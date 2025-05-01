«Жюри я сочувствую»: певец Алексей Гоман рассказал о закулисье шоу «Три аккорда», хейтеров и новые проекты

В каждом новом выпуске Алексей выходил на сцену в новом амплуа Источник: «Три аккорда» / Первый канал











На Первом канале завершилось музыкальное шоу «Три аккорда» (16+). Один из его участников — Алексей Гоман, российский певец, победитель конкурса «Народный артист» (16+) и киноактер. 51.RU спросил у него, какой опыт получил в этом популярном проекте и что изменилось в карьере. Также певец рассказал, была ли у него обида на жюри, как он относится к хейтерам и важно ли было победить в этой творческой гонке.

Что дают шоу и нужно ли попадать в тренды

Многие зрители «Трех аккордов» заново открыли для себя Алексея Гомана: он был максимально разным, не изменяя при этом себе. Мы спросили у артиста, ощущал ли он борьбу, открыл ли в себе что-то новое.

— Никаких открытий, никакой борьбы, пел в удовольствие, как и на своих концертах. Ну разве что театрализованность номеров была в новинку в каком-то смысле, но опять же, все в удовольствие.

— Были амбиции обойти всех по баллам в 10-м выпуске? Не демотивировал ли вас как артиста этот постоянный рейтинг?

— Думаю, соревновательный момент был интересен только зрителям и победителю. Я не обращал на это внимания. Не считал баллы. Была цель сделать 10 музыкальных номеров, и сделать их хорошо. И если каждый артист в передаче сделает так же, получится отличное шоу.

Алексей смотрелся органично в любом образе Источник: «Три аккорда» / Первый канал











— Появился ли за время проекта больший отклик в Сети или, может быть, увеличилось количество зрителей на концертах?

— Внимание зрителей всегда приятно. Знаете, новые люди постоянно приходят в соцсети, по разным причинам. Участие в «Трех аккордах», возможно, привлекало ко мне внимание тех, кто смотрит шоу.

— Интересно было бы узнать ваше мнение про феномен ансамбля народной музыки «Золотое кольцо», который собирает огромные залы, включая молодых зрителей. Как артисту попасть в подобный тренд? Или это всегда загадка и случайность?

— Простите, я не хочу забивать себе голову трендами и тем более попытками куда-то попасть. Я в этом ничего не понимаю. Предпочитаю заниматься творчеством. За «Золотое кольцо» рад.

— С кем из артистов шоу вам удалось сблизиться? Или они были соперниками в первую очередь?

— Я тут ни с кем не соревнуюсь, поэтому называть уважаемых коллег соперниками не хотел бы. Мы все поддерживали друг друга. С Зарой давно знакомы, я ее обожаю и как артиста, и как человека. С кем не был знаком лично до участия в шоу, и кто оставил после себя приятные впечатления: Burito, Виктория Гиссен — потрясающая девушка, Иван Замотаев — скромный, обаятельный и очень талантливый человек, Ольга Будина, Лада Дэнс, Серега, Анна Седокова, Александр Домогаров… Ах, кажется, перечислил всех. Ну что делать. Приятные люди.

«Я всегда жюри по-хорошему сочувствую»

Александр Новиков и Александр Розенбаум были постоянными судьями в шоу Источник: «Три аккорда» / Первый канал

Любой конкурс, а «Три аккорда» — это именно такой формат, подразумевает оценку. Однако Алексей Гоман относится к роли жюри с пониманием:

— У меня давно толерантность к словам жюри в любом конкурсе. Сам сидел в жюри не раз, и это тяжелая работа. Я всегда судьям по-хорошему сочувствую. Основной костяк в «Трех аккордах» — люди-легенды: Александр Розенбаум, Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Трофим. Я готов был принимать из их уст любую информацию, даже самую неприятную. Спасибо этим уважаемым людям, что меня не обижали.

— «Пароход», «Молодая», «Эти глаза напротив» — эти и другие хиты вне времени вы уже спели в проекте для россиян. А какое из всех выступлений вам далось особенно непросто? Каким вы гордитесь? Где, оглядываясь назад, хотели бы что-то исправить?

Алексей на сцене с другими участниками в финальном выпуске Источник: «Три аккорда» / Первый канал











— Все номера, где нужно было много бегать, подниматься по лестницам и одновременно петь, сбивали дыхание. Хотелось бы больше времени на их подготовку. Просто чтобы благозвучнее петь. Но ничего исправлять не нужно. Все были в равных условиях, пару прогонов, и в эфир. А любимая песня… Лишней песни на этой передаче не было. Но если вам нужны точные данные, то финал с «Желтым ангелом» Вертинского и «Песней поручика», которой научила меня моя мама.

— Вы просматривали выпуски после того, как они выходили? С кем обычно делали это?

— Смотрел, когда была возможность. Всегда один. Все выводы и самокритику оставляю при себе. Номера других участников, конечно, тоже смотрел. Особенно те, которые не видел, [сидя] в гримерке во время съемок. И только с целью насладиться талантом выступающего артиста.

— Интересно, как ваши близкие поддерживали вас, смотрели ли выпуски, обсуждали ваши номера?

— Мнение близких, конечно, важно, на то они и близкие, доверие — важная составляющая. Наличие таких людей рядом, со своим честным мнением, поддерживает дух. Это вдохновляет работать над собой, чтобы выступить еще лучше. Оправдать ожидания и свои, и близких, и зрителей.

«Фразу учил лет 30»

Те самые строки, которые потребовали многолетней подготовки Источник: «Три аккорда» / Первый канал

— Судя по активности в Сети, зрителю особенно понравился «Поручик». Кто ставил номер, долго ли пришлось репетировать и как вы выучили эту фразу, которую никто не смог даже один раз повторить?

— Мама научила этой песне в детстве. Фразу учил лет 30. Номер ставили режиссеры программы — прекрасная семейная пара, как и все остальные номера других артистов во всех сезонах шоу «Три аккорда».

Для многих (включая жюри) стало открытием, что Алексей Гоман не только драматический актер, а весьма разносторонний артист. Номер «Там, среди пампасов» — очередное подтверждение тому, это яркая комедия. Сам артист говорит, что просто работал как умел.

— Я в кино снимаюсь, профессия актера идет параллельно с музыкальной работой. Рамок не ломал. Уровни не брал. Работал от души. Если вы улыбнулись во время просмотра, мне очень приятно, что у нас с командой получилось вызвать такие эмоции.

«Хейтеры, конечно, есть»

Алексей Гоман набрал 199 баллов и стал четвертым финалистом Источник: «Три аккорда» / Первый канал











— У вас огромная база поклонников, а хейтеры есть?

— Конечно, есть. Хватает всех. Кто-то любит, кто-то нет. Жизнь в лучшем проявлении.

— Читаете ли все эти потоки эмоций и мнений?

— Комментарии читаю, близко к сердцу не принимаю. Привык. Официально начал работать на большой сцене с 2003 года. Комментарии читал с появления форумов в интернете: никаких соцсетей тогда еще не было, а хейтеры уже были, так же, как и люди, которые писали добрые слова.

— Как много сил и времени требовал проект? Удавалось ли полноценно заниматься другими делами? Где в ближайшее время вас еще слушать и смотреть?

— Скорее пересмотреть. Шоу «Маска» на НТВ, например. Участвовал там в маске Сокола. Три с половиной месяца — эфир шоу «Маска» (12+) на НТВ параллельно с шоу «Три аккорда» на Первом, у которых был финал в один день. А слушать… Я часто выпускаю песни. Приходите в гости в социальные сети, там легче следить за событиями.