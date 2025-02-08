Цель — миллион: мы поставили лотерейный эксперимент. Что из этого вышло

Сколько можно выиграть в лотерею Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Мы довольно часто рассказываем о счастливчиках, которым удалось сорвать куш в лотерее. С помощью счастливых билетов они выигрывают сотни тысяч рублей и даже миллионы. Удачные комбинации попадаются им в магазинах, на почте и даже в мобильных приложениях.

Редакция 76.RU решила поставить эксперимент. Мы будем покупать по два лотерейных билета в неделю в течение нескольких месяцев и проверим, удастся ли выиграть заветный миллион. Или хотя бы пару тысяч рублей.

Во время эксперимента мы будем вести подсчет трат на билеты и выигрышей (если нам повезет, конечно).

Все лотереи в России с июля 2014 года государственные. Организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации.

На прошлой неделе мы купили два лотерейных билета — «Золотая подкова» от бренда «Столото» и «Мечталлион» от «Национальной лотереи». Потратили в сумме 200 рублей. Итоги обоих розыгрышей предстояло узнать в воскресенье, 3 февраля.

— У нас тут женщина как-то в «моменталку» 80 тысяч рублей выиграла, — заметила продавец в тематическом киоске одного из торговых центров Ярославля.

Что ж, видимо, ей повезло больше, чем нам. Оба билета оказались пустыми. Итоги первого этапа эксперимента: минус 200 рублей и никакого выигрыша.

Ну ничего, возможно, на следующей неделе повезет больше.

Мы уже рассказывали, как журналистка 76.RU ставила эксперименты с лотерейными билетами. Во второй раз ей повезло гораздо больше.