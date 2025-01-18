Отдыхать больше негде: разлив мазута в Черном море грозит туристическому сезону на популярных заграничных курортах

Волонтеры не теряют надежды спасти российские пляжи Источник: Валерия Дульская / 93.RU











«Языки мазута» от разлива в Керченском проливе могут дойти до Абхазии и Грузии, Турции, Румынии и Болгарии, где россияне любят проводить свой летний отпуск. Об этом заявил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

— Затронуть Абхазию, Грузию, Турцию может. До Турции может дойти с востока. На западном берегу — Румынию, Болгарию. И, конечно, Одессу и окрестности, — сообщил ученый в беседе с РБК.

Виктор Данилов-Данильян — российский ученый. Он возглавлял Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов с 1991 по 1996 год, Госкомитет по охране окружающей среды с 1996 по 2000 год, а сейчас является научным руководителем Института водных проблем РАН.

Россия не должна остаться одна с текущей проблемой. Болгария, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Украина в 1992 году подписали Бухарестскую конвенцию о защите Черного моря от загрязнения. Стороны договорились принимать все необходимые меры.

Ученый отметил, что точно спрогнозировать, куда именно пойдут «языки мазута», сложно. Однако загрязнения под Феодосией, Коктебелем, Судаком, Ялтой, Балаклавой, Севастополем произошли именно из-за них. При этом многие участки побережья мазут еще не затронул.

— Хотя никто не может дать никаких гарантий, может быть, еще и придет, — подчеркнул Данилов-Данильян.

Волонтеры собирают в мешки мазут на берегу Источник: Юрий Озаровский / Telegram

Ученый напомнил, что мазут не растворяется в воде, так что при соприкосновении кожи с веществом можно получить ожог, аллергическую реакцию и экзему. Поэтому он рекомендовал соблюдать осторожность и тщательно выбирать место для отдыха.

В это же время в Cети стали распространяться кадры не только загрязнений на пляжах. Огромное количество мазута нашли на дне возле курорта Витязево, близ Анапы. Когда море прогреется, все загрязнения могут всплыть.

Дно возле анапских курортов Источник: Земля касается каждого / Telegram

При этом туристы не торопятся отменять отдых на черноморском побережье. Массовых аннуляций забронированных туров пока нет. Будущее зависит от того, насколько быстро очистят пляжи.

В компании «Алеан» уточнили, что за период с 16 декабря по 9 января доля аннуляций туров на лето в Анапу составила 28% — это на 10% выше, чем годом ранее.

— Массово аннулировать туры на лето россияне не спешат, потому что путевки приобретали в рамках акции раннего бронирования по привлекательной цене, а отменить поездку без штрафа можно и за две недели до заезда, — объяснила коммерческий директор Оксана Булах.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин не исключил, что катастрофа приведет к снижению цен на отдых.

— Я думаю, что это очень вероятно произойдет, когда станет известно об окончании ликвидации ЧС. Это будет полезно сделать, чтобы активизировать покупки туристов. Сейчас отели взяли паузу, тоже ждут информации, многие сами участвуют в очистке побережья, — объяснил Ромашкин.

При этом до начала курортного сезона остается чуть больше четырех месяцев. Ситуация с мазутом еще может измениться, и не раз. Уже сейчас можно заметить, как хорошо постарались те, кто занимался уборкой.

Власти показали, как почти за месяц изменилась картина на пляжах Анапы Источник: opershtab23 / Telegram