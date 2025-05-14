НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

0 м/c,

штиль.

 745мм 62%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,22
EUR 90,38
Где сделают фан-зону «Локомотива»
Когда отключат отопление
Продают гостиницу в центре
Продавали опасные продукты
Изменят расписание троллейбусов
Объединят больницы и поликлиники
Расписание «Метеоров»
Что известно об обмелении Волги
Попал под ИВЛ в командировке
Развлечения Обзор Валя Карнавал перещеголяла участников шоу «Поймай меня, если сможешь» — только взгляните на ее преображение

Валя Карнавал перещеголяла участников шоу «Поймай меня, если сможешь» — только взгляните на ее преображение

Новый сезон проекта оказался богат на сюрпризы от звезд

211
Написать комментарий
Пока участники креативили с костюмами, Валя Карнавал пошла другим путем | Источник: пресс-служба «Россия 1»Пока участники креативили с костюмами, Валя Карнавал пошла другим путем | Источник: пресс-служба «Россия 1»

Пока участники креативили с костюмами, Валя Карнавал пошла другим путем

Источник:

пресс-служба «Россия 1»

Если российские звезды не поют, значит, в этот момент они сами угадывают тех, кто поет. Вот и во втором сезоне шоу «Поймай меня, если сможешь» (12+) певцам, ведущим и актерам предстоит проявить музыкальный слух, интуицию и смекалку. Их задача — угадать, кто из 18 зрителей не обладает вокальными данными и пытается их обмануть. На кону — один миллион рублей, и звезды будут стараться изо всех сил.

Проект стартует 16 мая. В каждом выпуске участвуют две команды: «Звезды» и «Участники». Задача первой команды — посмотреть номера от обычных телезрителей и выявить тех, кто выступает под фонограмму, а не поет вживую. «Участники», напротив, должны убедить «Звезд» в своем вокальном таланте, даже если они поют под фонограмму.

Понять, кто действительно умеет петь, сложно, но кто умеет пользоваться выпрямителем&nbsp;— на раз-два | Источник: пресс-служба «Россия 1»Понять, кто действительно умеет петь, сложно, но кто умеет пользоваться выпрямителем&nbsp;— на раз-два | Источник: пресс-служба «Россия 1»

Понять, кто действительно умеет петь, сложно, но кто умеет пользоваться выпрямителем — на раз-два

Источник:

пресс-служба «Россия 1»

Ведущий шоу Владимир Маркони признается, что угадать, кто из участников не умеет петь, безумно тяжело, и он сам нередко промахивается.

— Я вместе с нашими звездами пытаюсь догадаться по каким-то движениям, мимике, по тому, как выступающие держат микрофон. Но часто решение бывает ошибочным, так как наши участники хорошо подготовлены! — рассказал Маркони. — Если честно, я радуюсь за наших звезд, когда они угадывают. Но я радуюсь и за наших участников, когда они забирают свои баллы в этом азартном противостоянии. Мы как на веселых саночках едем по веселым приключениям.

Сразу и не скажешь, что сияет сильнее: задорная улыбка Маркони или его золотой микрофон | Источник: пресс-служба «Россия 1»Сразу и не скажешь, что сияет сильнее: задорная улыбка Маркони или его золотой микрофон | Источник: пресс-служба «Россия 1»

Сразу и не скажешь, что сияет сильнее: задорная улыбка Маркони или его золотой микрофон

Источник:

пресс-служба «Россия 1»

Создатели собрали очень сильные команды звезд в этом сезоне, многие из которых провели на сцене не один десяток лет и знают все тонкости выступлений. Искать «обманщина» будут: Лариса Долина, Евгений Петросян, Игорь Николаев, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Валерия, Алексей Чумаков, Клава Кока, Анна Ковальчук, Катя Лель, Иосиф Пригожин, Мария Миронова и многие другие.

Новый выход Клары Новиковой и новое доказательство, что даже в 78 лет можно выглядеть на 30 | Источник: пресс-служба «Россия 1»Новый выход Клары Новиковой и новое доказательство, что даже в 78 лет можно выглядеть на 30 | Источник: пресс-служба «Россия 1»

Новый выход Клары Новиковой и новое доказательство, что даже в 78 лет можно выглядеть на 30

Источник:

пресс-служба «Россия 1»

К команде звезд также присоединилась Валя Карнавал. Для молодой певицы это первый опыт участия в подобном шоу.

— Определить поющих участников — задача не из легких! Участники действительно очень старались запутать нас, и это добавляло азарта в игру. Поначалу я терялась в догадках, но затем быстро освоилась, и у меня стало получаться угадывать, — поделилась блогер.

После поступления в университет Валя Карнавал старается не выделяться среди одногруппников и всё чаще появляется в простой подростковой одежде | Источник: пресс-служба «Россия 1»После поступления в университет Валя Карнавал старается не выделяться среди одногруппников и всё чаще появляется в простой подростковой одежде | Источник: пресс-служба «Россия 1»

После поступления в университет Валя Карнавал старается не выделяться среди одногруппников и всё чаще появляется в простой подростковой одежде

Источник:

пресс-служба «Россия 1»

Артистка подготовилась к соревнованию основательно и не только в музыкальном плане. Фанатов поразил новый облик Вали после пластической операции. Молодой звезде, которая когда-то дала отпор Ларисе Долиной, теперь предстояло играть с ней в одной команде, и, кажется, она не хотела, чтобы ее узнали, и преобразилась.

— Валя раньше была действительно как кукла, красавица, а сейчас вроде бы всё идеально, но уже совсем другой человек, переделала много чего, и что это за кофта и юбка, как из стока, дешево и некрасиво, — негодует одна из зрительниц.

— Валя себя переделала как куклу, — сравнивают комментаторы.

— Хорошенькая девочка, но уже перебор с тюннингом и сексуализацией, — подмечает фанатка.

— Это тот пример, когда девочка посредственной внешности вытянула лотерейный билет в «ТикТок» и облагораживает себя. С такими деньгами, конечно, и то, и это делает, — пишут в комментариях.

Будете смотреть второй сезон «Поймай меня, если сможешь»?

Очень понравился первый сезон, с нетерпением жду второй
Впервые слышу о таком шоу, но гляну
Смотрел первый сезон — не понравилось, так что нет
Хотел, но увидел, кто будет участвовать, и передумал
Хватит с меня всех этих шоу, пойду лучше погуляю
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Шоу Телевидение Музыка Валя Карнавал Лариса Долина Отдых
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Ноги колесом, бешеные цены и тысяча падений». Инструктор развеяла мифы о конном спорте
Лина Гордеева
Мнение
«Вижу любой развод за версту»: эксперт рассказал, как спастись от мошенников, охотящихся за «Госуслугами»
Дмитрий Ларионов
Мнение
От альтушки до чиназес. Мама составила словарь, чтобы понимать дочь-подростка
Нина Жабреева
Блогер
Мнение
«И как это купить»: журналист пытается взять авто в кредит — почему он впадает в уныние
Анатолий Кузнецов
Мнение
За скорую помощь — автомобиль или вертолет — вы заплатите от 5 до 10 евро: россиянин откровенно рассказал о немецкой медицине
Степан
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление