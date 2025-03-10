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Развлечения тест Самый ностальгический тест: угадайте известного актера из СССР по первой роли в кино

Самый ностальгический тест: угадайте известного актера из СССР по первой роли в кино

Сможете узнать любимых героев фильмов в молодости?

13 438
7 комментариев
Андрея Миронова вы наверняка узнали, а Анатолия Папанова в молодом человеке слева угадали? | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаАндрея Миронова вы наверняка узнали, а Анатолия Папанова в молодом человеке слева угадали? | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Андрея Миронова вы наверняка узнали, а Анатолия Папанова в молодом человеке слева угадали?
Источник:

Сегодня мы помним знаменитых советских актеров по классике кино. Но артисты становятся известными далеко не с первых ролей. Кому-то, прежде чем подобраться к народной славе, приходилось сняться в десятке картин. И лишь редкий зритель вспомнит, как выглядели актеры в начале творческого пути. А у вас получится узнать артиста по его дебютному фильму? Попробуйте сделать это в нашем тесте.

ТЕСТПройден 5466 раз
1 / 12
Вспомните эту девушку?
  • Светлана Светличная
  • Людмила Гурченко
  • Анастасия Вертинская
2 / 12
Сможете угадать, кто сыграл медсестру в этом фильме?
  • Наталья Варлей
  • Ирина Алферова
  • Татьяна Доронина
3 / 12
Что за актер стоит справа в кадре?
  • Александр Абдулов
  • Вячеслав Тихонов
  • Георгий Вицин
4 / 12
Через 20 лет после этих съемок актер в белой шапке в центре кадра станет одним из самых знаменитых актеров СССР. Узнаете?
  • Анатолий Папанов
  • Константин Скоробогатов
  • Сергей Бондарчук
5 / 12
Угадаете, что это за актриса?
  • Любовь Полищук
  • Вера Алентова
  • Маргарита Терехова
6 / 12
Сможете вспомнить, кто эта танцующая девушка?
  • Алиса Фрейндлих
  • Людмила Гурченко
  • Лариса Гузеева
7 / 12
Угадаете, что за актер сидит на задней парте?
  • Андрей Миронов
  • Александр Антонов
  • Григорий Александров
8 / 12
Что это за молодой актер, к которому тянет руки старец?
  • Василий Лановой
  • Юрий Яковлев
  • Олег Анофриев
9 / 12
Узнаете знаменитую актрису?
  • Светлана Дружинина
  • Лариса Лужина
  • Светлана Светличная
10 / 12
Как думаете, кто этот мужчина в красной рубашке?
  • Юрий Никулин
  • Игорь Старыгин
  • Владимир Басов
11 / 12
Что за актер играет солдата?
  • Юрий Аверин
  • Додо Абашидзе
  • Евгений Моргунов
12 / 12
А что за актриса снялась в этом фильме?
  • Надежда Румянцева
  • Ирина Алферова
  • Людмила Хитяева

Всем любителям советского кино мы рекомендуем пройти еще один кинотест, попробуйте угадать фильм по школьнику в кадре.

ПО ТЕМЕ
Тест Кино Фильмы Советские актеры Советское кино Актеры Артисты Ностальгия
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Комментарии
7
Гость
20 октября 2023, 22:58
Сомнение про актера в белой шапке, по-моему это не А.Папанов.
Инженер1
11 марта, 07:31
Всё таки Папанов. Первая роль в кино.
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