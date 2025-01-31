Почему «Сигма-бой» возмутил Европарламент. Автор мирового хита рассказал о взлете трека и воспитании дочки-звезды

Источник: скриншот видео YouTube.com / Бэтси Girl











Песня «Сигма-бой» в исполнении школьниц Светы Чертищевой (Бэтси) и Маши Янковской в середине января ворвалась в топ-10 танцевального чарта Billboard. Трек обогнал новинки американских певиц Кэти Пэрри и Кеши, оказавшись на седьмом месте. Девочкам-подросткам 11 и 12 лет. Света живет в Петербурге, а Маша — в Москве. После взрывной популярности песня одновременно возмутила депутата Европарламента и православных активистов из «Сорока Сороков». Одни увидели пропаганду патриархата, а другие — сексуализацию подростков.

Источник: Михаил Чертищев / Vk.com











Автор «Сигма-боя» — петербургский композитор, музыкальный продюсер и отец одной из девочек Михаил Чертищев. Именно он превратил «Сигму» в «Сигма-боя», которого сейчас напевают по всей планете. Корреспондент «Фонтанки» поговорил с музыкантом о популярности трека и воспитании дочки-звезды.

Источник: Детское радио / RuTube

Как появился «Сигма-бой»

О тренде «сигма-фейс» петербуржец узнал от дочери. Михаилу Чертищеву понравилось описание и фонетическое звучание слова. Однако чего-то всё же не хватало. Композитор придумал добавить «бой» к «сигме». Так и появился «Сигма-бой». В треке, считает он, есть элемент народного звучания. Музыкант связывает это с тем, что учился играть на аккордеоне, много слушал и исполнял народную музыку. «Видимо, у меня она уже на подсознании», — сказал он в разговоре с журналистом.

Источник: Мария Янковская / Vk.com

— Объясните, пожалуйста, нашей взрослой аудитории, кто же такой этот «сигма-бой»?

— Это парень или взрослый мужчина, который пресыщен женским вниманием. Это внимание из-за переизбытка уже становится ему неинтересным. А в нашем концепте девчонки настолько интересные, что он еще проявляет знаки внимания к ним, что для «сигма-боя» несвойственно.

— В Сети пишут, что песню вы написали вместе с рок-музыкантом и автором хита «Девочка с каре» Муккой (Серафим Сидорин).

— Если мы говорим конкретно про «Сигма-боя», то здесь хуковую часть придумал я, он мне помог с фразами: «Каждая девчонка хочет танцевать с тобой». Куплеты — полностью заслуга Серафима. Я вообще в редких случаях залезаю в куплеты — как правило, прорабатываю самые главные и запоминающие части.

Как трек «Сигма-бой» стал популярен на Западе?

— Песню выложили в аккаунтах и социальных сетях, а дальше? Когда появилось понимание, что она пошла на взлет?

— Сразу. Вообще, с любым хитом понимание очень быстро приходит. Выкладываешь — и сразу видно, что люди начинают с ним делать клипы. Я начинаю обычно промокампанию со сниппетов — это вертикально снятые на телефон кусочки видео под самую запоминающуюся часть из песни. Я очень тщательно продумываю эти видеообразы, супруга моя придумывает танцы. Мы их долго утверждаем и корректируем. Светуся учит. Только после этого приступаем к съемкам.

— А как трек стал популярным на международном уровне?

— Я листал TikTok. Мне попался парень, который едет в метро с колонкой, а затем делает сальто. В ней (колонке. — Прим. ред.) играет «Сигма-бой». Обращаю внимание, что он где-то не в России. До этого мне весь «Сигма-бой» попадался только в русских трендах. Здесь вижу: это уже Германия.

У парня были огромные цифры на этом видео. Понимаю, что блогер с большой вероятностью снимет еще видео под наш трек, потому что у него в нем сильная активность. Так и произошло. Ходивший с колонкой парень получил свою долю популярности от трека, но в то же время помог нам его раскрутить. С него начался европейский резонанс.

