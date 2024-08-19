«Будет девочка или мальчик?» Ольга Бузова намекнула на беременность от тайного возлюбленного

Бузова намекнула, что станет мамой Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Певица и телеведущая Ольга Бузова намекнула на то, что беременна. Актриса прилетела на открытие международной недели моды UF LAB в Екатеринбурге, где разговорилась с журналисткой. Перед своим признанием Бузова сказала, что пиарщик будет очень ей недоволен.

Сначала певица стала говорить о своих отношениях.

— Я влюблена, да, я счастлива, — сказала Бузова.

Журналистка похвалила стиль певицы. Та внезапно ответила, что одежда совсем неважна.

— Самое главное, когда внутри живет что-то, — сказала певица, посмотрев на свой живот и погладив его.

Более того: через пару секунд Бузова сделала намек еще очевиднее. Она прямо спросила: «А как вы думаете, будет девочка или мальчик?». Журналистка пошутила, что согласна на двойню. Ольга радостно добавила: «Надеюсь, так и будет».

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