«Я конченый двоечник и аутист»: как слетел с катушек Владимир Епифанцев — звезда сериала «Черный пес»

В мире российского кинематографа немногие личности вызывают такие же полярные мнения, как Владимир Епифанцев. Одни называют его бунтарем и авангардистом, пока другие в шоке от его необычного видения искусства, жизни сразу с несколькими девушками и любви к мухоморам. Что же на самом деле стоит за эпатажным образом исполнителя главной роли в популярном сериале «Черный пес»?
«Мама принесла им справку, что я умственно отсталый»
Родился Владимир 8 сентября 1971 года в Москве, в семье творческих людей: отец — актер, мать — театральный художник. Казалось бы, судьба уже расписала ему путь к славе, но юный Володя с пеленок демонстрировал свой независимый характер. Дебют в «Ералаше» (0+) в 1981 году благодаря другу отца мог бы стать началом милой детской карьеры, но нет.
— Мне не очень нравилось. Всё мне казалось специальной тягомотиной: грим, оператор. Всё долго, тяжело, жарко. Первые ощущения были неприятные, надели одежду, которая не подходит по погоде. Пот течет, жарко, — вспоминает Владимир в передаче «Мой герой» (16+).
Школа также не стала для него источником радости. Он ждал веселья, возможности познакомиться с девочками, но получил только скучные уроки и строгую дисциплину в классе, которую ему никогда не получалось соблюдать.
— Не было ни одного учителя, к которому я бы с радостью шел на урок. И в конце школы мама принесла им справку, что я умственно отсталый, для того чтобы мне выдали аттестат, — признается Епифанцев. — У меня в детстве действительно была стертая форма дизартрии, вызванная родовой травмой. Она проявлялась в некоторой заторможенности, поэтому классический ритм уроков мне не подходил.
Всеми непонятый Владимир пытался хоть на улице найти занятие себе по душе, именно тогда он впервые попробовал всё, что так запрещали взрослые, и снова разочаровался.
— До 15 лет я перепробовал всё, что положено, наверное, каждому подростку: водку, технический спирт (еле откачали, чудом жив остался). Но мне эти сомнительные удовольствия быстро опротивели, — рассказал Владимир. — Драйв я получал от другого: занимался спортом или творчеством — увлекался живописью, фотографией, сочинял тяжелую музыку, стихи. А от театра просто фанател.
«Искусство — это война»
Найдя хоть какую-то любовь в жизни, Владимир поступил в Щукинское театральное училище, где его подростковый бунт расцвел в полной мере. Он носил ирокез, ходил на занятия босиком и сформулировал свой боевой клич:
— Искусство — это война. Я понял, что надо биться с затхлостью, пошлостью и неинтересностью.
Быть просто актером? Нет, это слишком банально! Во время учебы Владимир задумал прославиться на весь мир к 24 годам и поэтому создал свой «Прок-театр». Местом действия стала заброшенная фабрика, а свет и декорации он, не стесняясь, «заимствовал» из ГИТИСа. Современные взгляды Владимира разделяли не все, а тонны бутафорской крови, припадки и агонии актеров чаще ужасали зрителей.
Настоящую, хоть и скандальную известность Епифанцеву принесла роль в запрещенной ленте Светланы Басковой «Зеленый слоник» (18+). Сам Владимир после просмотра ссылался на то, что лишь хотел помочь знакомой, не более и вообще ему стыдно. Правда, годы идут, и в какой-то момент Владимир даже задумал снимать ремейк, но, к сожалению или счастью, не нашел деньги на съемку.
— Мне кажется, этот фильм снимается в моей голове. И когда он полностью созреет, произойдут естественные открывания клапанов, которые позволят проекту осуществиться. Сейчас я вижу неготовность людей к тому, чтобы он осуществился. Чего-то не хватает. Людей, которые будут заражены этой идеей и дадут мне полный карт-бланш, финансирование.
«Я хотел реализовать себя как альфа-самец»
Если с планом «всемирная известность к 24 годам» всё было не так гладко, то в личной жизни всё шло как по маслу, и в 24 года Владимир женился на 19–летней Юлии Стебуновой, которую встретил в ГИТИСе.
— Она не вылетала из моей головы, этот образ. Я ждал с ней встречи. Юля пострадала в аварии и не могла родить. Я подумал, а почему я не могу влюбиться в покалеченную? — описывает знакомство актер.
Первое время пара не чаяла души друг в друге, но за три года совместной жизни вскрылось, что они совсем не подходят в бытовом плане, и Юлия подала на развод.
— Я хотел реализовать себя как альфа-самец. Хотелось свободы. Я делал, что хочу. Она пыталась мне угодить, была такой доброй и нежной. Наши отношения были неискренними, — признается Епифанцев.