Источник: TikTok

— Получается, необязательно, чтобы иностранцы, допустим, понимали слова трека. Главное — это сам звук?



— Конечно. Весь мир пел «Симпл Димпл Поп Ит Сквиш… если голова болит… и Роскомздрав не запретит» (песня в исполнении Светы Чертищевой, ставшая трендом в соцсетях несколько лет назад. — Прим. ред.). Китайцы это пели. Есть и другие популярные в мире русские треки. Знаете такое: «Между нами города-да-да-да»?



— Знаю, конечно.



— Он вообще очень популярен в Азии. Все азиаты пытаются его спеть, потому что в нем много звука «р», который они не выговаривают. Для них это новый челлендж, где азиат должен спеть четко на русском языке. Песне много лет, но там сейчас на нее внимание обратили.

Света Чертищева (Бэтси) — одна из исполнительниц «Сигма-боя»

Источник: Михаил Чертищев / Vk.com

— У меня племянницы есть возраста вашей дочери. Они, конечно, ее знают. Чувствуется, что на вашу дочь свалилась огромная слава?

— Слушайте… Это ощущается, когда мы выходим в какие-то места массового скопления людей. В школе, музыкальной школе и на хореографии уже давно все ее знают. Здесь не было момента: «О, ничего себе! У нас, оказывается, звезда». Там уже до этого все знали, что Светуся весьма популярный артист среди подростков.

Мы поняли, что сейчас пошла новая и сильная волна популярности, когда в магазины и кафе приходим… Сейчас тяжело ходить по ТРК, чтобы Светусю кучу раз не попросили сфотографироваться, снять ролик какой-то, «кружок» или тому подобное.

— Узнают только дети или еще и взрослые?

— Интересно, что в основном подростки вообще. Аудитория Бэтси — это не ее ровесники. Мы еще, кстати, летом заметили на «ВК Фесте». Обратили внимание, что автографы просили подростки — 13–15 лет.

— Мешает ли популярность учебе в школе? Я так понимаю, что Светлана ходит в обычную петербургскую школу.

— Мешает, конечно. Сейчас очень большая загрузка последняя из-за наших активностей. Половину недели проводим в Москве, а то, бывает, и больше. После этого нагонять достаточно тяжело. Одно дело — пропустить неделю по болезни, а дальше учиться. Когда такое на постоянной основе, то уже не успеваешь. Из-за этого недолюбливают учителя. Они настроены на то, что человек должен учиться, а не заниматься такими вещами. Их не волнует, пропустил ребенок по такой-то причине, карьера у него или нет. Им это вообще не интересно. У них посыл четкий — ребенок должен учиться.

Этот посыл на самом деле верный. Мы за то, чтобы наш ребенок учился. Но для нас карьера нашего ребенка тоже очень важна, если мы можем помогать с этим. Я занимаюсь музыкальным продюсированием, моя жена — хореограф. Глупо заниматься другими взрослыми или молодыми артистами вместо того, чтобы проводить время с семьей и заодно сформировать будущую карьеру своему ребенку.

Мы не фанатично смотрим, кстати. Это ее судьба. Если Светуся скажет, что ей надоело… Захочет стать, например, медиком или почувствует, что не получает от этого удовольствия, то мы с легкостью поймем. У меня огромное количество работы — в кино и с другими артистами. Хотя сейчас, признаюсь честно, я всё разгружаю под свою дочку.

— Вопрос про деньги. Западные сервисы при прослушиваниях должны делать отчисления исполнителю. Кажется, что сейчас с этим должны быть проблемы.

— В нашем случае всё работает. Мы сотрудничаем с крупным международным лейблом, у которого есть представительства в Дубае и Сербии. Называется Rhymes Music. Там взрослые артисты — Мейби Бейби, Дора, Мукка. И мы, наверное, как исключение — один юный артист с большим потенциалом.

