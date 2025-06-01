«Театр забирал у меня маму»: как реалити-шоу сломали актера Вячеслава Чепурченко

Любимчик телезрителей Вячеслав Чепуренко во время участия в «Мастере игры» рискует растерять последних поклонников Источник: кадр из шоу «Мастер игры» (16+), ТНТ, 2025 год











«Конфликтный, противный, как базарная баба» — каких только эпитетов не удостаивают зрители шоу «Мастер игры» Вячеслава Чепуренко. Вряд ли кто-то вспомнит, в каких фильмах и сериалах он снимался, зато в реалити актер наследил как следует. Но если раньше зрители часто были на его стороне, то теперь Чепуренко разочаровал самых преданных поклонников. Чего только стоит его конфликт с экстрасенсом Дмитрием Матвеевым, раздутый на ровном месте. Глядя на то, как ведет себя Вячеслав в новом шоу, мы решили выяснить, что он вообще за жук такой.

«Я ненавидел театр»

Вячеслав родился в 1987 году в Ростове-на-Дону. Не исполнилось ему и шести лет, как его родители развелись, и маленький Чепурченко вместе с мамой переехал в город Камышин Волгоградской области.

На новом месте мама Славы решила сменить работу. Она была учительницей, а стала актрисой в местном театре. Мальчика очень огорчало, что мама часто уходила на репетиции и редко проводила с ним время. В итоге он возненавидел театр.

— Я очень редко бывал у нее на работе, даже ненавидел театр, потому что он забирал у меня маму! Я вечно сидел дома один, сам учил уроки, разогревал себе обед, гулял, — вспоминает Вячеслав.

Во время учебы в школе Вячеслав увлекался танцами, но больше потому, что это походило скорее на развлечение, чем на учебу, а сидеть за партой он до ужаса не любил. Впрочем, на танцах Чепурченко долго не продержался: в девятом классе он заинтересовался кружком по подготовке спасателей. Правда, дисциплина и строгий распорядок, которых необходимо было придерживаться на занятиях, быстро отбили у него желание спасать людей. В итоге к выпуску из школы Вячеслав пришел без плана на будущее. И здесь в дело вмешался случай.

— Совершенно случайно познакомился в парке с ребятами, которые катались на роликах. Они сказали, что поступают в театральный, и агитировали меня к тому же. Так что да, после совершенно случайного знакомства я поехал в Саратов, — рассказал Вячеслав.

Неожиданно для самого себя Вячеслав сдал вступительные экзамены в консерваторию на высший балл и легко поступил. Так же неожиданно он начал и театральную карьеру. На дипломном выступлении в зале присутствовал известный актер Авангард Леонтьев, искавший новые таланты для театра «Табакерка». Среди пяти студентов, что произвели впечатление на артиста, оказался и Вячеслав. А после финального прослушивания Олег Табаков остановил свой выбор на Чепурченко. Сам артист скромно отмахивается и считает, что всё дело в удаче и типаже, который, скорее всего, искали, но он до сих пор благодарен судьбе за эту случайность.

«В мыслях рисовал себе совсем другое будущее»

В 2009 году Чепурченко переехал в Москву. Молодой актер не ограничивался работой в театре и отправился на кинопробы. Его яркая внешность и сходство с Сергеем Безруковым привлекли внимание режиссеров. С 2011 года Вячеслав начал активно сниматься. Качество его работ иногда оставляло желать лучшего, а роли были небольшими, но он не унывал. Чепурченко продолжал мечтать о звездной роли, которая принесет ему славу.

В 2015 году вышел сериал «Измены» (16+), после работы в котором Вячеслав уверовал, что теперь все разглядят в нем звезду и именитые режиссеры выстроятся в очередь, чтобы позвать в свои фильмы, но реальность оказалась жестокой.

