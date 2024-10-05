Какое у вас предназначение и где вы заработаете больше всего? Считаем по дате рождения — простая формула

Нумеролог рассказала, как рассчитать свое предназначение по дате рождения Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Вы когда-нибудь задумывались о своем предназначении? О том, почему вы пришли в этот мир и какие цели вам стоит преследовать? Как отмечают нумерологи, дата рождения — не просто цифры в календаре, это уникальный код, который может рассказать о миссии каждого и жизненных целях.

В этом материале вместе с нумерологом из Ярославля Екатериной Климовой разбираемся, как именно дата рождения формирует предназначение человека и как рассчитать свою миссию по специальной формуле.

— В дате рождения зашифрованы таланты и предназначения человека. Да, именно во множественном числе. Важно понимать, что предназначение — это не только работа. Это то, как вы гармонично проявляетесь во всех сферах жизни. Предназначение может меняться в течение жизни, — объяснила Екатерина Климова.

Чтобы определить свое предназначение нумеролог дала простую формулу: надо дату дня рождения сложить с месяцем рождения. Если получилось двойное число, то каждую из цифр между собой также надо сложить до однозначного значения. Например, дата 09.02: 9+2=11. Далее складываем 1+1=2. Получившееся значение называется числом Дхармы.

Расшифровка чисел Дхармы:

1 — проявляться через лидерство и обретение смелости, через ответственность за свою жизнь. Важно выражать инициативу, действовать, уважать папу и мужчин в целом. Соблюдать распорядок дня: ранние подъемы, практику благодарности. Следует избавиться от гордыни и позиции жертвы;

2 — задача перед человеком — создать гармоничные отношения, наполненные заботой. Чем больше заботы и женского, мягкого проявления по отношению к другим, тем лучше. Необходимо привести в гармонию отношения с мамой, хорошо изучить психологию;

3 — энергия мудреца. Важно постоянно желать перемен в сознании, обучать и обучаться, направлять внимание в сферы детей, обучения и финансов;

4 — важно максимально окружить себя натуральными вещами, чаще быть на природе. Работать со страхами и иллюзиями, заниматься планированием, идти к духовности, заниматься йогой;

5 — всю жизнь важно развивать знания, менять взгляд на жизнь. Через эту новую информацию человек обретает свободу, которая так важна для него. Необходимо учиться самоорганизации, уходить от хаоса и заниматься своей речью, голосом;

6 — человеку важно культивировать верность в отношениях, уходить от мимолетных связей и чрезмерных желаний с приставкой «пере»: переедание, пересыпание, чрезмерные траты и вредные привычки. Заниматься тем, что связано с красотой, наслаждениями и женской энергией;

7 — важно произвести полную трансформацию сознания. Необходимо развитие интуиции, духовности, занятия йогой, чтение книг, выписывание мыслей и ведение личного дневника;

8 — важно трудиться ради процесса, не ожидая ничего взамен. Развивать дисциплину, ответственность, держать слово, не нарушать закон. Понимать причинно-следственные связи в событиях, держать баланс труда и отдыха, выполнять аскезы (добровольные ограничения);