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Развлечения «Будет девочка или мальчик?» Ольга Бузова намекнула на беременность от тайного возлюбленного

«Будет девочка или мальчик?» Ольга Бузова намекнула на беременность от тайного возлюбленного

Певица призналась, что будет рада двойне

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Бузова намекнула, что станет мамой

Певица и телеведущая Ольга Бузова намекнула на то, что беременна. Актриса прилетела на открытие международной недели моды UF LAB в Екатеринбурге, где разговорилась с журналисткой. Перед своим признанием Бузова сказала, что пиарщик будет очень ей недоволен.

Сначала певица стала говорить о своих отношениях.

— Я влюблена, да, я счастлива, — сказала Бузова.

Журналистка похвалила стиль певицы. Та внезапно ответила, что одежда совсем неважна.

— Самое главное, когда внутри живет что-то, — сказала певица, посмотрев на свой живот и погладив его.

Более того: через пару секунд Бузова сделала намек еще очевиднее. Она прямо спросила: «А как вы думаете, будет девочка или мальчик?». Журналистка пошутила, что согласна на двойню. Ольга радостно добавила: «Надеюсь, так и будет».

Показ проходил в музее

Это уже не первый раз, когда певица намекает на перемены в личной жизни. Недавно звезда выложила фотографию в объятиях мужчины. А в июне 2024 года певица намекала в соцсетях, что скоро ее можно будет увидеть в роли мамы. Она публиковала фотографию, где в кадре была она сама и двое детей во время прогулки. Ракурс при этом был со спины.

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Бузова Ольга Бузова Беременность Семья Признание
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