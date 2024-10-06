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Развлечения тест Попробуйте угадать советское кино по одному кадру: очень сложный текст

Попробуйте угадать советское кино по одному кадру: очень сложный текст

В него мы включили не самые попсовые фильмы

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Занимайте места поудобнее и будьте готовы серьезно напрячь память

Одними только приключениями Шурика, Жени Лукашина, Труса, Балбеса и Бывалого советское кино не ограничивается. Режиссеры недавнего прошлого оставили такое наследие, что для того, чтобы посмотреть его, не хватит и нескольких лет. Мы решили вспомнить фильмы, которые не так часто крутят по телевизору, и собрали их в этом тесте. Как думаете, у вас получится вспомнить всё?

ТЕСТПройден 8 раз
1 / 10

Где вы могли встречать этих матросов?

  • «Броненосец Потемкин» (0+)

  • «В дальнем плавании» (0+)

  • «Семнадцатый трансатлантический» (12+)

  • «Повесть о „Неистовом“» (0+)

2 / 10

А где вы могли видеть этого пса?

  • «Друг» (0+)

  • «Трое в лодке, не считая собаки» (0+)

  • «Любовь и голуби» (12+)

  • «Белый Бим Черное ухо» (6+)

3 / 10

Где вы могли встречать эту экзальтированную даму?

  • «Мы из джаза» (12+)

  • «Цирк» (0+)

  • «Матрос с „Кометы“» (12+)

  • «Веселые ребята» (0+)

4 / 10

А это уже фильм из позднего СССР. Помните, как он называется?

  • «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (18+)

  • «Асса» (18+)

  • «Игла» (18+)

  • «Дом под звездным небом» (12+)

5 / 10

Откуда этот хор?

  • «Не бойся, я с тобой!» (12+)

  • «Охота на лис» (12+)

  • «Калина красная»

  • «Беспредел» (16+)

6 / 10

Ну а эта дама вам знакома?

  • «Белое солнце пустыни»

  • «Варвара-краса, длинная коса» (6+)

  • «Огонь, вода и… медные трубы» (6+)

  • «После дождичка в четверг» (6+)

7 / 10

Эта сцена вам знакома?

  • «Курьер» (18+)

  • «Авария — дочь мента» (16+)

  • «Кортик» (0+)

  • «Дорогая Елена Сергеевна» (16+)

8 / 10

Еще один хор. Но на этот раз пионерский. Из какого фильма?

  • «Приключения Электроника» (0+)

  • «В моей смерти прошу винить Клаву К.» (12+)

  • «Москва — Кассиопея» (0+)

  • «Сто дней после детства» (12+)

9 / 10

В каком фильме вы могли видеть эту женщину?

  • «Неоконченный урок» (12+)

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Большая перемена» (0+)

  • «Чучело» (12+)

10 / 10

А эта парочка откуда?

  • «Маленькая Вера» (18+)

  • «Интердевочка» (18+)

  • «Ворошиловский стрелок» (18+)

  • «Облако-рай» (18+)

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