В Ярославской области на карантин по коронавирусу закрыли 17 классов и школу

В Ярославской области на карантин по коронавирусу закрыли 17 классов и целую школу. Их ученики переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщили в правительстве региона. По данным властей на 14 сентября , полностью закрыта Горкинская школа в Переславле-Залесском, где учатся 34 человека , и 17 классов в 11 школах Ярославля, Рыбинска, Некоуза и Пошехонья. Положительный тест на COVID-19 выявлен у 20 учеников и 24 педагогов .



— Главная задача — сохранение здоровья детей. Чтобы оперативно отреагировать и предупредить развитие заболеваемости, мы ведем постоянный мониторинг ситуации в учебных учреждениях, — отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

