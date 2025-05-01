«Всему виной активный пиар»: ярославна поехала в Калининград и разочаровалась. Ее мнение о городе

Что стоит посетить в Калининграде — в этом материале Источник: предоставлено героиней материала Настей











Немецкая архитектура, море, песчаные пляжи, сосновый бор и уютные кафе. Всё это есть в самой западной точке России. Догадались, о каком городе идет речь? Ну, конечно, о Калининграде.

На фоне разлива мазута в Черном море многие россияне выбирают этот направление для пляжного отдыха. Пик купального сезона в Калининградской области — июль и август. Турагенты прогнозируют в это время огромный наплыв туристов. Однако многие побывавшие в Калининграде отмечают — на самом деле туда не стоит ехать на две недели, будет достаточно и нескольких дней, в том числе длинных майских выходных.

19-летняя Настя из Ярославля прошлым летом побывала на побережье Балтийского моря. В беседе с 76.RU девушка рассказала о ценах и условиях проживания, назвала список достопримечательностей, которые точно стоит увидеть в Кенигсберге и объяснила, почему осталась разочарована одной из самых популярных туристических точек.

Кёнигсберг был основан в 1255 году. До середины XX века входил в германскую провинцию Восточная Пруссия. После окончания Второй мировой войны в 1945 году вошел в состав Советского Союза, в 1946 году был переименован в Калининград.

Как планировать маршрут

Бранденбургские ворота — одни из восьми сохранившихся городских ворот Калининграда Источник: предоставлено героиней материала Настей











Настя поехала в отпуск вместе с папой Анатолием. Семья любят путешествовать, вместе они побывали в десятках городов Центральной России. Калининград выбрали спонтанно — у девушки и ее отца были свободные пару дней. Когда поняли, что в это время можно смотаться в небольшой отпуск, сразу купили билеты.

— Мы давно хотели побывать в Калининграде, поэтому, не думая, купили билеты и полетели. Проблем с бронированием квартиры не было. На сервисе по поиску жилья и отелей мы минут за 10 нашли подходящий нам вариант в немецком доме рядом с Ботаническим садом, всего в двух километрах от самого центра. Это достаточно близко, иногда мы даже пешком до него доходили. Решили не останавливаться в гостинице поскольку там снимать жилье выходит дороже, да и супер удачных вариантов не было, — рассказала Настя.

Многие не против искуспаться в Балтийском море Источник: предоставлено героиней материала Настей











Ярославские путешественники провели в Калининграде три полных дня, и как отмечает наша героиня — этого было более чем достаточно. Все основные достопримечательности, которые находятся в центре, можно обойти в первый же вечер. В другие дни стоит ездить по области.

— От вокзала ходят «Ласточки», можно удобно и бюджетно доехать до основных туристических мест. Это плюс! — рассказала девушка.

Плюсы и минусы поездки

Кёнигсбергский собор — недействующий кафедральный собор, расположенный в историческом районе города Калининграда — Кнайпхофе Источник: предоставлено героиней материала Настей











По словам туристов, сохранившаяся немецкая и советская архитектура отражает переплетение исторических эпох. На улицах Калининграда чисто, фасады зданий ухожены.

— У них есть закон, который охраняет немецкие дома, следит за их состоянием, чтобы сохранить как можно дольше. Поэтому выделяется немало средств на немецкий фонд, его реставрацию, подключение к современным коммуникациям. Все дома там ухоженные и красивые, как и улицы в целом, — отметила Настя. — Еще заметила, что там мало бомжей, алкашей. Наша поездка выпала на выходные, собственно, когда и случаются все тусовки, видели одного-двух максимум выпивших людей на улице.

Такая красота в туристическом районе под названием Рыбная деревня Источник: предоставлено героиней материала Настей











Также девушка оценила организацию маршрутов общественного транспорта, больше всего ей понравились электрички.

— Там безумно удобная транспортная развязка при том, что Калининград — нелогичный город в плане расположения интересных мест. Но благодаря продуманной системе общественного транспорта, в принципе, добираться до всего удобно. Еще и скидки есть льготникам: 50% — школьникам и пенсионерам. Кстати, проезд там стоит дешевле, чем в Ярославле. В маленьких автобусах — 30 рублей, а во всём остальном транспорте — 28.

