Валя Карнавал перещеголяла участников шоу «Поймай меня, если сможешь» — только взгляните на ее преображение

Пока участники креативили с костюмами, Валя Карнавал пошла другим путем Источник: пресс-служба «Россия 1»











Если российские звезды не поют, значит, в этот момент они сами угадывают тех, кто поет. Вот и во втором сезоне шоу «Поймай меня, если сможешь» (12+) певцам, ведущим и актерам предстоит проявить музыкальный слух, интуицию и смекалку. Их задача — угадать, кто из 18 зрителей не обладает вокальными данными и пытается их обмануть. На кону — один миллион рублей, и звезды будут стараться изо всех сил.

Проект стартует 16 мая. В каждом выпуске участвуют две команды: «Звезды» и «Участники». Задача первой команды — посмотреть номера от обычных телезрителей и выявить тех, кто выступает под фонограмму, а не поет вживую. «Участники», напротив, должны убедить «Звезд» в своем вокальном таланте, даже если они поют под фонограмму.

Понять, кто действительно умеет петь, сложно, но кто умеет пользоваться выпрямителем — на раз-два Источник: пресс-служба «Россия 1»











Ведущий шоу Владимир Маркони признается, что угадать, кто из участников не умеет петь, безумно тяжело, и он сам нередко промахивается.

— Я вместе с нашими звездами пытаюсь догадаться по каким-то движениям, мимике, по тому, как выступающие держат микрофон. Но часто решение бывает ошибочным, так как наши участники хорошо подготовлены! — рассказал Маркони. — Если честно, я радуюсь за наших звезд, когда они угадывают. Но я радуюсь и за наших участников, когда они забирают свои баллы в этом азартном противостоянии. Мы как на веселых саночках едем по веселым приключениям.

Сразу и не скажешь, что сияет сильнее: задорная улыбка Маркони или его золотой микрофон Источник: пресс-служба «Россия 1»











Создатели собрали очень сильные команды звезд в этом сезоне, многие из которых провели на сцене не один десяток лет и знают все тонкости выступлений. Искать «обманщина» будут: Лариса Долина, Евгений Петросян, Игорь Николаев, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Валерия, Алексей Чумаков, Клава Кока, Анна Ковальчук, Катя Лель, Иосиф Пригожин, Мария Миронова и многие другие.

Новый выход Клары Новиковой и новое доказательство, что даже в 78 лет можно выглядеть на 30 Источник: пресс-служба «Россия 1»











К команде звезд также присоединилась Валя Карнавал. Для молодой певицы это первый опыт участия в подобном шоу.

— Определить поющих участников — задача не из легких! Участники действительно очень старались запутать нас, и это добавляло азарта в игру. Поначалу я терялась в догадках, но затем быстро освоилась, и у меня стало получаться угадывать, — поделилась блогер.

После поступления в университет Валя Карнавал старается не выделяться среди одногруппников и всё чаще появляется в простой подростковой одежде Источник: пресс-служба «Россия 1»











Артистка подготовилась к соревнованию основательно и не только в музыкальном плане. Фанатов поразил новый облик Вали после пластической операции. Молодой звезде, которая когда-то дала отпор Ларисе Долиной, теперь предстояло играть с ней в одной команде, и, кажется, она не хотела, чтобы ее узнали, и преобразилась.

— Валя раньше была действительно как кукла, красавица, а сейчас вроде бы всё идеально, но уже совсем другой человек, переделала много чего, и что это за кофта и юбка, как из стока, дешево и некрасиво, — негодует одна из зрительниц.

— Валя себя переделала как куклу, — сравнивают комментаторы.

— Хорошенькая девочка, но уже перебор с тюннингом и сексуализацией, — подмечает фанатка.

— Это тот пример, когда девочка посредственной внешности вытянула лотерейный билет в «ТикТок» и облагораживает себя. С такими деньгами, конечно, и то, и это делает, — пишут в комментариях.