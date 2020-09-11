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У четырех педагогов подтвердился COVID-19: в Ярославской области школу перевели на дистант

В департаменте образования прокомментировали случай в Переславском районе

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В переславской школе четыре из восьми учителей заразились коронавирусом

В переславской школе четыре из восьми учителей заразились коронавирусом

В переславской школе четыре учителя заразились коронавирусом

Горкинская школа в Переславском районе Ярославской области отправлена на карантин. У четырех педагогов образовательного учреждения подтвердился COVID-19.

— Это небольшая школа, в ней работают 8 педагогов и обучаются 34 школьника, — отметила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. — По предписанию Роспотребнадзора временно приостановлена работа всей образовательной организации. В помещениях школы проводятся дезинфекция.

Пускать в школу после дистанта и педагогов, и учеников будут при наличии заключения врача и отрицательного результата исследования на коронавирус.

Напомним, школа была переведена на дистанционное обучение еще 8 сентября. Но результаты анализов на вирус пришли только сегодня, 11 сентября.

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образованиешколакоронавирус
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