Вячеслав говорит, что у него с героем-любовником, не уважающим женщин, нет ничего общего Источник: кадр из сериала «Измены» (16+), реж. Вадим Перельман, ТНТ, 2015 год











— После «Измен» уровень материала, в котором я хочу играть, для меня повысился. Но присылать начали проходные телепроекты. Но я-то уже повысил планку, ожидал другого, — признается актер. — В результате года два я был без работы, потому что, по сути, сам отталкивал ее, ожидая качественных проектов уровня «Измен». Это было очень тяжело после успеха — собирать какие-то крохи. Особенно когда в мыслях ты рисовал себе совсем другое будущее.

Пока Вячеслав ждал глубокой драматичной роли, вторую волну популярности ему подарила несвойственная для него комедийная роль в сериале «Жуки» (16+).

Вероятно, лица актеров сильно бы изменились, узнай они, что сериал продлят до 65 серий Источник: кадр из сериала «Жуки» (16+), реж. Константин Смирнов, ТНТ, 2019 год











— Если честно, тогда я не ожидал, что сериал вызовет такой резонанс. Я думал, что нужно что-то неожиданное, может быть, грубое, с матерком, а тут оказалось всё наоборот: легкость, летнее настроение, деревня, какая-то человеческая наивность и местами грусть этой истории очень зашли аудитории, — комментировал успех сериала Чепуренко.

«Я приехал со съемок, и вещи были собраны»

Интересно, что годы перемен в карьере Вячеслава совпадают с переломными моментами в личной жизни. Год дебюта актера в кино совпал с еще одним событием — знакомством с его первой женой Викторией. Актер встретил девушку в метро и сразу влюбился. Обычно застенчивый в жизни Вячеслав рискнул познакомиться, а уже через две недели пара съехалась.

Влюбленные долго откладывали поход в загс и поженились только в 2017 году. Брак продлился два года. За это время супруги осознали, что их чувства угасли, и расстались.

— Наши интересы разбежались со временем, — рассказал Вячеслав о разрыве с Викторией. — Это было ее решение. Я приехал со съемок, и вещи были собраны.

Еще до подписания документов на развод Вячеслав встретил Екатерину. Случайная встреча в кафе, непринужденный разговор и обмен номерами телефонов привели к тому, что в день развода Чепурченко снова обручился.

По словам актера, Екатерина принимает, что ее муж иногда играет любовь на камеру, и никогда не устраивает ему сцены ревности Источник: chepurchenko_slava / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Развод был просто формальный, бумажка. И когда я ее подписал, в тот же день мы с Катей договорились, что идем гулять. И там я сделал ей предложение, — поделился историей любви Вячеслав.

В 2019-м у Вячеслава и Екатерины родилась дочь Ярослава. Через два года семья пополнилась сыном Тимофеем. Актер не мог нарадоваться, что теперь он отец двух малышей.

— Нужно стараться ради них: порой засунуть свои эго и лень подальше и работать. При этом я понимаю, что всё равно всех денег не заработаешь, — считает актер. — У меня была возможность понабрать проектов на полгода вперед, лишь бы были деньги! Но я этого не сделал, потому что хочу видеть свою семью. Не просто переговариваться по телефону, а участвовать в утренних проводах в садик и получать обнимашки.

Источник: chepurchenko_slava / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Чтобы устроить детей в престижный садик и оплатить лучшие кружки, первым делом Вячеслав уволился из театра, который уже давно не приносил ему прежнего удовольствия, а лишь отнимал время.

— У меня двое детей, и мне нужно много работать и хорошо зарабатывать, — рассудил актер. — Театру нужно служить. Нельзя усидеть на двух стульях. Ты либо отдаешь себя театру и не смотришь в сторону, либо лучше уйти и не крутить мозги ни себе, ни коллективу.

Уйдя из театра, Чепурченко нашел для себя новую отдушину, где можно прославиться и заработать, — шоу.

«Тяжело существовать 24/7 с людьми»

В 2021 году Илья Авербух позвал Вячеслава Чепурченко в шоу «Ледниковый период» (12+). Актера сразу привлекли федеральный канал и новый опыт, и он согласился участвовать. Судьи и партнерша на льду Яна Хохлова были удивлены, как быстро Чепурченко, не имея спортивного прошлого, осваивал сложные комбинации. Секрет успеха оказался прост: ради элегантного и эффектного выступления, а также денежного приза Вячеслав жертвовал временем с семьей.

