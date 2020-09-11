У четырех педагогов подтвердился COVID-19: в Ярославской области школу перевели на дистант

Горкинская школа в Переславском районе Ярославской области отправлена на карантин. У четырех педагогов образовательного учреждения подтвердился COVID-19.

— Это небольшая школа, в ней работают 8 педагогов и обучаются 34 школьника, — отметила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. — По предписанию Роспотребнадзора временно приостановлена работа всей образовательной организации. В помещениях школы проводятся дезинфекция.

Пускать в школу после дистанта и педагогов, и учеников будут при наличии заключения врача и отрицательного результата исследования на коронавирус.