в некоторой заторможенности, поэтому классический ритм уроков мне не подходил.

В юности Епифанцева также привлекала тяжелая музыка, и он записал несколько треков с группой Источник: vladimirepifantsev69 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Всеми непонятый Владимир пытался хоть на улице найти занятие себе по душе, именно тогда он впервые попробовал всё, что так запрещали взрослые, и снова разочаровался.

— До 15 лет я перепробовал всё, что положено, наверное, каждому подростку: водку, технический спирт (еле откачали, чудом жив остался). Но мне эти сомнительные удовольствия быстро опротивели, — рассказал Владимир. — Драйв я получал от другого: занимался спортом или творчеством — увлекался живописью, фотографией, сочинял тяжелую музыку, стихи. А от театра просто фанател.

«Искусство — это война»

Найдя хоть какую-то любовь в жизни, Владимир поступил в Щукинское театральное училище, где его подростковый бунт расцвел в полной мере. Он носил ирокез, ходил на занятия босиком и сформулировал свой боевой клич:

— Искусство — это война. Я понял, что надо биться с затхлостью, пошлостью и неинтересностью.

Быть просто актером? Нет, это слишком банально! Во время учебы Владимир задумал прославиться на весь мир к 24 годам и поэтому создал свой «Прок-театр». Местом действия стала заброшенная фабрика, а свет и декорации он, не стесняясь, «заимствовал» из ГИТИСа. Современные взгляды Владимира разделяли не все, а тонны бутафорской крови, припадки и агонии актеров чаще ужасали зрителей.

Источник: vladimirepifantsev69 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Настоящую, хоть и скандальную известность Епифанцеву принесла роль в запрещенной ленте Светланы Басковой «Зеленый слоник» (18+). Сам Владимир после просмотра ссылался на то, что лишь хотел помочь знакомой, не более и вообще ему стыдно. Правда, годы идут, и в какой-то момент Владимир даже задумал снимать ремейк, но, к сожалению или счастью, не нашел деньги на съемку.

— Мне кажется, этот фильм снимается в моей голове. И когда он полностью созреет, произойдут естественные открывания клапанов, которые позволят проекту осуществиться. Сейчас я вижу неготовность людей к тому, чтобы он осуществился. Чего-то не хватает. Людей, которые будут заражены этой идеей и дадут мне полный карт-бланш, финансирование.

«Я хотел реализовать себя как альфа-самец»

Если с планом «всемирная известность к 24 годам» всё было не так гладко, то в личной жизни всё шло как по маслу, и в 24 года Владимир женился на 19–летней Юлии Стебуновой, которую встретил в ГИТИСе.

— Она не вылетала из моей головы, этот образ. Я ждал с ней встречи. Юля пострадала в аварии и не могла родить. Я подумал, а почему я не могу влюбиться в покалеченную? — описывает знакомство актер.

После развода Юлия снова вышла замуж и занялась пением в церковном хоре Источник: кадр из шоу «Секрет на миллион» (16+), НТВ, 2020 год











Первое время пара не чаяла души друг в друге, но за три года совместной жизни вскрылось, что они совсем не подходят в бытовом плане, и Юлия подала на развод.

— Я хотел реализовать себя как альфа-самец. Хотелось свободы. Я делал, что хочу. Она пыталась мне угодить, была такой доброй и нежной. Наши отношения были неискренними, — признается Епифанцев.

«Захотелось схватить Настю и съесть»

В 2004 году актера снова пронзила стрела Амура. В поисках актрисы для своего спектакля он пришел на одну из постановок в Щукинское училище, где встретил Анастасию Веденскую. На актрисе был страшный грим и несуразная одежда, но Епифанцева это не остановило.

— Я увидел ее такой и чуть не расплакался от нахлынувших чувств. Ничего подобного в моей жизни никогда не было. Меня к ней дико потянуло, влюбился моментально. Помню, мне захотелось всех растолкать, выпрыгнуть на сцену, схватить Настю и съесть, — делится пугающими подробностями актер.

Источник: кадр из сериала «Тихий Дон» (12+), реж. Сергей Урсуляк, студия «МосКино», 2015 год











Владимир оставил ей свой номер, а после того как она написала, пригласил в клуб на концерт. Именно в этот момент Анастасия поняла, что и у нее снесло голову от любви. Девушка, недолго думая, переехала к Владимиру и через три месяца поняла, что ждет ребенка.