Всё про цены

Калининград находится на берегу Балтийского море Источник: предоставлено героиней материала Настей











В Калининград дочка с отцом летели из Москвы. Вместе с перелетом, проживанием и расходами на еду за три дня в 2024 году на двоих они потратили около 50 тысяч рублей.

— Билеты на самолет обошлись в 17 тысяч. Мы летели из Москвы, так дешевле и по датам нам подходило. Из Ярославля самолеты не летают. До столицы добирались на поезде — это еще 3–4 тысячи рублей. Около 5 тысяч вышла квартира. На еду потратили немного. В поездках у нас с папой как-то так получается, что едим немного. Преимущественно готовили сами, в квартире, которую снимали, была кухня. Цены на продукты примерно такие же, что и в Ярославле. В кафе средний обед обходился нам в 1000 рублей. В итоге поездка вышла около 50 тысяч рублей, — подчитал Анастасия.

Наша героиня заметила интересную тенденцию в ценах в Калининграде.

Что касается продуктов: заграничные — стоят по-обычному, а вот, что везут из России, конечно, дороже. Заметили, что молочка стоит больше. Настя путешественница — о поездке в Калининград

Что посмотреть в Калининграде за день

Настя также составила список основных достопримечательностей Калининграда и области, которые точно стоит увидеть.

— Рыбная деревня. Она представляет собой несколько домиков на берегу реки. Просто красивая локация для прогулки и фото. Также там есть кафе, рестораны. Цены средние — это вызвало у меня приятное удивление. Я думала, что в Калининграде будет всё очень дорогое, потому что он оторван от России. Но нет, с этим всё ок, — обратила внимание Настя.

На острове Канта находится Кафедральный собор XIV века и могила немецкого философа Иммануила Канта Источник: предоставлено героиней материала Настей











К впечатляющим достопримечательностям ярославна отнесла несколько классических локаций: уже озвученный туристический район Рыбная деревня, а также остров Канта.

— Он находится рядом с Рыбной деревней, буквально мост надо проехать. На острове — Кафедральный собор, могила Канта. Можно взять экскурсию и посмотреть все достопримечательности разом, — поделилась девушка.

На острове Канта стоит посетить Кафедральный собор и могилу философа Источник: предоставлено героиней материала Настей











Тем, кто любит выставки, девушка рекомендует заглянуть в Музей мирового океана.

— Мы внутрь не стали заходить, так как устали от музеев, но прошлись по территории. Вход свободный — это огромный плюс. Можно спокойно прогуляться у кораблей, пофотографироваться, — поделилась лайфхаком туристка.

Так снаружи Выглядит музей мирового океана А рядом пришвартованы корабли 1 из 2 Так снаружи Выглядит музей мирового океана Источник: предоставлено героиней материала Настей

Поглазеть на старинную немецкую архитектуру можно в районе Амалиенау.

— Амалиенау — район в Калининграде, который меньше всего пострадал в Великую Отечественную войну. Там находятся дома и виллы бывших немецких начальников. Нам там не понравилось. Настолько сильно отреставрированы дома, что не понятно, что из них относится к новым постройкам, а что к старым. В целом, такие же дома стоят по всему Калининграду, которые создают особую атмосферу региона.

Амалиенау — практически полностью сохранившийся в годы Второй Мировой войны район с немецкими виллами, построенными в XIX веке. Помимо архитектуры, его отличительная особенность — огромное количество зелени.

Интересный факт о Калининграде: на старых домах осталась немецкая нумерация домов. Каждый подъезд в здании имеет статус отдельного дома. Соответственно, у каждого свой номер В каждом подъезде начинается нумерация с единицы Исторический район Амалиенау знаменит застройкой начала XX века 1 из 3 Интересный факт о Калининграде: на старых домах осталась немецкая нумерация домов. Каждый подъезд в здании имеет статус отдельного дома. Соответственно, у каждого свой номер Источник: предоставлено героиней материала Настей

К основным курортам Калининградской области относятся Зеленоградск, Светлогорск, Балтийск и поселок Янтарный.

— Зеленоградск — миленький, уютный и стильный город. Красивая набережная, колесо обозрения. Достаточно часа, чтобы прогуляться по всем достопримечательностям. Куршская коса — там можно посмотреть Дюны, танцующий лес, посетить поселки в округе. Но как я уже ранее отметила, ожидать большего от этой локации не стоит.

