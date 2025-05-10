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Развлечения Подробности «Я постоянно чем-то занята»: как изменилась жизнь 71-летней фанатки BTS после популярности в соцсетях

«Я постоянно чем-то занята»: как изменилась жизнь 71-летней фанатки BTS после популярности в соцсетях

Валентина Ельцова рассказала о планах поехать в Корею и личном блоге

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1 комментарий
71-летняя фанатка BTS набирает популярность в соцсетях | Источник: Арина Шевчук71-летняя фанатка BTS набирает популярность в соцсетях | Источник: Арина Шевчук

71-летняя фанатка BTS набирает популярность в соцсетях

Источник:

Арина Шевчук

В начале 2025 года в соцсетях стали вирусными ролики пенсионерок из разных городов России, которые фанатеют от корейской музыкальной группы BTS. Одной из знаменитостей стала бабушка ярославского блогера Арины Шевчук. Ролики с 71-летней Валентиной Ельцовой набирают миллионы просмотров. У любительницы k-pop-культуры появились свои поклонники и личный блог.

О том, как изменилась жизнь Валентины Ельцовой после популярности в соцсетях и как она готовится к осуществлению главой мечты в своей жизни — поездке в Корею, читайте в этом материале.

Жизнь после популярности в соцсетях

Валентина Ельцова живет в Кирове, а внучка ее — в Ярославле. Всё началось с того, что зимой, когда Арина гостила у бабушки, решила записать ролик про ее хобби. Он завирусился и набрал рекордное число просмотров.

Тот самый ролик, который залетел на более чем 1 миллион просмотров

Источник:

arinashevchukk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вскоре было принято решение завести для Валентины Ельцовой личную страницу в соцсетях, где она будет вести свой блог про жизнь и любовь к BTS.

«Жизнь, конечно, изменилась. Очень много дел появилось. Я постоянно чем-то занята, у меня такого не было раньше. Теперь мне всё время надо что-то делать: снять видео, ответить на сообщения. Одним словом, жизнь бьет ключом», — поделилась с 76.RU Валентина.

В конце января 2025 года наша героиня завела личный блог, где рассказывает о своей жизни. За три месяца пенсионерка набрала более 11 тысяч подписчиков.

«Внучка опять же подтолкнула к идее ведения личного блога. Сказала: „Давай попробуем: ты будешь снимать, как ты живешь, расскажешь, чем ты занимаешься, а я — монтировать“. Я согласилась, было интересно, что из этого выйдет. Люди стали подписываться, ответственность появилась перед ними», — рассказала Валентина.

<p>Валентина Ельцова</p><p>Валентина Ельцова</p>

Дети все выросли, так что у меня из дел только быт: готовка, уборка, огород. Планирую об этом и снимать видео.

Валентина Ельцова

фанатка группы BTS

Идеи роликов Валентина Ельцова продумывает совместно с внучкой. Потом она снимает видео, а Арина — монтирует ролики.

Как фанатка BTS покоряет соцсети

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

Про поездку в Корею

В одном из роликов Валентина Ельцова поделилась, что мечтает поехать в Корею.

«Это несбыточная мечта. Я побываю в Корее, наверное, только уже в следующей жизни, если она есть», — с грустью отметила фанатка BTS.

Эти слова тронули подписчиков Арины, и они решили собрать деньги на путешествие мечты. Меньше чем за две недели добрые люди выслали около 100 тысяч рублей. Теперь Валентина Андреевна планирует поездку в Корею.

«Заграничный паспорт уже готов. Но поехать хотим в сентябре, а то летом там очень жарко. У меня давление скачет, поэтому лучше в более прохладную погоду путешествовать», — отметила наша собеседница.

В начале весны 2025 года Валентина Ельцова впервые приехала в Ярославль | Источник: Арина ШевчукВ начале весны 2025 года Валентина Ельцова впервые приехала в Ярославль | Источник: Арина Шевчук
Здесь у нее живет внучка с мужем | Источник: Арина ШевчукЗдесь у нее живет внучка с мужем | Источник: Арина Шевчук
На фото Валентина Ельцова с внучкой Ариной | Источник: Арина ШевчукНа фото Валентина Ельцова с внучкой Ариной | Источник: Арина Шевчук

В Корею Валентина поедет вместе с внучкой Ариной. Правда, они пока не решили, будут ли покупать тур или полетят самостоятельно.

«Я у многих интересовалась, во сколько может обойтись поездка. Отмечают сумму в 250 тысяч рублей на одного человека. Хотелось бы увидеть основные достопримечательности. Туром было бы проще. Решим ближе к делу, всё зависит от финансов».

<p>Валентина Ельцова</p><p>Валентина Ельцова</p>

Благодаря неравнодушным людям, которые прониклись моей историей, исполнится моя мечта.

Валентина Ельцова

фанатка группы BTS
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Корейская группа
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Комментарии
1
Гость
8 минут
Внучка укусила и обратила
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