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Развлечения Интервью «Жюри я сочувствую»: певец Алексей Гоман рассказал о закулисье шоу «Три аккорда», хейтеров и новые проекты

«Жюри я сочувствую»: певец Алексей Гоман рассказал о закулисье шоу «Три аккорда», хейтеров и новые проекты

Очаровать мэтров и зрителя помогла фраза, которую он учил 30 лет

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В каждом новом выпуске Алексей выходил на сцену в новом амплуа | Источник: «Три аккорда» / Первый каналВ каждом новом выпуске Алексей выходил на сцену в новом амплуа | Источник: «Три аккорда» / Первый канал

В каждом новом выпуске Алексей выходил на сцену в новом амплуа

Источник:

«Три аккорда» / Первый канал

На Первом канале завершилось музыкальное шоу «Три аккорда» (16+). Один из его участников — Алексей Гоман, российский певец, победитель конкурса «Народный артист» (16+) и киноактер. 51.RU спросил у него, какой опыт получил в этом популярном проекте и что изменилось в карьере. Также певец рассказал, была ли у него обида на жюри, как он относится к хейтерам и важно ли было победить в этой творческой гонке.

Что дают шоу и нужно ли попадать в тренды

Многие зрители «Трех аккордов» заново открыли для себя Алексея Гомана: он был максимально разным, не изменяя при этом себе. Мы спросили у артиста, ощущал ли он борьбу, открыл ли в себе что-то новое.

— Никаких открытий, никакой борьбы, пел в удовольствие, как и на своих концертах. Ну разве что театрализованность номеров была в новинку в каком-то смысле, но опять же, все в удовольствие.

 Были амбиции обойти всех по баллам в 10-м выпуске? Не демотивировал ли вас как артиста этот постоянный рейтинг?

— Думаю, соревновательный момент был интересен только зрителям и победителю. Я не обращал на это внимания. Не считал баллы. Была цель сделать 10 музыкальных номеров, и сделать их хорошо. И если каждый артист в передаче сделает так же, получится отличное шоу.

Алексей смотрелся органично в любом образе | Источник: «Три аккорда» / Первый каналАлексей смотрелся органично в любом образе | Источник: «Три аккорда» / Первый канал

Алексей смотрелся органично в любом образе

Источник:

«Три аккорда» / Первый канал

 Появился ли за время проекта больший отклик в Сети или, может быть, увеличилось количество зрителей на концертах?

— Внимание зрителей всегда приятно. Знаете, новые люди постоянно приходят в соцсети, по разным причинам. Участие в «Трех аккордах», возможно, привлекало ко мне внимание тех, кто смотрит шоу.

 Интересно было бы узнать ваше мнение про феномен ансамбля народной музыки «Золотое кольцо», который собирает огромные залы, включая молодых зрителей. Как артисту попасть в подобный тренд? Или это всегда загадка и случайность?

— Простите, я не хочу забивать себе голову трендами и тем более попытками куда-то попасть. Я в этом ничего не понимаю. Предпочитаю заниматься творчеством. За «Золотое кольцо» рад.

 С кем из артистов шоу вам удалось сблизиться? Или они были соперниками в первую очередь?

— Я тут ни с кем не соревнуюсь, поэтому называть уважаемых коллег соперниками не хотел бы. Мы все поддерживали друг друга. С Зарой давно знакомы, я ее обожаю и как артиста, и как человека. С кем не был знаком лично до участия в шоу, и кто оставил после себя приятные впечатления: Burito, Виктория Гиссен — потрясающая девушка, Иван Замотаев — скромный, обаятельный и очень талантливый человек, Ольга Будина, Лада Дэнс, Серега, Анна Седокова, Александр Домогаров… Ах, кажется, перечислил всех. Ну что делать. Приятные люди.

«Я всегда жюри по-хорошему сочувствую»

Александр Новиков и Александр Розенбаум были постоянными судьями в шоу | Источник: «Три аккорда» / Первый каналАлександр Новиков и Александр Розенбаум были постоянными судьями в шоу | Источник: «Три аккорда» / Первый канал

Александр Новиков и Александр Розенбаум были постоянными судьями в шоу

Источник:

«Три аккорда» / Первый канал

Любой конкурс, а «Три аккорда» — это именно такой формат, подразумевает оценку. Однако Алексей Гоман относится к роли жюри с пониманием:

— У меня давно толерантность к словам жюри в любом конкурсе. Сам сидел в жюри не раз, и это тяжелая работа. Я всегда судьям по-хорошему сочувствую. Основной костяк в «Трех аккордах» — люди-легенды: Александр Розенбаум, Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Трофим. Я готов был принимать из их уст любую информацию, даже самую неприятную. Спасибо этим уважаемым людям, что меня не обижали.

