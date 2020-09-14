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В Ярославской области на карантин по коронавирусу закрыли 17 классов и школу

Об этом сообщили в правительстве региона

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В Ярославской области всё больше классов закрывается на карантин из-за COVID-19

В Ярославской области всё больше классов закрывается на карантин из-за COVID-19

В Ярославской области на карантин по коронавирусу закрыли 17 классов и школу

В Ярославской области на карантин по коронавирусу закрыли 17 классов и целую школу. Их ученики переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщили в правительстве региона. По данным властей на 14 сентября, полностью закрыта Горкинская школа в Переславле-Залесском, где учатся 34 человека, и 17 классов в 11 школах Ярославля, Рыбинска, Некоуза и Пошехонья. Положительный тест на COVID-19 выявлен у 20 учеников и 24 педагогов.

— Главная задача — сохранение здоровья детей. Чтобы оперативно отреагировать и предупредить развитие заболеваемости, мы ведем постоянный мониторинг ситуации в учебных учреждениях, — отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Пускать в школу после дистанта будут при наличии заключения врача и отрицательного результата исследования на COVID-19.

Напомним, по данным на субботу, 12 сентября, закрытых классов было восемь. Также COVID-19 выявлен у студентов ярославского педагогического университета.

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COVID-19образованиешколыдистанткоронавирус
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