В Ярославской области на карантин по коронавирусу закрыли 17 классов и школу
В Ярославской области на карантин по коронавирусу закрыли
— Главная задача — сохранение здоровья детей. Чтобы оперативно отреагировать и предупредить развитие заболеваемости, мы ведем постоянный мониторинг ситуации в учебных учреждениях, — отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.
Пускать в школу после дистанта будут при наличии заключения врача и отрицательного результата исследования на COVID-19.
Напомним, по данным на субботу, 12 сентября, закрытых классов было восемь. Также COVID-19 выявлен у студентов ярославского педагогического университета.