 «Пароход», «Молодая», «Эти глаза напротив» — эти и другие хиты вне времени вы уже спели в проекте для россиян. А какое из всех выступлений вам далось особенно непросто? Каким вы гордитесь? Где, оглядываясь назад, хотели бы что-то исправить?

Алексей на сцене с другими участниками в финальном выпуске | Источник: «Три аккорда» / Первый каналАлексей на сцене с другими участниками в финальном выпуске | Источник: «Три аккорда» / Первый канал

Алексей на сцене с другими участниками в финальном выпуске

Источник:

«Три аккорда» / Первый канал

— Все номера, где нужно было много бегать, подниматься по лестницам и одновременно петь, сбивали дыхание. Хотелось бы больше времени на их подготовку. Просто чтобы благозвучнее петь. Но ничего исправлять не нужно. Все были в равных условиях, пару прогонов, и в эфир. А любимая песня… Лишней песни на этой передаче не было. Но если вам нужны точные данные, то финал с «Желтым ангелом» Вертинского и «Песней поручика», которой научила меня моя мама.

 Вы просматривали выпуски после того, как они выходили? С кем обычно делали это?

— Смотрел, когда была возможность. Всегда один. Все выводы и самокритику оставляю при себе. Номера других участников, конечно, тоже смотрел. Особенно те, которые не видел, [сидя] в гримерке во время съемок. И только с целью насладиться талантом выступающего артиста.

 Интересно, как ваши близкие поддерживали вас, смотрели ли выпуски, обсуждали ваши номера?

— Мнение близких, конечно, важно, на то они и близкие, доверие — важная составляющая. Наличие таких людей рядом, со своим честным мнением, поддерживает дух. Это вдохновляет работать над собой, чтобы выступить еще лучше. Оправдать ожидания и свои, и близких, и зрителей.

«Фразу учил лет 30»

Те самые строки, которые потребовали многолетней подготовки

Источник:

«Три аккорда» / Первый канал

 Судя по активности в Сети, зрителю особенно понравился «Поручик». Кто ставил номер, долго ли пришлось репетировать и как вы выучили эту фразу, которую никто не смог даже один раз повторить?

— Мама научила этой песне в детстве. Фразу учил лет 30. Номер ставили режиссеры программы — прекрасная семейная пара, как и все остальные номера других артистов во всех сезонах шоу «Три аккорда».

Для многих (включая жюри) стало открытием, что Алексей Гоман не только драматический актер, а весьма разносторонний артист. Номер «Там, среди пампасов» — очередное подтверждение тому, это яркая комедия. Сам артист говорит, что просто работал как умел.

— Я в кино снимаюсь, профессия актера идет параллельно с музыкальной работой. Рамок не ломал. Уровни не брал. Работал от души. Если вы улыбнулись во время просмотра, мне очень приятно, что у нас с командой получилось вызвать такие эмоции.

«Хейтеры, конечно, есть»

Алексей Гоман набрал 199 баллов и стал четвертым финалистом | Источник: «Три аккорда» / Первый каналАлексей Гоман набрал 199 баллов и стал четвертым финалистом | Источник: «Три аккорда» / Первый канал

Алексей Гоман набрал 199 баллов и стал четвертым финалистом

Источник:

«Три аккорда» / Первый канал

 У вас огромная база поклонников, а хейтеры есть?

— Конечно, есть. Хватает всех. Кто-то любит, кто-то нет. Жизнь в лучшем проявлении.

 — Читаете ли все эти потоки эмоций и мнений?

— Комментарии читаю, близко к сердцу не принимаю. Привык. Официально начал работать на большой сцене с 2003 года. Комментарии читал с появления форумов в интернете: никаких соцсетей тогда еще не было, а хейтеры уже были, так же, как и люди, которые писали добрые слова.

 Как много сил и времени требовал проект? Удавалось ли полноценно заниматься другими делами? Где в ближайшее время вас еще слушать и смотреть?

— Скорее пересмотреть. Шоу «Маска» на НТВ, например. Участвовал там в маске Сокола. Три с половиной месяца — эфир шоу «Маска» (12+) на НТВ параллельно с шоу «Три аккорда» на Первом, у которых был финал в один день. А слушать… Я часто выпускаю песни. Приходите в гости в социальные сети, там легче следить за событиями.

Ранее Алексей Гоман в большом интервью 51.ru рассказал о киносъемках и семье.

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Александра БалабаАлександра Балаба
Александра Балаба
Корреспондент
Алексей Гоман Шоу Три аккорда Первый канал Телепередача
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