Зеленоградск считается городом-курортом в Калининградской области От региональной столицы он находится в 40 километрах 1 из 2 Зеленоградск считается городом-курортом в Калининградской области Источник: предоставлено героиней материала Настей

Балтийск расположен в 49 километрах по трассе от Калининграда. Город находится в бухте Приморская, между Калининградским и Гданьским заливами.

— Балтийск. Сам по себе город очень серый и темный. Это объяснимо тем, что он раньше был закрытым военным городом. Из-за этого он вообще на туристов не рассчитан, в интернете тоже мало информации про него. Но как раз в этом городе есть что посмотреть. Красивый причал, много интересной немецкой архитектуры, шведская крепость Пиллау.

Балтийск находится в 60 километрах от Калининграда Источник: предоставлено героиней материала Настей











Многие здесь ездят на старых иномарках Источник: предоставлено героиней материала Настей











Куда без поселка Янтарный. Кажется, каждый в России знает, что именно здесь добывают ценный янтарь.

— Янтарный поселок — там безумно красивый пляж. Туда стоит отправиться, если хотите морской лежачий отдых. В поселке мало кафе и ресторанов, инфраструктура не очень развита. Янтарный мне очень сильно напомним наш Плес. Аналогичная дорожка вдоль моря, только у нас там Волга, — рассказала Настя.

В Янтарном поселке находится единственный в мире комбинат, добывающий и перерабатывающий янтарь Источник: предоставлено героиней материала Настей











За острыми ощущениями стоит завернуть в город Светлогорск, там находится необычная канатная дорога.

— Светлогорск мне очень напомнил российский юг, районы под Геленджиком. Просто один в один. Будто на Юге находишься, а не в Светлогорске. Узкие улочки, повсюду лавочки с суверенами. Также там можно покататься на фуникулерах, — добавила туристка.

В Светлогорске есть канатная дорога Источник: предоставлено героиней материала Настей











По итогам поездки наша героиня Настя для себя поняла, что размеренный и тихий ритм жизни Калининграда ей не подходит. Переезжать туда она бы точно не стала. А вот если бы решила вернуться, то уже с целью протестировать пляжный отдых.

— Во время путешествия в Калининград меня не покидало ощущение, будто я попала в прошлое, потому что в районах до сих пор висят старые пошарпанные вывески. Определенную ауру придает немецкая архитектура, и почему-то до сих пор, в 2024 году, люди ездят на старых иномарках: «Мерседесах», «Ауди», «Опелях», «Тойотах» 1985–1990 годов. Причем машины не разбитые, как у нас в Ярославле, а в идеальном состоянии. Видно, как хозяева за ними ухаживают. Так вот, старая иномарка на фоне немецкого дома создает свой вайб. Мне это прям очень понравилось.

Возможно, разочарование возникло из-за того, что я много где была в России, и меня сложно чем-то удивить. Настя путешественница — о поездке в Калининград

«Чересчур романтизируют»

Наша героиня честно признается — осталась разочарована Калининградом. Поскольку в Сети слишком часто показывают улочки с исторической застройкой, Куршскую косу и другие локации.

— В соцсетях чересчур романтизируют Калининград и достопримечательности в области — например, Куршскую косу. Когда планировала поездку, то много читала разных блогеров, где они не просто рекомендовали, а даже настаивали посетить это место. На самом деле я не знаю, зачем ехать на Куршскую косу, там ничего особенного. Очень расстроились, что целый день потратили просто так.

По словам Насти, если и ехать в Калининград, то на пару дней. Этого более чем достаточно, еще и время будет поскучать.

Туристка отметила особую атмосферу на улицах Калининграда Источник: предоставлено героиней материала Настей











Девушка считает, что многие блогеры, показывая идеальную картинку, создают туристам нереалистичный образ региона.

— Всему виной, наверное, активный пиар Калининграда в соцсетях. Когда говорят: «Этот город обязательно надо посетить, там круто и так много интересного». А на самом деле, интересных мест — на пальцах пересчитать. Получается чересчур распиарено, на деле — фигня. Насмотревшись блогеров, я и стала в голове идеализировать картинку, а приехала, и меня не покидало ощущение, что это обычный город России, — рассказала она.