— Когда Настя находилась на седьмом месяце беременности, я все-таки уговорил ее расписаться. Она сопротивлялась, не понимала, зачем нам эта формальность, — поделился Владимир.

С появлением в семье сына Гордея, а через три года еще одного сына Орфея Владимир серьезно задумался о том, что одной любовью к искусству сыт не будешь и нужно искать постоянную работу.

— Когда у меня появилась семья, пришлось серьезно думать над тем, как заработать побольше денег. И я окунулся, в общем-то, в совершенно чуждую для себя атмосферу: стал ходить на кастинги и пробы и особо не раздумывал — соглашался на любую работу, — рассказал актер.

Четырнадцать лет казалось, что в семейной жизни у Епифанцевых всё прекрасно. Владимиру регулярно давали роли в боевиках, а позже и в комедийных сериалах, например «Жуки» (16+), так что недостатка в работе не было. Однако в 2018 году Анастасия подала на развод. Как оказалось, долгое время Владимир изменял ей с ее лучшей подругой, актрисой Анной Цукановой-Котт. Об этом Анастасия узнала совершенно случайно во время съемок, когда они жили в отеле.

После того как жена разоблачила Владимира, он в полной мере почувствовал себя на месте Страха, которого озвучивал Источник: vladimirepifantsev69 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Я сняла себе отдельный номер в отеле, чтобы высыпаться. Жили мы на разных этажах. Как-то раз меня интуитивно потянуло прийти к нему среди ночи. Подхожу, дверь не заперта. Захожу — спит, я его обнимаю, и тут он вскакивает: «Настя, это ты?» Потом побежал в туалет с телефоном, а через минуту мне приходит сообщение: «Сегодня не приходи, у меня Настя». Перепутал адресатов спросонья, — в одном из интервью делилась Анастасия.

Развод дался Владимиру тяжело. Он долго оттягивал момент, чтобы подписать документы, неоднократно пытался поговорить с бывшей женой, но никакие слова не убедили ее в прежней любви Епифанцева.

После того как актер почувствовал вкус свободы, от прежнего семьянина не осталось и следа.

«Лучший вариант семейной жизни — свободные отношения»

Вместе с работой в сериалах Владимир занялся созданием своего авторского кино. Для съемок он приглашал самых разных девушек, которые могли остаться у него не только ночевать, но и жить. В это же время в интернете он познакомился с Юлией Семеновой. Его давняя фанатка оказалась на 27 лет младше его, но Владимира совсем не смутила разница в возрасте, и в 2022 году они поженились.

Владимир не скрывает, что, кроме Юлии, в его окружении очень много молодежи, которой с ним интересно Источник: vladimirepifantsev69 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Понимая, что одной единственной в окружении Владимира быть трудно и даже невозможно, Юлия серьезно занялась собой.

— Юля была в два раза больше, весила килограммов на 30 больше, чем сейчас. А со мной-то должна быть чика — эффектная, яркая. Но потом всё изменилось, она занялась собой. Я понял, что Юля — ангел в моей жизни, — рассказывал о своей третьей супруге Епифанцев.

Правда, идеальная фигура «привязать» к себе мужа не помогла. Владимиру хотелось свободы, и они договорились не только на свободные отношения, но и также на то, что с ними будут жить еще девушки.

По словам бывшей жены Владимира, в нем всегда жили демоны, но она могла их сдерживать, а Юлия — нет Источник: vladimirepifantsev69 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Лучший вариант семейной жизни — свободные отношения, где вы не лезете в дела друг друга. У тебя любовницы, а у нее любовники, — рассказал о своем укладе в отношениях Владимир. — Она меня не ограничивает. Я могу с кем-то переписываться о сексе, о каких-то пошлостях, но Юлю это не волнует. В моей студии периодически живут и другие девушки, но ревности не возникает.

Сейчас, несмотря на то что многие не понимают и не принимают образ жизни актера, он не планирует ничего менять. Снимает авторское кино, к которому общественность пока не готова, участвует в сериалах и скромно о себе говорит:

— Я не умный и не эрудированный. Я конченый двоечник и аутист.