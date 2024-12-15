«Ожидание того стоило»: что известно о втором сезоне «Игры в кальмара» — дата выхода, сюжет, подробности

В новом сезоне Сон Ги Хун снова становится номером 456, но теперь у него на игре совсем другие цели Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, с 2021 года











Если в 2021 году вы пропустили «Игру в кальмара» (18+), то, скорее всего, летали на Марс. За испытаниями героев шоу следила, кажется, вся планета. История об игре на выживание в духе «Королевской битвы» (18+) стала самым просматриваемым проектом на Netflix и буквально открыла мир дорам для самого широкого круга зрителей. Последняя серия «Игры в кальмара» не намекала даже, а открыто говорила о том, что стоит ждать второго сезона. И его премьера всё ближе. Вот что о нем известно.

Чем закончился первый сезон «Игры в кальмара»

Во втором сезоне в компанию к кукле-девочке из игры «Красный свет — зеленый свет» присоединится мальчик Чхоль-су Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, с 2021 года











После победы Сон Ги Хун возвращается домой и выбирает не тратить весь выигрыш, а продолжить жить скромно. Вместе с тем он узнает, что его друг по игре О Иль Нам, участвовавший под номером 001, мало того что не умер, так еще и на самом деле был создателем игры.

Разочаровавшись в людях, Сон Ги Хун полностью меняет имидж и решает улететь к дочери в США, ради которой и принял участие в игре. Но перед вылетом он видит продавца, предлагающего принять участие в игре, и меняет свое решение.

Что известно о втором сезоне «Игры в кальмара»

Сон Ги Хун больше не тот весельчак, который верит в человеческую доброту, участие в игре закалило его Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, с 2021 года











Поклонники «Игры в кальмара» стали ждать второго сезона, когда ее последняя серия не закончилась. Но съемки стартовали только в 2023 году. Режиссер сразу дал понять, что в продолжении придерживается принципа «За деньги — да».

— Хотя первый сезон имел огромный успех, я заработал на нем немного. Съемки второго сезона позволят компенсировать потери. Честно говоря, я еще не завершил эту историю, — поделился Хван Дон-хёк.

Во втором сезоне вместе с главным героем Сон Ги Хуном зрители вернутся в кровавую игру на деньги. Но теперь у прошлого победителя совсем иные цели — он хочет устроить революцию, спасти как можно больше участников и разрушить игру, за которой наблюдает богатая элита. Но, как и в прошлом сезоне, человеческая алчность и жадность других игроков оказываются сильнее.

Раскрытие предысторий героев, еще больше экшена и проблемы, с которыми мы сталкиваемся в реальном мире, — всё это обещают создатели. В актерском касте, кроме Ли Джон-джэ, который играет Сон Ги Хуна, также Ви Ха Чжун, Ли Бен Хон в роли Фронтмена. А вишенка на торте — красавчик Гон Ю, которого многие знают по ролям в фильме «Поезд в Пусан» (18+) и сериале «Демон» (18+).

Гон Ю уже вовсю радует своих 4,4 млн подписчиков фотографиями со съемок и ловит тысячи сердечек в комментариях Источник: gongyoo_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Не обойдется и без сюрпризов. На одной из встреч режиссер намекнул на возвращение актеров, чьи персонажи умерли в первом сезоне.

— Я постараюсь что-нибудь придумать, чтобы вернуть их во втором сезоне. Скажем, у героини Чон Хо Ён может быть сестра-близнец или что-то в этом роде, — предположил Хван Дон-хёк.

Одна из главных загадок — как Фронтмен стал тем, кто он есть Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, с 2021 года











Памятуя случаи, когда продолжения громких проектов скатывалось в повтор истории и попытку заработать на фанатах, ожидание было совсем не из простых. Но, кажется, второй сезон «Игры в кальмара» такие беды обошли стороной. Еще до премьеры первого эпизода критики завалили сериал хвалебными отзывами, а Голливудская ассоциация даже номинировала сериал на «Золотой глобус». Вот это кредит доверия!

— Второй сезон наполнен потрясающими экшен-сценами. Ожидание того стоило, — говорят первые зрители и критики.

Когда выйдет второй сезон «Игры в кальмара»

До выхода второго сезона сериал уже продлили на третий, так что есть все надежды, что попрощаемся с Сон Ги Хуном еще не скоро Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, с 2021 года











Первый эпизод «Игры в кальмара» должен выйти 26 декабря 2024 года на Netflix. Платформа отличается тем, что в первый же день выкладывает все серии, так что можно себе не отказывать и на выходных бинджвотчить сериал.