Ее ролики набирают миллионы: 70-летняя бабушка стала звездой соцсетей благодаря BTS. Видео

Бабушка любит корейскую группу BTS Источник: Валентина Ельцова











В начале 2025 года в соцсетях завирусились ролики, в которых бабушки из разных уголков России, и не только, признаются в любви к корейской группе BTS. Женщины собирают плакаты с портретами молодых исполнителей, игрушки и другую атрибутику, связанную с артистами k-pop.

В тренды попала бабушка ярославского блогера Арины Шевчук. Один из первых роликов с 70-летней Валентиной Ельцовой набрал более 1,1 миллиона просмотров. После этого поклонники BTS со всей России стали отправлять бабушке посылки с подарками и даже собрали 100 тысяч рублей на ее путешествие мечты в Корею.

История бабушки, которая очень любит корейскую группу BTS Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

«Не ожидала такой популярности»

Валентина Ельцова уже около пяти лет увлекается творчеством корейской группы BTS. Всё началось спонтанно.

— Мне в TikTok начали попадаться видео про BTS. Я тогда подумала: «А что это за такие ребята? Они так хорошо танцуют. Да и какие они симпатичные. Надо узнать, что это за группа такая». Нашла их на YouTube, стала смотреть их ролики, искать видео про исполнителей. Так меня и затянуло, — рассказала в беседе с 76.RU Валентина Ельцова.

Сначала мне больше нравился Чимин из группы. Сейчас — Чунгук. Он очень здорово поет, талантливый парень, перфекционист во всём. Валентина Ельцова фанатка группы BTS

BTS — южнокорейская музыкальная поп-группа. Коллектив состоит из семи парней под псевдонимами RM, Чин, Сюги, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Джонгук. Проект запустила в 2013 году звукозаписывающая компания Big Hit Entertainment. Сначала артисты выступали только в Южной Корее, а потом стали ездить по всему миру. В 2018 году коллектив получил орден «За заслуги в культуре» от президента Кореи. Самому младшему участнику — 27 лет, старшему — 32 года.

Тот самый ролик, который залетел на 1,1 миллиона просмотров Источник: arinashevchukk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Хотя пенсионерка отлично разбирается в соцсетях, личные страницы она до недавних пор не вела. Ролик записала и выложила в интернет ее внучка Арина. Она как раз лайфстайл-блогер. Основной ее контент — зарисовки из повседневности. Интервью с бабушкой стало экспериментом, который обернулся успехом.

— Я, конечно, была в замешательстве, когда узнала о количестве просмотров. Никак не ожидала, что такое может случиться. Когда мне Арина предложила записать интервью, я согласилась. Подумала: «Подниму немножко ей просмотры». Но и не могла представить, что это всё наберет такую популярность и все будут меня лайкать.

Собрали 100 тысяч на путешествие мечты

В одном из роликов внучки Валентина Ельцова поделилась, что мечтает поехать в Корею.

— Это несбыточная мечта. Я побываю в Корее, наверное, только уже в следующей жизни, если она есть, — с грустью отметила фанатка BTS.

Эти слова тронули подписчиков Арины, и они решили собрать деньги на путешествие мечты. Меньше чем за две недели добрые люди выслали около 100 тысяч рублей. Теперь Валентина Андреевна вся в заботах о планируемом отпуске.

— Я когда узнала о сборе, сказала Арине, что это как-то неудобно, — вспоминает свои эмоции в тот момент наша собеседница. — Да и одна я не смогу поехать, потеряюсь там. Внучка согласилась отправиться в Корею вместе. Сумму собрали. Этого, конечно, маловато, но я не буду просить больше. Может, внук добавит, и я накоплю к тому моменту, и поедем.

Из плюсов поездки в Корею — не нужна виза. С 2014 года для граждан России действует безвизовый режим. Находиться в стране разрешено до 60 дней. Нашей героине из документов остается только оформить заграничный паспорт.

— Мы поездку планируем на осень, потому что летом я не смогу перенести корейскую жару, у меня гипертония, — отметила Валентина Ельцова. — Не знаю, получится ли попасть на концерт BTS, на этот период у них пока не запланировано выступлений, но хоть пройдусь по достопримечательностям в Корее.

Пока одни подписчики отправляют бабушке деньги, другие дарят сувениры с BTS. Внучка Валентины опубликовала адрес пункта выдачи заказов рядом с домом пенсионерки. Теперь люди со всей страны шлют бабушке плакаты и значки с корейскими певцами.

Родилась в поселке, работала на заводе

Живет Валентина Ельцова в Кирове с мужем. В свободное время отсматривает обновления в соцсетях любимых исполнителей, занимается домашними делами, готовит, убирается и принимает у себя внуков. Всё как у многих бабушек.

— Я родилась и выросла в поселке Созимский в Кировской области. Окончила техникум по целлюлозно-бумажному производству. Пошла работать на целлюлозный завод. До пенсии там и проработала, — рассказала наша собеседница.

Пенсионерка уже пятый год фанатеет по корейской группе BTS Источник: elcovava / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Родные Валентины не сразу поняли ее увлечение корейской группой.

— Родные и близкие относятся к моему увлечению с удивлением. Муж был против, но теперь относится нейтрально. Говорит: «Раз нравится, занимайся». Сначала он подумал, что у меня крыша едет. Дочки тоже с опаской восприняли эту информацию. Я старалась показать им, что не сошла с ума. Группа BTS мне просто нравится. Ну они меня поняли. Можно сказать, я убедила их, — объяснила наша собеседница.

Поклонница k-pop любит собирать плакаты и другие памятные вещи, связанные с группой. В 2022 году Валентина даже ходила в кинотеатр на трансляцию концерта BTS. Правда, разделить свою любовь к группе нашей собеседнице не с кем. Никто из знакомых не интересуется корейской музыкой. Через соцсети бабушка нашла несколько подруг, но они живут в других городах. Поддерживать общение удается только по переписке.

Но Валентина Андреевна старается не расстраиваться из-за этого. Песни любимой группы ее мотивируют и дарят положительные эмоции. А ей большего и не надо.