Самый ностальгический тест: угадайте известного актера из СССР по первой роли в кино

Сегодня мы помним знаменитых советских актеров по классике кино. Но артисты становятся известными далеко не с первых ролей. Кому-то, прежде чем подобраться к народной славе, приходилось сняться в десятке картин. И лишь редкий зритель вспомнит, как выглядели актеры в начале творческого пути. А у вас получится узнать артиста по его дебютному фильму? Попробуйте сделать это в нашем тесте.