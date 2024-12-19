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Город «Оставался последний билет»: бывший строитель из Ярославской области выиграл полмиллиона в лотерею

«Оставался последний билет»: бывший строитель из Ярославской области выиграл полмиллиона в лотерею

Он рассказал, как удалось сорвать куш

561
5 комментариев

Выигрыш в моментальную лотерею «Столото» составил 500 тысяч рублей

Источник:

Житель Ярославской области Карлен Агабекян выиграл 500 тысяч рублей в моментальную лотерею «Столото». Он покупает билеты еженедельно. Сорвать куш ему удалось после очередного похода в киоск. В тот день Карлен пришел за выигрышем с предыдущего билета.

— Я пришел в фирменный магазин «Столото», чтобы забрать выигрышную сумму с прошлых розыгрышей. Мне сказали, что остался последний билет моментальной лотереи с дизайном «Русское лото», и я решил его купить. Стер в машине защитный слой и не поверил. Подумал сперва, что выиграл 250 тысяч, потом еще очистил поля, а там бонус «х2» и в итоге по билету выходит 500 тысяч рублей, — рассказал Карлен Агабекян. — Я сразу рассказал о победе супруге, дочерям и внуку. Это память на всю жизнь.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. В случае выигрыша нужно заплатить налог — 13%. Если куш превысит 5 миллионов рублей — 15%.

Сейчас Карлен — пенсионер. Раньше он работал строителем. Теперь большую часть свободного времени проводит на даче. Недавно он совершил дорогостоящую покупку и решил, что выигрышем покроет расходы.

— За неделю до приобретения билета я купил машину и одолжил 500 000 рублей. На призовые средства я закрою большую часть долга. А также я уверен, что еще выиграю 5 000 000 рублей, у меня такое предчувствие, — рассказал победитель розыгрыша.

Бестиражные, или моментальные лотереи — вид розыгрыша, когда узнать сумму выигрыша можно сразу после покупки билета. Крупнейший выигрыш в подобных лотереях бренда «Столото», в 100 миллионов рублей разыгрывали дважды. В 2023 году выиграл житель Краснодарского края, в 2024-м — жительница Москвы.

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Комментарии
5
Гость
1 час
те кто писал и звонил на горячую линию пересиденту пусть они покупают билеты от горячих братьев
Гость
1 час
послушали туфту от одного, теперь послушаем туфту от другого, ТЬФУ 🤮
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