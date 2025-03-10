Самый ностальгический тест: угадайте известного актера из СССР по первой роли в кино

Сегодня мы помним знаменитых советских актеров по классике кино. Но артисты становятся известными далеко не с первых ролей. Кому-то, прежде чем подобраться к народной славе, приходилось сняться в десятке картин. И лишь редкий зритель вспомнит, как выглядели актеры в начале творческого пути. А у вас получится узнать артиста по его дебютному фильму? Попробуйте сделать это в нашем тесте.
- Светлана Светличная
- Людмила Гурченко
- Анастасия Вертинская
- Наталья Варлей
- Ирина Алферова
- Татьяна Доронина
- Александр Абдулов
- Вячеслав Тихонов
- Георгий Вицин
- Анатолий Папанов
- Константин Скоробогатов
- Сергей Бондарчук
- Любовь Полищук
- Вера Алентова
- Маргарита Терехова
- Алиса Фрейндлих
- Людмила Гурченко
- Лариса Гузеева
- Андрей Миронов
- Александр Антонов
- Григорий Александров
- Василий Лановой
- Юрий Яковлев
- Олег Анофриев
- Светлана Дружинина
- Лариса Лужина
- Светлана Светличная
- Юрий Никулин
- Игорь Старыгин
- Владимир Басов
- Юрий Аверин
- Додо Абашидзе
- Евгений Моргунов
- Надежда Румянцева
- Ирина Алферова
- Людмила Хитяева
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