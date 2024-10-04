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Развлечения Ольга Бузова беременна? Таролог раскрыла секреты личной жизни звезды

Ольга Бузова беременна? Таролог раскрыла секреты личной жизни звезды

Прогноз от эксперта из Ярославля Елены Петровой

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3 комментария

Таролог сделала прогноз по личной жизни певицы

Последние месяцы не стихают разговоры вокруг возможной беременности 38-летней певицы Ольги Бузовой. Личная жизнь звезды всегда была объектом пристального внимания поклонников: развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, отношения с блогером Давой, участие в шоу «Замуж за Бузову» (16+), где Ольга искала себе избранника.

Но тут певица сама стала подогревать слухи о скором пополнении неоднозначными ответами журналистам.

— Я влюблена, да, я счастлива, — сказала Бузова на неделе моды UF LAB в Екатеринбурге в августе 2024-го. — Самое главное, когда внутри живет что-то, — сказала певица, посмотрев на свой живот и погладив его. Через пару секунд Бузова сделала намек еще очевиднее. Она прямо спросила: — А как вы думаете, будет девочка или мальчик?

Пока общественность гадает правда это или очередной пиар ход, мы решили узнать, что по этому поводу говорят карты Таро. Есть ли у Бузовой молодой человек? Беременна ли звезда? И когда наконец Ольга найдет свою половинку и выйдет замуж? На все эти вопросы рассказала таролог из Ярославля Елена Петрова.

Прогноз таролога

Что с личной жизнью?

В последние месяцы Ольга Бузова зачастила с фотографиями в объятиях мужчины. Лицо избранника певица не показывает. Да и в открытую не подтверждает, что находится в отношениях. Спросили, что по этому поводу думают карты Таро.

— Выпал Король кубков — это зарождающиеся отношения. Фигурные карты всегда говорят о наличии в раскладе другого человека, — объяснила таролог Елена Петрова. — Возможно, есть человек, который флиртует, кому она симпатизирует.

Однако как объяснила таролог, это не значит, что Бузова сейчас в отношениях.

— Восьмерка жезлов — карта активного движения, активного стремления, поэтому она делает всё, чтобы флирт перерос в отношения, — отметила эксперт.

А когда дети?

Карты Таро рассказали, когда у Бузовой будут дети

Судя по картам Таро, Ольга Бузова сейчас не беременна. Более того, по словам эксперта, певица сейчас не хочет малыша.

— Семерка жезлов — карта активной защиты. Здесь она говорит что Ольга на данный момент делает всё, чтобы этого не наступило. Несмотря на то, что, возможно, это может расходиться с ее словами, но она активно защищается от этого процесса, — рассказала таролог Елена Петрова.

Но рано отчаиваться. У Бузовой исполниться мечта ее жизни — она родит ребенка. Но это будет нескоро.

— В течение пяти лет вряд ли. Свои дети у нее будут, но позже. Скорее всего, это будет поздний ребенок, — отметила таролог.

Судя по прогнозу карт Таро, у певицы будет крепкая семья. Она выйдет замуж. Это лишь дело времени.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Враньё! Искуственный Интелект выдаёт - Бабочки Огневки не беременеют, они просто, откладывают личинки!😡
Гость
1 час
Плевать на неё и её беременность
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