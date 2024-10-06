Попробуйте угадать советское кино по одному кадру: очень сложный текст

Одними только приключениями Шурика, Жени Лукашина, Труса, Балбеса и Бывалого советское кино не ограничивается. Режиссеры недавнего прошлого оставили такое наследие, что для того, чтобы посмотреть его, не хватит и нескольких лет. Мы решили вспомнить фильмы, которые не так часто крутят по телевизору, и собрали их в этом тесте. Как думаете, у вас получится вспомнить всё?