В финале пара заняла лишь второе место Источник: chepurchenko_slava / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Полтора часа дороги в «Лужники», тренировка — шесть, и еще назад ехать полтора часа, то есть, по сути, ты весь день в «Ледниковом». Причем тут всё так же, как при обучении английскому: нет конечного результата, ты всегда должен учиться, — подмечает актер. — Когда возвращался с тренировки, то думал уже о завтрашней. Мы с Катей потом все-таки нашли золотую середину. Но было очень много разговоров и даже ссор на тему того, что проект меня забирает полностью.

Новое шоу не заставило себя долго ждать, и в 2022 году Чепурченко попробовал свои силы во втором сезоне «Звезд в Африке» (16+), и это далось ему тяжеловато: на ежедневный контакт с людьми, с которыми в жизни Вячеслав бы не стал общаться, накладывались провокации от участников и тонны негативных комментариев от зрителей.

Источник: кадр из шоу «Выжить в Африке» (16+), ТНТ, 2022 год











— Когда шли «Звезды в Африке» с моим участием, сколько было комментариев… Несмотря на то что я отдавал себе отчет о постановочной природе шоу и понимал, что большую роль играет монтаж, иногда злобные комментарии зрителей прилетали точно в цель. Очевидно, это тролли, которые специально хотят задеть, чтобы ты отреагировал, — считает актер.

Спустя два года Чепурченко восстановился и снова захотел острых ощущений. В этот раз он отправился выживать в Дубае. Набравшись опыта из прошлых приключений, Вячеслав понял, как нужно действовать, и попал в любимчики у зрителей. Свое пребывание в проекте актер превратил в историю мести. Звездная команда избавилась от Вячеслава в четвертом выпуске, но Чепурченко вернулся и расправился со своими противниками — Сашей Стоуном и Надеждой Сысоевой.

— Я признаюсь, были моменты, которые происходили будто бы уже за рамками шоу, и это меня пугало. Местами это походило на такой животный уровень, мы ругались и переходили на личности, слова вылетали настолько обидные, насколько это вообще возможно, — вспоминает о съемках Вячеслав.

Актер снова не победил и пошел брать реванш в шоу «Выжить в Самарканде» (16+).

Источник: кадр из шоу «Выжить в Дубае» (16+), ТНТ, 2024 год











— К тому моменту у меня уже был опыт, после «Африки» я понимал свои плюсы и минусы, мне хотелось попробовать себя нового в этом формате. Он мне очень нравится, несмотря на то что после него я сердечно, конечно, подавлен. Это очень сложный процесс, тяжело существовать 24 на 7 с людьми, шепотом за спиной, предательством и обманами, — рассказал уже помотавшийся по реалити Чепуренко.

После первых серий проекта у Вячеслава появилось много преданных фанатов. Зрители верили, что он победит. Но к шестому выпуску Вячеслав был измотан — физически и морально. Это заметили все, включая зрителей, которые искренне сочувствовали своему фавориту.

Поклонники актера были поражены, когда он снова появился в шоу всего через два месяца после предыдущего. На этот раз он сменил физические испытания на психологические в «Мастере игры» (16+), и в нем трудно узнать прежнего позитивного и спокойного участника реалити.

Источник: кадр из шоу «Мастер игры» (16+), ТНТ, 2025 год











Уже в первом выпуске он закатил истерику экстрасенсу Дмитрию Матвееву, пошутившему о смерти, а во второй серии продолжил гнуть грудь колесом перед молодым человеком — на этот раз после того, как молодой ясновидец попытался дотронуться до актера без его разрешения и начал говорить, что за спиной у Чепурченко стоит родственник с веревкой.

— Не надо лезть ко мне со всей этой экстрасенсорикой! Убери руку, я ее тебе сейчас оторву! За такое надо бить в рожу, вот прямо бить! — закричал Чепурченко.

Зрители и некоторые участники шоу осудили Вячеслава за агрессию и предположили, что актеру пора отказаться от погони за деньгами, во время которой он постепенно теряет себя.