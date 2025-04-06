«Встал и ушел»: на шоу «Маска» в шаге от полуфинала выгнали Огурчика — кто был в костюме

Тот случай, когда образ в жизни и в шоу оказались абсолютно разными Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











В шестом сезоне шоу «Маска» (12+) выбыло уже больше половины участников. Чем ближе финал, тем сложнее членам жюри и зрителям выбирать, кто должен отправиться домой, а вопрос, какой артист скрывается в костюме, вызывает нешуточные дискуссии. В девятом выпуске горячий спор между членами жюри разразился из-за Огурчика.

Овощной участник открыл выпуск и не стал отказывать себе в удовольствии уже по традиции немного поязвить. После приветствия он сделал судьям подарки со смыслом. Киркоров получил шкатулку с неприкосновенным запасом перьев, которые якобы собрали с его концертов, Костюшкину преподнесли протеин из манки, Тимуру Родригезу — талантливое сало, которое съешь и научишься петь, а Валерия получила ведро. Нет, не чтобы мыть полы, а чтобы было удобно вместе с Пригожиным выносить сор из избы. Регине Тодоренко достался необычный букет.

— Регина, знаете, что это за травка? Это «фильтруй базар» травка. Тот, кто ее потребляет, говорит много, но никогда не болтает лишнего, — прокомментировал подарок Огурчик.

Жюри приняло сюрпризы с улыбкой и благодарностью и, кажется, совсем не обиделось, но после танго бешеного огурца, которое участник исполнил в сомбреро и пончо под песню «Ах, эти черные глаза», на бурные комплименты оказались скупы. Больше всех хвалил участника Костюшкин.

— Дайте Огурцу народного! Я болею за тебя. Я рад, что с каждым новым номером ты рвешь границы и рвешь свою горькую попку, я хочу, чтобы ты дошел до финала, — поддержал одну из своих любимых масок Стас. Но желанию певца было не суждено сбыться, и зрители отправили Огурца в номинацию на выбывание.

В новом выпуске Страус появилась с третьим глазом, но это не помогло ей предвидеть, что она тоже попадет в номинацию на выбывание. Во время своего выступления она заявила, что ей открылось — в прошлой жизни она была египетской царицей, Клеопатрой. В этом образе она спела песню «Любимка».

— Солидная биография у вас в прошлом, а предки какие, поэтому вы у нас искусница. Вы такая эстетная, такой инфлюенс нового стиля, — раздал комплименты король эстрады.

Регина Тодоренко не стала тратить время на похвалу и решила преподнести Страусу подарки — тренажер для челюсти и для подкачки внутренней стороны бедра.

Прежде чем отдать тренажер Страусу, жюри решило протестировать его на себе Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











— Я не просто так принесла эти девайсы. В прошлом вы бывшая спортсменка, а сейчас вы актриса, которую любит вся страна. У меня появилась идея, что такое отчебучивать на сцене может Кристина Асмус, — выдвинула версию Тодоренко.

Третьего номинанта на выбывание в девятом выпуске не было. Зрители хотели отправить домой Сокола, но он воспользовался иммунитетом, который выиграл в первом выпуске, и не попал на финальное голосование.

Между Огурцом и Страусом жюри выбрало снять маску с первого. Перед тем как раскрыть интригу, каждый в коллегии должен был назвать свою версию, кто находится в костюме, и тут начались споры. Тимур Родригез назвал Сергея Минаева, его поддержали Киркоров и Валерия. У Регины Тодоренко оказалось две версии — Оскар Кучера и Сергей Соседов, чтобы не выбирать, она предложила Костюшкину взять одного из них, когда она озвучит другого. Валерия поддержала коллегу, сославшись на то, что у Стаса никогда нет своей версии. Певца это сильно возмутило:

— Почему такое неуважение ко мне? У меня есть версия. Мне, однако, нравится эта передача. Все нормальные, и, чтобы оттеняли, пригласили одного идиота — это Стас Костюшкин.

Здесь в спор вступил Киркоров и напомнил о том, что Костюшкин до этого соглашался с его вариантом о Сергее Минаеве.

— Серега — да, легендарный, да, но не Минаев. Я говорил о рэпере Сереге «Черный бумер», — назвал свою версию Стас.

Валерия и Киркоров посчитали это переобуванием и не стали воспринимать слова Костюшкина всерьез.

— Всё, до свидания. Встал и ушел, — поставил точку в споре Киркоров.

Когда Огурчик снял верх костюма, под ним оказался Азамат Мусагалиев, а точнее, его маска. Участник прочитал целый монолог в стихах, прежде чем показать свое настоящее лицо.

Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











— История знает разные примеры, как быть звездой и не терять лица, но кто же знал, что под закат карьеры я выйду к людям в маске Огурца. Жюри мне браво, бис кричало хором, и, выпучив огромные глаза, смотрел мне почему-то в рот Киркоров: «Там Азамат!» — и пальцем показал. На самой дальней грядке под забором они, поставив Гиннесса рекорд, скрестили кабачки и мухоморы, и вышел новый огуречный сорт, в научном замешательстве кромешном они решают, как его назвать. Одни считают — Азамат, конечно, но только там совсем не Азамат, — произнес участник и снял маску, под которой появилось лицо рэпера Сереги.

Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











Пока жюри пребывало в шоке, а Костюшкин радовался тому, что отстоял свою версию, Серега решил не изменять своему образу и сказал:

— Ну что, ребята, от людей, которые выкинули Коровку в первой серии, я другого и не ожидал. Путь Огурца в любом случае был достойным. Шоу должно продолжаться, врубай музон, — были последние слова артиста, перед тем как он исполнил на бис песню группы «Ленинград» WWW.