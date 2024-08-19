«Будет девочка или мальчик?» Ольга Бузова намекнула на беременность от тайного возлюбленного

Певица и телеведущая Ольга Бузова намекнула на то, что беременна. Актриса прилетела на открытие международной недели моды UF LAB в Екатеринбурге, где разговорилась с журналисткой. Перед своим признанием Бузова сказала, что пиарщик будет очень ей недоволен.
Сначала певица стала говорить о своих отношениях.
— Я влюблена, да, я счастлива, — сказала Бузова.
Журналистка похвалила стиль певицы. Та внезапно ответила, что одежда совсем неважна.
— Самое главное, когда внутри живет что-то, — сказала певица, посмотрев на свой живот и погладив его.
Более того: через пару секунд Бузова сделала намек еще очевиднее. Она прямо спросила: «А как вы думаете, будет девочка или мальчик?». Журналистка пошутила, что согласна на двойню. Ольга радостно добавила: «Надеюсь, так и будет».
Это уже не первый раз, когда певица намекает на перемены в личной жизни. Недавно звезда выложила фотографию в объятиях мужчины. А в июне 2024 года певица намекала в соцсетях, что скоро ее можно будет увидеть в роли мамы. Она публиковала фотографию, где в кадре была она сама и двое детей во время прогулки. Ракурс при этом был со спины.