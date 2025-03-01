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Развлечения тест «А чего это вы здесь делаете, а?»: попробуйте угадать советский фильм по школьнику в кадре. Тест

«А чего это вы здесь делаете, а?»: попробуйте угадать советский фильм по школьнику в кадре. Тест

Кино-то уже кончилось — отвечайте на наши вопросы

3 055
1 комментарий
Алису вы наверняка помните. Но наши вопросы будут посложнее | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталыАлису вы наверняка помните. Но наши вопросы будут посложнее | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

Алису вы наверняка помните. Но наши вопросы будут посложнее

Источник:

Многие из нас выросли на старых добрых советских фильмах. И так они запали в душу, что современное кино и смотреть-то порой не хочется. Если вы — один из настоящих ценителей советской классики, то докажите это! Только истинный киноман сможет угадать все фильмы по детям в кадре.

ТЕСТПройден 489 раз
Угадай фильм по школьнику
1 / 10

Из какого фильма эти дети, наряжающие елку?

  • Новогодние приключения Маши и Вити (0+)

  • Шла собака по роялю (12+)

  • Чук и Гек (0+)

  • Фантазеры (12+)

2 / 10

Из какого фильма этот летающий мальчик?

  • Приключения Электроника (0+)

  • Старик Хоттабыч (0+)

  • Пропало лето (0+)

  • Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные (0+)

3 / 10

В этом кадре больше школьников, чем кажется. А фильм это какой?

  • Сказка о потерянном времени (0+)

  • Королевство кривых зеркал (12+)

  • Фантазеры (12+)

  • По секрету всему свету (12+)

4 / 10

Явно идет какой-то урок. А что за фильм?

  • Весенние перевертыши (12+)

  • Чудак из пятого «Б» (0+)

  • Республика ШКИД (6+)

  • Первоклассница (0+)

5 / 10

С этим парнем на мотоцикле проблем быть не должно

  • Сто дней после детства (12+)

  • Приключение Электроника (0+)

  • Гостья из будущего (6+)

  • Ералаш (0+)

6 / 10

Сможете вспомнить, из какого фильма этот парень?

  • Удивительные приключения Дениса Кораблева (12+)

  • Нахаленок (0+)

  • Завтрак на траве (0+)

  • По секрету всему свету (12+)

7 / 10

Из какого советского фильма эти ребята?

  • Человек идет за Солцем (16+)

  • Кортик (0+)

  • Уроки французкого (0+)

  • Фантазеры (12+)

8 / 10

Эти девочки кажутся знакомыми… Но из какого они фильма?

  • Королевство кривых зеркал (12+)

  • Девочка и эхо (0+)

  • Кащей Бессмертный (0+)

  • Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен (6+)

9 / 10

Вспомните, откуда кадр?

  • Пятнадцатилетний капитан (12+)

  • Сказка о звездном мальчике (0+)

  • Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен (6+)

  • Пропало лето (0+)

10 / 10

Ну и напоследок — помните, откуда эта сцена?

  • Приключения Электроника (0+)

  • Старик Хоттабыч (0+)

  • Гостья из будущего (6+)

  • По секрету всему свету (12+)

Окунуться в ностальгию по советскому прошлому также можно в нашей игре «Угадай предмет из СССР»:

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Тест Развлечение Фильмы Кино Советское кино Школьник
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Комментарии
1
Инженер1
1 час
Хахаха! Жужужу! По секрету всему свету всему свету раскажу! Чего это потянуло на совклассику для детей? Видать бисгоняющий про буржуинчиков не могёт снять ничего?
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