«Захотелось схватить Настю и съесть»
В 2004 году актера снова пронзила стрела Амура. В поисках актрисы для своего спектакля он пришел на одну из постановок в Щукинское училище, где встретил Анастасию Веденскую. На актрисе был страшный грим и несуразная одежда, но Епифанцева это не остановило.
— Я увидел ее такой и чуть не расплакался от нахлынувших чувств. Ничего подобного в моей жизни никогда не было. Меня к ней дико потянуло, влюбился моментально. Помню, мне захотелось всех растолкать, выпрыгнуть на сцену, схватить Настю и съесть, — делится пугающими подробностями актер.
Владимир оставил ей свой номер, а после того как она написала, пригласил в клуб на концерт. Именно в этот момент Анастасия поняла, что и у нее снесло голову от любви. Девушка, недолго думая, переехала к Владимиру и через три месяца поняла, что ждет ребенка.
— Когда Настя находилась на седьмом месяце беременности, я все-таки уговорил ее расписаться. Она сопротивлялась, не понимала, зачем нам эта формальность, — поделился Владимир.
С появлением в семье сына Гордея, а через три года еще одного сына Орфея Владимир серьезно задумался о том, что одной любовью к искусству сыт не будешь и нужно искать постоянную работу.
— Когда у меня появилась семья, пришлось серьезно думать над тем, как заработать побольше денег. И я окунулся, в общем-то, в совершенно чуждую для себя атмосферу: стал ходить на кастинги и пробы и особо не раздумывал — соглашался на любую работу, — рассказал актер.
Четырнадцать лет казалось, что в семейной жизни у Епифанцевых всё прекрасно. Владимиру регулярно давали роли в боевиках, а позже и в комедийных сериалах, например «Жуки» (16+), так что недостатка в работе не было. Однако в 2018 году Анастасия подала на развод. Как оказалось, долгое время Владимир изменял ей с ее лучшей подругой, актрисой Анной Цукановой-Котт. Об этом Анастасия узнала совершенно случайно во время съемок, когда они жили в отеле.
— Я сняла себе отдельный номер в отеле, чтобы высыпаться. Жили мы на разных этажах. Как-то раз меня интуитивно потянуло прийти к нему среди ночи. Подхожу, дверь не заперта. Захожу — спит, я его обнимаю, и тут он вскакивает: «Настя, это ты?» Потом побежал в туалет с телефоном, а через минуту мне приходит сообщение: «Сегодня не приходи, у меня Настя». Перепутал адресатов спросонья, — в одном из интервью делилась Анастасия.
Развод дался Владимиру тяжело. Он долго оттягивал момент, чтобы подписать документы, неоднократно пытался поговорить с бывшей женой, но никакие слова не убедили ее в прежней любви Епифанцева.
После того как актер почувствовал вкус свободы, от прежнего семьянина не осталось и следа.
«Лучший вариант семейной жизни — свободные отношения»
Вместе с работой в сериалах Владимир занялся созданием своего авторского кино. Для съемок он приглашал самых разных девушек, которые могли остаться у него не только ночевать, но и жить. В это же время в интернете он познакомился с Юлией Семеновой. Его давняя фанатка оказалась на 27 лет младше его, но Владимира совсем не смутила разница в возрасте, и в 2022 году они поженились.
Понимая, что одной единственной в окружении Владимира быть трудно и даже невозможно, Юлия серьезно занялась собой.
— Юля была в два раза больше, весила килограммов на 30 больше, чем сейчас. А со мной-то должна быть чика — эффектная, яркая. Но потом всё изменилось, она занялась собой. Я понял, что Юля — ангел в моей жизни, — рассказывал о своей третьей супруге Епифанцев.
Правда, идеальная фигура «привязать» к себе мужа не помогла. Владимиру хотелось свободы, и они договорились не только на свободные отношения, но и также на то, что с ними будут жить еще девушки.
— Лучший вариант семейной жизни — свободные отношения, где вы не лезете в дела друг друга. У тебя любовницы, а у нее любовники, — рассказал о своем укладе в отношениях Владимир. — Она меня не ограничивает. Я могу с кем-то переписываться о сексе, о каких-то пошлостях, но Юлю это не волнует. В моей студии периодически живут и другие девушки, но ревности не возникает.
Сейчас, несмотря на то что многие не понимают и не принимают образ жизни актера, он не планирует ничего менять. Снимает авторское кино, к которому общественность пока не готова, участвует в сериалах и скромно о себе говорит:
— Я не умный и не эрудированный. Я конченый двоечник и аутист.
Смотрите картины с Владимиром Епифанцевым?