Реакция Европарламента и православных активистов на «Сигма-боя»

— На ваш трек отреагировали в Европарламенте. Там заявили о пропаганде патриархата и пророссийских нарративов. И уже в России православные активисты из движения «Сорок Сороков» увидели в «Сигма-бое» сексуализацию подростков. Что скажете про такой странный союз?

— Эти две новости появились в одно время — уже достаточно интересный факт. «Сорок Сороков» говорит про сексуализацию в танцах девочек. В Европарламенте заявляют, что как бы пропагандируем патриархат… Будто бы разные вещи? Я был обескуражен той и другой новостью.

— Давайте сначала про Европарламент.

— Мы не подразумевали, конечно, какой-то политический подтекст. Точно не закладывали смысла патриархата или матриархата. Я даже попытался прочитать снова слова и увидеть, где там у нас прослеживается патриархат. Смотрите, даже если речь идет про «Сигма-боя», доминирующего над женским вниманием парня, то в нашей истории девчонки всё равно выше его. Реально странно… Какой тут патриархат.

Эта песня про взаимоотношения между девочками и парнями, которые в этом своем возрасте… Ну, выкаблучиваются друг перед другом. Это нормально.

Если у них есть желание поставить под запрет нашу песню, то, мне кажется, что подобное, наоборот, провоцирует людей, чтобы узнать больше о том, что хотят запретить. Охота пуще неволи. У меня папа в детстве слушал музыку Beatles, а ее запрещали. Он же находил пластинки, как и все находили. Такая музыка еще больше распространялась, потому что запретная. Поэтому пусть запрещают, если хотят. Будто бы нам это на руку.

— А «Сорок Сороков»?



— Здесь можно задать вопрос конкретно к этой организации. Почему они в достаточно стандартных движениях в соцсетях для подростков увидели сексуализацию? Никто, кроме них, этого почему-то не увидел. Нормальный человек не должен обращать внимание на танцы подростков и видеть в этом сексуализированные образы. Их там не было заложено.

Движение «Сорок Сороков» пыталось еще до этого разгонять историю с образами девочек. Будто бы у нас очень открытые юбки, что у нас мини-юбки, открытый торс. У нас этого не было. Открытый торс вообще не мог быть технически, потому что социальные сети не пропускают детей с открытым торсом. Это исключено. Нейросеть сразу это ловит и блокирует видео.

Они не изучили до конца материал и чуть ли, значит, не отправили эту жалобу на проверку. У нас не было мини-юбок, про которые они говорили. У нас юбки по колено. Когда, видимо, они поняли, что не до конца внимательно изучили, то решили что-то еще поискать. Теперь нашли сексуальные движения… Не знаю, будто бы пытаются просто к себе внимание привлечь.

— Я специально посмотрел перед интервью. Вас поддержали представители «Единой России», ЛДПР и «Новых людей». Видели их заявления?

— Видел, что они нас поддерживают. Это очень приятно, невероятно приятно. Можно сказать, за это мы сильно благодарны.

Личный вопрос журналиста

— Последний вопрос. Я пять лет занимался баяном в детстве, а вы посвятили большую часть жизни аккордеону. Близкие инструменты. Хочу ваше мнение узнать. Может ли мелодия, исполненная, например, на аккордеоне, сейчас стать трендом в соцсетях?



— Сто процентов может. Давайте возьмем творчество группы «Ингрид». В 2001–2002-м была такая группа. Итальянка пела под аккордеонные мотивы. Невероятно сильно этот проект взлетел во всём мире, потому что это было что-то новое.

Аккордеон может стать интересным большой массе людей, но его очень важно правильно употребить в песне. Это сложно, чтобы было не пошло, а действительно красиво и цепляюще. Надо найти ключ к этому.

Думаю, что сто процентов рано или поздно я его употреблю.